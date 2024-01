Lehečka bude v Melbourne Parku obhajovat čtvrtfinále, představí se celkem pět Čechů

V noci ze soboty na neděli našeho času začíná v Melbourne Parku Australian Open. V hlavní soutěži budou z českých zástupců účinkovat Jiří Lehečka (22), Tomáš Macháč (23), Jiří Veselý (30) a kvalifikanti Jakub Menšík (18) s Vítem Kopřivou (26).

Jiří Lehečka má pro úvodní dvě kola velmi dobrý los. Nejlepší český tenista v žebříčku ATP, který se loni v tomto dějišti stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, nastoupí v prvním kole proti antukovému specialistovi Bernabému Zapatovi. Favoritem by byl i v následujícím utkání s talentovaným Američanem Alexem Michelsenem, nebo domácí divokou kartou Jamesem McCabem. O osmifinále by si mohl zahrát s Alexanderem Zverevem, a pokud by překvapil, určitě by byl hratelný i Cameron Norrie, nebo Casper Ruud. Ve čtvrtfinále by nejspíš čekal Carlos Alcaraz.

Tomáš Macháč není na rozdíl od Lehečky mezi nasazenými, přesto by klidně mohl dopadnout lépe než jeho úspěšnější krajan. Je totiž v sekci, kde jsou všichni soupeři v úvodních kolech hratelní. Nejprve se utká s lucky loserem Šintarem Močizukim a pak s Bornou Čoričem, nebo Francesem Tiafoem, kteří se v poslední době trápí. Stejně je na tom vlastně i Karen Chačanov, proti němuž by mohl absolvovat své premiérové třetí kolo na grandslamech. V osmifinále by mohl změřit síly s Jannikem Sinnerem.

Jiří Veselý se před necelým rokem vrátil po další zdravotní pauze a jeho forma není vůbec dobrá. Letos prohrál oba zápasy ve dvou setech a Arthura Filse by v prvním kole ohrozit neměl. Na druhou stranu se na grandslamech v minulém roce vybičoval k velmi slušným výkonům a ve Wimbledonu a na US Open přešel přes úvodní kolo.

Naváže Menšík na US Open?

Jakub Menšík se bude snažit v Melbourne navázat na úspěšný grandslamový debut, který prožil na nedávném US Open. Talentovaný teenager v New Yorku prošel kvalifikací a nakonec se dostal až do třetího kola. V úvodním kole Australian Open nastoupí proti bývalé světové desítce Denisovi Shapovalovovi. Kanaďan může být hratelným soupeřem, jelikož loňskou sezonu ukončil už po Wimbledonu a momentálně figuruje ve druhé stovce žebříčku.

Menšík je dokonce proti bývalé kanadské jedničce kurzovým favoritem. Pokud by uspěl, zahrál by si ve druhém kole nejspíše s nasazenou devítkou Hubertem Hurkaczem. V souboji o osmifinále by mohl vyzvat Uga Humberta a v osmifinále si zahrát se světovou osmičkou Holgerem Runem.

O něco těžšího soupeře má v prvním kole Vít Kopřiva. Vítěz dvou loňských challengerů změří síly s nasazeným Sebastianem Kordou a bylo by obrovským překvapením, kdyby favorizovaného Američana s českými kořeny vyřadil.

V loňské sezoně udělal další výrazný progres. Kromě prvních výher v hlavních soutěžích grandslamů se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, debutoval v TOP 30 žebříčku, posbíral několik cenných skalpů a zahrál si své premiérové finále na turnajích ATP. Dvaadvacetiletému Čechovi se však vůbec nepovedl závěr roku, z posledních osmi zápasů jich šest prohrál. Zatímco v roce 2022 vypadl na všech grandslamech v prvním kole, loni neuspěl pouze na US Open.

Nejlepší letošní výsledky: Adelaide (bude hrát finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (bude hrát finále)

Letošní bilance: 4:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 4:2

Novou sezonu zahájil v týmovém United Cupu a podlehl ve třech setech Zhizhenovi Zhangovi i světové jedničce Novakovi Djokovičovi. Na první individuální akci v letošním roce ovšem exceluje a po výhrách nad Adamem Waltonem, Dušanem Lajovičem a Nicolásem Jarrym a demolici Sebastiana Kordy absolvuje své druhé finále na nejvyšším okruhu. O první titul se v sobotu utká s Jackem Draperem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: United Cup (bilance 0:2), Adelaide (bude hrát finále)

Na Australian Open se dosud představil dvakrát. Předloňský debut zakončil v prvním kole, ale loni se probojoval až do čtvrtfinále. V něm ho zastavil pozdější finalista Stefanos Tsitsipas.

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Loni prožil nejlepší sezonu kariéry. V Houstonu a Stockholmu absolvoval své první čtvrtfinálové účasti na turnajích ATP, vrátil se do TOP 100 světového pořadí a naplno se v ní usadil. Zdravotním potížím se nevyhnul ani v roce 2023, nicméně je kompenzoval řadou skvělých výkonů i výsledků. Silný měl hlavně závěr sezony, během něhož mimo jiné třikrát postoupil do finále challengerů a dvakrát triumfoval.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (2. kolo)

Letošní bilance: 3:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:2

Před startem úvodního grandslamu roku se připravoval na dvou generálkách. V Brisbane začal skvěle a po zvládnuté kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži nasazeného Tomáse Martína Etcheverryho. Na další čtvrtfinále však nedosáhl, když těsně prohrál s Rinkym Hijikatou. Následoval nepochopitelný výbuch v kvalifikaci v Adelaide, s domácím outsiderem Alexem Boltem uhrál jen dva gamy.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (kvalifikace)

Australian Open je jediným grandslamem, na kterém dokázal překročit první kolo. Při všech třech předchozích startech v Melbourne si zahrál hlavní soutěž. Loni měl smůlu na los a v úvodním kole podlehl ve čtyřech setech Casperovi Ruudovi.

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Minulý rok na konci dubna se vrátil po delší zdravotní pauze a vůbec se mu nedaří. Na prvním turnaji na challengeru v Ostravě sice uhrál čtvrtfinále, ale od té doby už mezi nejlepší osmičku ani jednou nepostoupil. Sezonu 2023 nakonec zakončil s bilancí 11 vítězství a 15 porážek. Třicetiletý Čech nezaznamenal žádný výrazný vzestup žebříčkem, momentálně je na konci třetí stovky.

Nejlepší letošní výsledky: Čeká na první výhru

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Čeká na první výhru

Letošní bilance: 0:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:2

Zlepšení zatím nepřichází ani na začátku letošní sezony. V ani jednom ze dvou zápasů neuhrál set, na challengeru v Canbeře prohrál s Alexanderem Ritschardem a v kvalifikaci podniku ATP v Aucklandu s antukovým specialistou Jaumem Munarem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Canberra challenger (1. kolo), Auckland (kvalifikace)

Na Australian Open se mu celou kariéru nedaří. Za sebou má osm startů v hlavní soutěži a jeho maximem je druhé kolo z let 2018 a 2021. Loni se úvodního grandslamu roku nezúčastnil.

b 2:8

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018, 2021)

Loňský výsledek: Nehrál

Předloni slavil svůj první triumf na challengerech a loni měl důvod k takové radosti dvakrát. Šestadvacetiletý Čech byl blízko k debutu v TOP 100 světového hodnocení, ale poté se o pár míst propadl a momentálně mu patří 132. příčka. Hlavní soutěž na nejvyšším okruhu si zahraje teprve popáté, naposledy postoupil do druhého kola loni na jaře v Marrákeši. Na grandslamech je v hlavním losu poprvé.

Nejlepší letošní výsledky: První turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: První turnaj

Letošní bilance: 3:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:0

Sezonu 2024 se rozhodl odstartovat až na probíhajícím Australian Open. V tříkolové kvalifikaci využil příznivého losu a přehrál bez ztráty setu Calvina Hemeryho, Oriola Rocu i Olivera Crawforda. Na devátý pokus tak prošel kvalifikačním sítem na podnicích velké čtyřky.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: žádná

Na Australian Open účinkuje potřetí v kariéře, předloni ani loni neuspěl v kvalifikačních bojích.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: Kvalifikace

Naplno působit na profesionální tour začal v roce 2022, krátce po prohrané bitvě ve finále juniorského Australian Open. Osmnáctiletý Čech zaznamenává stabilní progres, během předloňské sezony posbíral čtyři trofeje z podniků ITF a loni v Praze poprvé slavil na challengerech. V hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu zatím startoval pouze na loňském US Open, kde z kvalifikace senzačně prošel až do třetího kola.

Nejlepší letošní výsledky: První turnaj na nejvyšší tour

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: První turnaj na nejvyšší tour

Letošní bilance: 6:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 6:1

Na Australian Open potvrdil velmi dobrou formu. Před týdnem v Canbeře byl jedinou výhru od svého druhého triumfu na challengerech a v bojích o hlavní soutěž v Melbourne si poradil s Brandonem Nakashimou, Federicem Gaiem i Haroldem Mayotem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Canberra challenger (finále)

Australian Open se účastní poprvé v kariéře.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: Nehrál