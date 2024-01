Plíšková zahodila setboly proti Rybakinové. Čtvrtfinále neobhájí a vypadne z TOP 70

Karolína Plíšková (31) končí na třetím ze čtyř posledních grandslamů v prvním kole. Na Australian Open dvojnásobná grandslamová finalistka podlehla po nevyužití tří setbolů v řadě světové trojce a loňské finalistce Jeleně Rybakinové (24) z Kazachstánu, s níž ani na čtvrtý pokus neuhrála set. Bývalá světová jednička bude v Melbourne chybět po 10 letech ve třetím kole, neobhájí loňské čtvrtfinále a v žebříčku se propadne až do osmé desítky.

Karolína Plíšková získala prvních osm fiftýnů a bleskově vedla 2:0, o náskok ale brzy přišla a za stavu 5:6 čelila třem setbolům. I díky jednomu esu a troše štěstí z nich utekla a dostala favoritku do tie-breaku.

V něm česká tenistka od začátku držela vedení a za stavu 6:3 sama disponovala třemi setboly. Jenže jednou chybovala a dvakrát Jelena Rybakinová trefila winner - poprvé po doběhnutí 'prasátka' a podruhé poté, co míček 'olízl' lajnu jen pár milimetry.

Statistiky zápasu Jelena Rybakinová – Karolína Plíšková Livesport

Rybakinová sadu uzavřela ziskem pěti míčků po sobě a nabyté sebevědomí prodala v úvodu druhého dějství. V něm odskočila do vedení 3:1 a aniž by čelila brejkbolu, dovedla duel do vítězného konce. Plíšková sice i díky dvěma winnerům zlikvidovala tři mečboly, ale při čtvrtém po již 29. nevynucené chybě kapitulovala.

"Byl to pro mě strašně těžký zápas, hlavně v prvním setu. Jsem moc ráda, že jsem nakonec postoupila," usmívala Rybakinová po úspěšném zahájení obhajoby loňského finále. "Je úžasné být zpátky. Děkuju divákům že přišli a podporovali. Nehledě na loňský výsledek si to tady vždycky moc užívám."

Plíšková ani ve čtvrtém vzájemné duelu s o sedm let mladší rodačkou z Moskvy reprezentující Kazachstán neuhrál set. Od loňského postupu do čtvrtfinále Australian Open prohrála na grandslamech pět ze šesti zápasů, v Melbourne bude ve 2. kole chybět poprvé od roku 2013.

Letos jednatřicetiletá rodačka z Loun odehrála čtyři duely a udolat dokázala jen po mateřské pauze se vracející Naomi Ósakaovou. Porážky v Austrálii utrpěla také s Kateřinou Siniakovou a Jelenou Ostapenkovou a za necelé dva týdny ji tak čeká žebříčkový propad až do osmé desítky. Mimo TOP 50 se ocitne poprvé od června 2014.

Předloňská vítězka Wimbledonu Rybakinová bude pokračovat na cestě za obhájením loňského finále zápasem proti Rusce Anně Blinkovové, s níž jediné střetnutí před sedmi lety na okruhu ITF prohrála. Nyní však bude obrovskou favoritkou.

Z devíti českých nadějí ve dvouhře žen se přes první soupeřku dostaly čtyři tenistky - Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Brenda Fruhvirtová. Kromě Plíškové vypadly Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Linda Fruhvirtová a Sára Bejlek. Mezi muži pokračují Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík, skončili Vít Kopřiva a Jiří Veselý.

Výsledky Australian Open ve dvouhře žen