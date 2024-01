České žně na Australian Open. Kvalifikací prošli B. Fruhvirtová, Bejlek, Menšík i Kopřiva

Čeští tenisté prožili úspěšnou kvalifikaci o start na Australian Open, hned čtyři z nich prošli tříkolovým sítem. Loňský výsledek zopakovaly teenagerky Brenda Fruhvirtová (16) a Sára Bejlek (17), Vít Kopřiva (26) se do hlavní soutěže grandslamu dostal poprvé v kariéře a finalista předloňské juniorky Jakub Menšík (18) prošel kvalifikací i na svém druhém majoru. Ve třetím kole skončily po třísetových porážkách jen debutantky Gabriela Knutsonová (26) a Dominika Šalková (19).

V hlavní soutěži dvouher na Australian Open 2024 se tak představí celkem devět českých tenistek a pět českých tenistů.

Sára Bejlek se v kvalifikaci grandslamového turnaje představila pošesté v kariéře a počtvrté byla úspěšná. Na Australian Open dokázala obhájit loňský výsledek, ve třech zápasech neztratila ani set a parádní bilanci v kvalifikacích majorů vyšperkovala na 12:2.

Sedmnáctiletá Češka, jež byla minulý týden součástí českého výběru v United Cupu v Perthu, si postupně poradila s Japonkou Himeno Sakacumeovou, Indkou Ankitou Rainaovou a v pátek ji nezastavila ani Lesley Pattinamaová Kerkhoveová. O patnáct let starší Nizozemku porazila za hodinu a čtvrt 6:3, 6:4, přestože v prvním setu za stavu 5:0 nevyužila dva setboly a druhou sadu musela otáčet z 1:3.

Levou rukou hrající Bejlek bude v Melbourne usilovat o premiérovou výhru i získaný set na hlavním okruhu proti nasazené finalistce US Open 2021 Leylah Fernandezové z Kanady. Na US Open 2022 prohrála s Ljudmillou Samsonovovou, na Australian Open 2023 nestačila na Barboru Krejčíkovou a na Roland Garros 2023 uhrála jen tři gamy proti Kamille Rachimovové.

Podobně úspěšná je v kvalifikacích grandslamů i Brenda Fruhvirtová. Nástrahami tříkolového síta se prodrala potřetí z pěti pokusů a zápasovou bilanci vylepšila už na 11:2.

Na Australian Open uspěla i podruhé, přitom měla opět namále. Loni ve druhém kole utekla Ukrajince Darje Snigurové ze stavu 5:7, 1:5, letos ve stejné fázi přežila dokonce mečbol domácí Talii Gibsonové. Ve třetím kole už takové potíže nepřipustila, Číňanku Sijiu Wei přehrála po 70 minutách hry 6:2, 6:4.

Šestnáctiletá Češka, jež má fantastickou bilanci 15:0 ve finále turnajů ITF, letos zvládla už šest ze sedmi duelů. Zatím nestačila jen na světovou trojku Coco Gauffovou. Od začátku loňského srpna vyhrála 39 z 42 zápasů.

Na začátku sezony v Aucklandu si Fruhvirtová připsala premiérový skalp hráčky TOP 100 a první výhru na hlavním okruhu. Na grandslamech zatím neuspěla - loni na Australian Open nestačila na Aliaksandru Sasnovičovou a na French Open nepřekvapila proti Jeleně Rybakinové.

Letos v Melbourne bude bojovat o první výhru mezi elitou na grandslamu proti Rumunce Aně Bogdanové, ve druhém kole by pak mohla vyzvat obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

Rozpis zápasů českých tenistek v 1. kole Australian Open. Livesport

Los Australian Open ve dvouhře žen

Jakub Menšík během minulé sezony získal první challengerový titul a prodral se již mezi 200 nejlepších tenistů světa. Letošní sezonu odstartoval postupem do finále challengeru v Canbeře a v žebříčku se vyšplhal už do TOP 150.

A nyní prodal svůj talent a formu i při premiéře v kvalifikaci Australian Open, na kterém si předloni zahrál čtyřhodinové finále juniorky. Po Američanovi Brandonu Nakashimovi a Italu Federicu Gaiovi zvládl i závěrečné kolo proti Haroldu Mayotovi.

Menšík přestřílel soupeře na winnery 36:16, udělal 27 nevynucených chyb a po necelých dvou hodinách na kurtu rozpáleném odpoledním sluncem zvítězil 6:3, 7:6. Ve druhém setu sice dvakrát nepotvrdil brejk a duel neuzavřel při svém podání, těžil však z lepší fyzické připravenosti. Soupeře v závěru limitovaly křeče.

Osmnáctiletý český talent vylepšil svou bilanci v kvalifikacích grandslamů vylepšil na 6:0. Loni slavil vítězný debut na US Open, na kterém to nakonec dotáhl až do třetího kola hlavní soutěže.

Statistika zápasu Harold Mayot – Jakub Menšík Livesport

Do Australian Open Menšík vstoupí soubojem s Kanaďanem Denisem Shapovalovem, který se tento týden vrátil na kurty po půlroční pauze zaviněné zraněním kolena. Ve druhém mkole může teoreticky vyzvat světovou devítku Poláka Huberta Hurkacze.

Vít Kopřiva měl v kvalifikacích grandslamů mizernou bilanci 2:8. Až na 9. pokus se dostal do třetího kola a to hned přetavil i v postup do hlavní soutěže. Zkušený Čech, který loni rozšířil svou sbírku trofejí z challengerů o dva kousky a nebyl daleko od debutu v elitní stovce žebříčku, v Melbourne neztratil ani set.

Po Francouzi Calvinu Hemerym a Španělu Oriolu Rocovi si poradil i s Oliverem Crawfordem. Šestadvacetiletý Čech přehrál o dva roky mladšího Brita 6:4, 6:4, byť ve druhém setu za stavu 5:2 neproměnil dva mečboly a poprvé přišel o podání. Na druhý pokus už ale souboj uzavřel a mohl slavit.

Statistiky zápasu Oliver Crawford – Vít Kopřiva Livesport

Debut v hlavní soutěži grandslamu si Kopřiva odbude proti nasazenů Američanovi s českými kořeny Sebastianu Kordovi, který dnes v Adelaide utrpěl semifinalový debakl s Jiřím Lehečkou.

Rozpis zápasů českých tenistů v 1. kole Australian Open. Livesport

Los Australian Open ve dvouhře mužů

Ve 3. kole jen dva neúspěchy

Gabriela Knutsonová si na Australian Open odbyla premiéru v kvalifikaci grandslamového turnaje a odehrála v ní tři třísetová utkání. Po výhrách nad nasazenou Němkou Annou-Lenou Friedsamovou a Kypřankou Ralukou Serbanovou ale neporazitelnost neudržela.

Šestadvacetiletá Češka v závěrečném třetím kole podlehla 4:6, 6:1, 6:7 Ukrajince Julii Starodubcevové, přestože ve třetím setu za stavu 5:4 měla výhodu servisu a dva míčky ji dělily od vítězství a startu mezi elitou.

Hlavní soutěž na nejvyšším okruhu si Knutsonová zahrála dosud jen loni na Livesport Prague Open.

Dominika Šalková loni třikrát triumfovala na akcích ITF a nemá daleko k premiérovému posunu do TOP 200 žebříčku. Na Australian Open ale o místo ve druhé světové stovce nezabojuje.

Devatenáctiletá Češka v Melbourne debutovala v grandslamové kvalifikaci a po skalpech Chorvatky Jany Fettové a Niginy Abduraimovové z Uzbekistánu byla kousek od hlavní soutěže, poslední krok ale udělat nedokázala a úspěšnou absolventkou se nestala.

S domácí nejlepší deblistkou současnosti Storm Hunterovou, jež bude hrát v Melbourne čtyřhru společně s Kateřinou Siniakovou, neudržela vedení 1:0 na sety. I když ve třetím setu dvakrát smazala manko brejku a za stavu 4:5 měla dva brejkboly, podlehla o deset let starší Australance 6:3, 3:6, 4:6.

Výsledky kvalifikace Australian Open ve dvouhře žen

Výsledky kvalifikace Australian Open ve dvouhře mužů