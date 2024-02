Martincová a Bejlek v Austinu na kvalifikaci nenavázaly, proti favoritkám neuhrály ani set

České tenistky po úspěšně absolvované kvalifikaci dohrály na turnaji v americkém Austinu hned v prvním kole. Tereza Martincová (29) neukončila přes půl roku trvající čekání na výhru v hlavní soutěži podniku WTA, když nenašla recept na domácí nasazenou dvojku Sloane Stephensovou (30) a prohrála 4:6, 0:6. O vůbec premiérovou výhru na hlavním okruhu marně usilovala Sára Bejlek (18), jež nestačila na nasazenou jedničku Anhelinu Kalininovou z Ukrajiny (27).

Tereza Martincová v Austinu prošla podruhé v sezoně kvalifikací, ale navázat na ni stejně jako na začátku sezony v Aucklandu nedokázala. S bývalou světovou trojkou a aktuálně 40. hráčkou světa Sloane Stephensovou neproměnila ani jeden ze sedmi brejkbolů a prohrála 4:6, 0:6.

Devětadvacetiletá Češka měla v úvodu prvního vzájemného souboje s vítězkou US Open 2017 šanci jít do vedení 2:0, ale žádný ze čtyř brejkbolů nevyužila. Vyrovnaný první set rozhodl sedmý game, v němž Martincová ztratila podání a navzdory dalším dvěma brejkbolům a odvrácenému setbolu při svém podání sadu nezachránila.

Druhé dějství začalo patnáctiminutovým gamem, v němž česká hráčka po boji přišla o servis. Při něm v závěru uhrála jen dva z posledních 13 fiftýnů a koncovku už vypustila. Když totiž za stavu 3:0 nevyužila ani sedmý brejkbol, Stephensová zápas ukončila bleskovým ziskem 11 z 12 posledních bodů.

Aktuálně 155. žena světového žebříčku Martincová, jejímž maximem je 40. příčka, si připsala poslední výhru na turnajích WTA loni začátkem srpna na domácím Livesport Prague Open. Po US Open kvůli zranění pravého zápěstí tři měsíce nehrála a po návratu na kurty se jí nedaří. Nyní by se po 'cestě kolem světa' měla vrátit do Evropy na turnaje ITF ve slovenské Trnavě a v pražských Říčanech.

Sára Bejlek ani na pátý pokus nevyhrála zápas či set na hlavním okruhu. Po čtyřech nezdarech na grandslamech neuspěla ani při premiéře na podniku WTA, v americkém Austinu podlehla 3:6, 2:6 nejvýše nasazené Ukrajine Anhelině Kalininové a nenavázala na zdárně absolvovanou kvalifikaci.

Osmnáctiletá Češka si proti 35. hráčce světa udržela i vinou sedmi dvojchyb pouze dva z devíti gamů při svém podání. Třemi brejky tak pouze mírnila jednoznačnou porážku, kterou utrpěla po 67 minutách hry.

132. hráčka světa Bejlek hrála hlavní soutěž na hlavním okruhu popáté v kariéře a opět díky úspěšně složené zkoušce v kvalifikaci. Ale stejně jako na US Open 2022, Australian Open 2023 a 2024 a na Roland Garros 2023 pak neuhrála ani set. S členkami TOP 50 má nyní bilanci 0:4 na zápasy a 0:8 na sety.

