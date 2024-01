Lehečka zametl s Kordou a zahraje si o první titul na ATP. Soupeři povolil jen tři gamy

Jiří Lehečka (22) na podniku ATP 250 v Adelaide utnul sérii nezdarů a postupně nabalované sebevědomí proměnil ve vyrovnání svého nejlepšího výsledku. Český mladík v Jižní Austrálii porazil i čtvrtého soupeře, loňského finalistu Sebastiana Kordu (23) smetl jednoznačně 6:2, 6:1 a postoupil do svého druhého finále. O premiérový titul si zahraje s Britem Jackem Draperem (22).

Jiří Lehečka se loni i díky postupu do čtvrtfinále Australian Open stal hráčem TOP 30, v závěru roku ale prohrál šest ze sedmi duelů a v černé sérii pokračoval i na úvod sezony 2024. V United Cupu v Perthu prohrál oba singlové zápasy s Číňanem Zhizhen Zhangem a světovou jedničkou Novakem Djokovičem a neuspěl ani ve smíšené čtyřhře po boku wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové.

Na vítěznou vlnu si naskočil až tento týden na podniku ATP 250 v Adelaide. Nejprve proti domácímu outsiderovi Adamu Waltonovi ukončil šňůru pěti porážek a připsal si první výhru od 23. října, následně proti Dušanu Lajovičovi zaznamenal i první minisérii dvou vítězství od úspěšného zářiového vystoupení v Davis Cupu a v Austrálii, kde loni prožíval velký grandslamový třesk, našel ztracené sebevědomí.

V uplynulých dvou dnech se totiž postaral také o vyřazení nasazené dvojky i trojky. Ve čtvrtfinále Lehečka porazil světovou osmnáctku Chilana Nicoláse Jarryho, proti němuž si připsal osmý skalp člena TOP 20 a první od loňského Wimbledonu, a v pátečním semifinále po skvělém výkonu přejel i Američana Sebastiana Kordu.

Korda před rokem v Adelaide prohrál v boji o titul po nevyužití mečbolu proti Novaku Djokovičovi, šanci na reparát si letos nevybojoval. V duelu čtvrtfinalistů loňského Australian Open prohrál s o rok mladším Čechem drtivě 1:6, 2:6.

Sedmý nasazený Lehečka v obou setech dvakrát prolomil Kordův servis, zatímco sám odvrátil všechny tři brejkboly. Utkání zakončil po 71 minutách čistou hrou a podruhé v kariéře postoupil do finále.

Statistika zápasu Sebastian Korda – Jiří Lehečka Livesport

"Trochu mě překvapilo, jak dobře to šlo. Ale udělal jsem vše, co jsem mohl udělat, aby to takhle dopadlo," pochvaloval si spokojený Lehečka. "Tuhle zemi miluju, je hezké tady začínat sezonu. V Adelaide jsem poprvé a užívám si tu každou minutu, což můžete vidět na kurtu."

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi loni v srpnu ve Winston-Salemu, kde naposledy na individuálním turnaji vyhrál dva zápasy po sobě, nestačil v boji o titul na Argentince Sebastiána Báeze. Tehdy se mohl s o rok starším Kordou poprvé utkat v semifinále, Američan ale odstoupil kvůli zranění.

Utkání Lehečky s Kordou bylo také duelem bývalých českých daviscupových reprezentantů, kteří nyní plní roli trenérů. Zatímco Lehečkovi pomáhá Tomáš Berdych, syn českého vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy využívá konzultací s Radkem Štěpánkem.

Až nyní si tak Lehečka připsal první semifinálovou výhru a může se těšit na druhý souboj o premiérový titul. Jeho soupeřem bude v prvním vzájemném střetnutí britský vrstevník Jack Draper, který bude hrát rovněž své druhé finále a bojovat o premiérový triumf.

Dvaadvacetiletý Draper, kterého loni přibrzdily zdravotní potíže, letos vyhrál i svůj čtvrtý zápas. Ve druhém kole utekl ze dvou mečbolů Srbu Miomiru Kecmanovičovi, ve čtvrtfinále vyřadil nasazenou jedničku Tommyho Paula a v pátečním semifinále si poradil 7:6, 6:4 s Kazachem Alexanderem Bublikem.

Do finále britský talent postoupil na druhém turnaji po sobě poté, co loni na podzim v hale v Sofii nestačil na francouzského veterána Adriana Mannarina.

Výsledky turnaje ATP 250 v Adelaide