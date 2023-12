Rekordní peníze na Australian Open. Tenisté si na prvním grandslamu sezony rozdělí 1,3 miliardy korun

Tenisté budou v lednu na Australian Open bojovat o rekordní prize money. Pořadatelé v pátek oznámili navýšení celkové částky o 13 procent na 53,1 milionu eur (cca 1,3 miliardy korun).

Vítězové prvního grandslamového turnaje roku si odnesou 1,93 milionu eur, přičemž hráči poražení v předchozích kolech a v kvalifikaci si vydělají více než kdykoli předtím.

Ti, kteří vypadnou v prvním kole, dostanou 73 100 eur, což představuje 13% nárůst. Stejné navýšení čeká i tenisty, jenž vypadnou v kole druhém – ty čeká výdělek 110 570 eur. Účastníci, kteří vypadnou v prvním kole kvalifikace, obdrží 16 700 eur. Celkově bylo na akci v roce 2024 oproti minulosti přidáno 5,35 milionu eur.

Ředitel turnaje Craig Tiley uvedl, že je velmi důležité zajistit, aby nejlepší tenisté světa byli adekvátně odměněni. "Víme, že to hráčům umožňuje investovat do vlastní kariéry a v mnoha případech jim to pomáhá nastavit se na úspěch v průběhu celého roku," prohlásil.

"Chceme zajistit, aby Austrálie zůstala výchozím bodem světové tenisové sezony a aby hráči a jejich týmy měli vše, co potřebují. Také proto, aby mohli podávat co nejlepší výkony a nadále si užívat Happy Slam," dodal Tiley. Prize money na turnaji, který začíná v Melbourne Parku 14. ledna, se za posledních deset let více než zdvojnásobily.