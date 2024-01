Macháč skončil před branami osmifinále. Poslední Čech doplatil na nevyužívání šancí

Tomáš Macháč (23) si před dvěma dny v Melbourne Parku připsal svůj premiérový skalp TOP 20 a poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamů. Znovu však své maximum na podnicích velké čtyřky nevylepšil, poslední český zástupce ve dvouhře mužů podlehl 4:6, 6:7, 6:4, 6:7 loňskému semifinalistovi Karenovi Chačanovovi (27). Rus v osmifinále vyzve suverénního Jannika Sinnera (22).

Tomáš Macháč prožívá v posledním roce nejlepší období své kariéry. Loni si v Houstonu a Stockholmu zahrál svá první čtvrtfinále na turnajích ATP, přidal další dva triumfy z challengerů a usadil se v elitní stovce světového pořadí. Letos poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamových podniků a na 10. pokus zaznamenal svůj premiérový skalp TOP 20.

Před cestou do Melbourne se z kvalifikace probojoval do druhého kola v Brisbane a pak v kvalifikaci v Adelaide schytal nepochopitelný výprask od Alexe Bolta. Na oblíbeném Australian Open, které je jediným grandslamem, na němž překročil první kolo hlavní soutěže, ovšem zase exceloval.

Rodák z Berouna přehrál bez ztráty jediného setu lucky losera a bývalou juniorskou světovou jedničku Šintara Močizukiho a také 17. hráče hodnocení Francese Tiafoea. Jeho parádní tažení ukončil až před branami osmifinále Karen Chačanov. České zastoupení ve dvouhře mužů tak tentokrát ve druhém týdnu úvodního grandslamu roku nebude, loni se až do čtvrtfinále probojoval Jiří Lehečka.

Macháč doplatil na mizernou úspěšnost v proměňování brejkbolů. Zatímco soupeři nabídl za celý zápas pouhé tři šance a dvakrát ztratil servis, sám si jich v průběhu utkání vypracoval celkem 19 a rovněž on slavil brejk pouze ve dvou případech. Oba aktéři nastříleli 17 es a pět dvojchyb, Macháčovi nestačil ani skvělý poměr 64 vítězných úderů a 46 nevynucených chyb.

"To jsem ani nevěděl, že jich (brejkbolů) bylo tolik. Ale vím, že třeba tak na osm z nich jsem dostal eso. Možná dvakrát jsem zahrál blbě, že jsem zkusil bekhend. Jinak mi nepřijde, že jsem to úplně pokazil," řekl Macháč pro Radiožurnál Sport.

Poslední český zástupce ve dvouhře mužů předvedl největší zaváhání ve druhé sadě. Vedl v ní totiž už 4:1, ale náskok brejku neudržel, ve 12. hře nevyužil dva setboly na returnu a po prohraném tie-breaku si nechal ruského tenistu utéct o dva sety. Pak sice zareagoval ziskem třetího dějství, nicméně ani druhou zkrácenou hru nezvládl a po třech a půl hodinách boje se s turnajem rozloučil.

Chačanov patří v posledních letech k nejlepším a nejstabilnějším hráčům na těch největších akcích, za poslední dva roky je už popáté ve druhém týdnu podniků velké čtyřky. Loni se na jeden týden vrátil do TOP 10 pořadí a po zhruba tříměsíční zdravotní pauze ukončil v září v Zhuhai téměř pětileté čekání na titul.

"Hrál opravdu skvěle. Připravoval jsem se na to, že to bude těžký zápas. Viděl jsem, jak porazil Francese ve třech setech, takže bylo jasné, že je v dobré formě. Po fyzické i psychické stránce to byl těžký zápas. I proto jsem na konci dal najevo všechny emoce. Jsem rád, že jsem postoupil," řekl v rozhovoru na kurtu Chačanov.

Třetí kolo Australian Open poprvé překročil až před rokem a v obhajobě loňského semifinále bude pokračovat proti Jannikovi Sinnerovi. Ital předvádí v posledních měsících životní formu a v Melbourne Parku je zatím naprosto suverénní. Po cestě do osmifinále neztratil jediný set a dohromady prohrál jen 22 gamů. Ve druhém týdnu Australian Open je třetím rokem po sobě a v letošním ročníku patří k největším favoritům.

