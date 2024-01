Experti předpovídají Australian Open: Dojde na finále Djokoviče s Alcarazem? Uspěje Šwiateková?

První grandslam nové tenisové sezony začíná, v noci na neděli vypukne v Melbourne Australian Open. Loňský ročník ovládli Novak Djokovič (36) a Aryna Sabalenková (25). Zatímco světová jednička mužského okruhu vypadá i tentokrát neohroženě, mezi ženami o jasné favoritce jasno není. Tenisoví experti globální redakce Livesport Zpráv Finley Crebolder a Tolga Akdeniz odpovídají i na další otázky, které k turnaji patří.

Jaký zápas prvního kola bude nejlepší?

Finley Crebolder: "Vyberu duel mezi Stefanosem Tsitsipasem a Matteem Berrettinim. Jsou to hráči, kteří bývají nejlepší na tvrdém povrchu. Tsitsipas se loni v Melbourne dostal do finále a Berrettini předloni do semifinále. I v minulosti spolu na různých akcích sehráli napínavé zápasy. Vzhledem k tomu, že Berrettini nehrál od srpna, kdy odstoupil z US Open kvůli zranění, může být považován za outsidera. Ale klidně může i vyhrát a postarat se o první senzaci turnaje."

Tolga Akdeniz: "Líbí se mi souboj Ósakaová – Garciaová pro jeho nepředvídatelnost. Kdyby byla Ósakaová v nejlepší formě, nad výsledkem bych ani nepřemýšlel. Jenže dvojnásobná šampionka Australian Open se vrací po 15měsíční pauze. Garciaová se ke konci roku 2022 vyšplhala zpět na výsluní, jenže její výkony bývají nahoru-dolů. Nikdy nevíte, v jakém rozpoložení zrovna nastoupí."

Kdo bude horší, než by se čekalo?

Finley Crebolder: "Ons Jabeurová je sice v Melbourne šestou nasazenou, ovšem v minulosti tam došla pouze jednou do čtvrtfinále a tuším, že letos nedosáhne ani na tuto metu. Podle mého názoru ji už ve druhém kole může poslat ze hry 16letá senzace Mirra Andrejevová, která před týdnem v Brisbane dosáhla na první čtvrtfinále v kariéře."

Jabeurová trénuje v Melbourne AFP

Tolga Akdeniz: "Pro Tsitsipase vidím konec už v prvním týdnu. A nepřekvapilo by mě, kdyby ho Berrettini vyřadil už v prvním kole. Řekovi předpovídali zářnou budoucnost, ale upřímně řečeno se za uplynulý rok, dva výrazně neprosadil, a ani jeho forma v poslední době není dobrá. A i kdyby prošel, ještě před čtvrtfinále může narazit na Lorenza Musettiho a Taylora Fritze. Prostě nevěřím, že by z toho unikl bez úhony."

Kdo překvapí?

Finley Crebolder: "Grigor Dimitrov se v roce 2017 dostal na Australian Open do semifinále a myslím si, že má reálnou šanci se letos zase vrátit do nejlepší čtyřky. Sezona 2023 byla jeho nejlepší za dlouhou dobu a v roce 2024 navázal tam, kde skončil. Díky úžasnému výkonu proti Holgerovi Runemu ve finále v Brisbane získal svůj první titul od konce roku 2017.

Jeho údery byly skvělé a fyzicky vypadá lépe než kdy jindy. Jako 13. nasazený má poměrně jednoduchou cestu do osmifinále, kde se s největší pravděpodobností utká s Daniilem Medveděvem. A myslím, že v současném rozpoložení může porazit i jeho."

Tolga Akdeniz: "Mezi muži to může být Francouz Ugo Humbert. Je talentovaný, ale zatím hrál nekonzistentně. Každopádně rok 2023 zakončil velmi dobře a má docela pěkný los. Snadno se může dostat do třetího kola, kde by mohl porazit Huberta Hurkacze. A pak se může stát cokoli.

Na ženské straně to vidím tak, že do čtvrtfinále se dostane i Qinwen Zheng. Je to jedna z mých nejoblíbenějších mladých hráček na okruhu a cestu do čtvrtého kola má relativně snadnou, i když její případný střet s Emmou Raducanuovou ve třetím kole by mohl být těžkou zkouškou. Pak na ni sice číhá Jessica Pegulaová, ale výkony Zheng na konci minulé sezony byly tak dobré, že by si mohla věřit i na ni."

Jaké bude ženské finále a kdo ho vyhraje?

Finley Crebolder: "Nemyslím, že má turnaj jednu jedinou favoritce, nicméně asi řeknu nudnou predikci. Podle mě vyhraje nejvýše nasazená Iga Šwiateková a vůbec poprvé se stane šampionkou Australian Open. Iga je v posledních měsících k nezastavení, vyhrála 17 soutěžních zápasů v řadě včetně exhibic, ovládla i Turnaj mistryň a dovedla Polsko do finále United Cupu. Po cestě ji nepochybně čeká několik těžkých zkoušek, i tak má podle mě šanci přidat další titul a přiblížit se kariérnímu grandslamu. Pak už by jí scházel jen Wimbledon."

Tolga Akdeniz: "Absolutně věřím Jeleně Rybakinové. Její vítězství v Brisbane bylo působivé, ve finále rozdrtila Arynu Sabalenkovou. Jistě, v Adelaide prohrála už ve čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou, ale tam už nemusela mít takovou motivaci a zároveň jí to může jen prospět. Ve druhé polovině roku 2023 měla problémy s kondicí, takže mít pár dnů volna před začátkem Australian Open je pro ni dost důležité. Má neuvěřitelně účinný a jednoduchý styl. Hraje čisté údery a aktuálně je největší ranařka na tour. Těžko ji někdo zastaví, pokud bude v nejlepší formě. V loňském finále ji přehrála Sabalenková, teď sázím na to, že tentokrát půjde ještě o krok dál."

Jaké bude mužské finále a kdo ho vyhraje?

Finley Crebolder: "Půjdu proti proudu. A dovolím si tvrdit, že Novak Djokovič Australian Open neovládne. Naposledy se to stalo v roce 2018, kdy měl Srb daleko ke své nejlepší formě a vypadl už ve čtvrtém kole. Letos se to může stát znovu. Cestu turnajem nemá jednoduchou, zřejmě se bude muset setkat s Benem Sheltonem, možná i s Tsitsipasem, ale i s Jannikem Sinnerem, což ho může hodně vysílit.

Pokud by došel až do finále, zase na něj může číhat Carlos Alcaraz. Djokovičova prohra se zdá v Melbourne těžko představitelná, ale stejně tak se nečekal jeho kolaps s Alcarazem ve Wimbledonu, a přesto se to stalo. Světová jednička má letos v Austrálii těžší cestu, má i mírné problémy se zápěstím. Španěl je zároveň lepší na tvrdých kurtech než na trávě."

Tolga Akdeniz: "Nebudu asi tak odvážný jako Finley a říkám Djokovič. Jeho los je v Melbourne opravdu poněkud záludnější oproti jiným rokům, kdy byl prakticky neporazitelný. Ale i když to letos bude mít mnohem těžší a soupeři ho prověří, na grandslamech má Djokovič tu skoro až děsivou schopnost sáhnout opravdu hluboko pro své nejlepší výkony. Nemohu 10násobného šampiona Australian Open poslat ze hry. Tipuju, že bude ve finále s Alcarazem."