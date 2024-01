Nagal na Australian Open vyřadil nasazeného a za jediný zápas vydělal víc, než za loňský rok

Sumit Nagal (27) se na letošním Australian Open dočkal svého největšího vítězství v kariéře. Triumf nad Kazachem Alexandrem Bublikem 6:4, 6:2, 7:6 mu navíc na prize money vynesl víc peněz, než kolik vydělal za celou loňskou sezonu, ve které odehrál 75 zápasů a vyhrál dva menší turnaje.

Sumit Nagal, který figuruje a 137. místě světového žebříčku, se stal prvním Indem po dlouhých 35 letech, který na majorech vyřadil nasazeného soupeře. V roce 1989 šokoval svět Rameš Krišnan, jenž hned v prvním kole porazil tehdejší jedničku Matse Wilandera.

Sedmadvacetiletý Nagal začínal v Melbourne v kvalifikaci a v dějišti prvního grandslamu sezony zatím zůstává neporažený bez ztráty jediného setu. Postup do druhého kola pro něj znamená odměnu 120 600 dolarů (cca 2,7 milionu korun) a také zažehnání obav, které měl celý loňský rok, kdy zvažoval konec kariéry – v roce 2023 vydělal na prize money jen 116 402 dolarů.

"Když se podívám na svůj bankovní účet, mám teď tolik, co jsem měl na začátku roku, tedy 900 eur," vyprávěl indický tenista loni v červenci. Za svou kariéru sice před startem letošního Australian Open vydělal okolo 700 tisíc eur, jenže roční náklady se podle něj vyšplhají až na 100 tisíc a s trenérem na dvojnásobek. "Všechno, co vydělám, musím rovnou utratit," stěžoval si.

Zatímco minulý rok se Nagal vyskytoval převážně na menších turnajích a na okruhu ATP slavil pouze jednu výhru na domácí půdě v Pune, a i letošní rok začal nezdarem, když prohrál první kolo na challengeru v Canbeře, v Melbourne se mu svět otočil vzhůru nohama.

"Je to vždycky úspěch se kvalifikovat na grandslam, znamená to pro mě opravdu hodně. Posledních pár let jsem měl různá zranění a nemohl jsem hrát turnaje, které bych chtěl. Na začátku minulého roku jsem byl v žebříčku až kolem páté stovky. Jsem teď na sebe a svůj tým opravdu hrdý, že ze mě udělali hráče, jakým jsem dnes," vyprávěl po úspěšném zvládnutí kvalifikace, díky níž se přesně po třech letech dostal do hlavní soutěže grandslamu. Na kvalifikaci navázal skalpem Alexandra Bublika, což pro něj bylo teprve druhé vítězství na turnajích velké čtyřky. To předchozí zapsal v roce 2020 na US Open.

Kazach Bublik byl v Melbourne 31. nasazený a měl velmi přijatelný los až do případného třetího kola. Jenže opět se projevila jeho nevyzpytatelnost. Tenista, který je známý svým výstředním chováním na kurtu, prošel minulý rok přes první kolo na majorech pouze ve Wimbledonu, kde se dostal do osmifinále.

To Nagal už může vyhlížet souboj s Číňanem Junchengem Shangem, který v Austrálii hraje na divokou kartou turnaje a je jedním ze šesti teenagerů prvního grandslamu sezony. Pokud indický tenista vyhraje, prodlouží svou vítěznou sérii na pět zápasů.

