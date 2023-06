Manažer Muchové Petera: Kája je hráčka TOP 10. Sabalenkovou musí rozebrat

Pokud bude Karolína Muchová (26) dál hrát pestrý tenis, má podle svého manažera Tomáše Petery (52) šanci i ve čtvrtečním semifinále Roland Garros proti favorizované Bělorusce Aryně Sabalenkové (25). Petera míní, že se rodačka z Olomouce dostala do fáze, v níž se může stát cokoliv. Zároveň uvedl, že pokud Muchová zůstane zdravá, může se probojovat i do první desítky světového žebříčku.

"Je to pořád stejná písnička. Když je Kája zdravá, je to hráčka top 10. To je úplně jasné a říkám to už kolik let," uvedl Petera. "Zásadní je zdraví, které se teď podařilo dát dohromady a už drží delší dobu. A samozřejmě tím, jak vyhrává víc a víc zápasů, je taky lepší a lepší," doplnil, přičemž ocenil přínos trenéra Emila Miškeho i bývalé kouče Davida Kotyzu a Jana Blechu.

Muchová se probojovala do semifinále grandslamu podruhé v kariéře, poprvé však na antuce v Paříži, kde byla dosud nejdále ve 3. kole. Na cestě porazila světovou osmičku Řekyni Marii Sakkariovou, Argentinku Nadiu Podoroskou, Rumunku Irinu-Camelii Beguovou a Rusky Elinu Avanesjanovou a Anastasiji Pavljučenkovovou. O první finále na turnajích "velké čtyřky" se utká s vítězkou letošního Australian Open a světovou dvojkou Sabalenkovou.

"Musí ji rozebrat. Samozřejmě ji nepřestřílí, ale taky ji nenechá hrát její strojový tenis," podotkl Petera. "Nevím, co má Emil (Miške) nebo ona v hlavě. Ale kdybych měl radit já, tak se Sabalenkovou nebudu prostě hrát výměny a pořádně ten její tenis rozložím," uvedl Petera.

Běloruska platí za silovou hráčku, která díky útočné hře sbírá množství vítězných míčů, ale i nevynucených chyb. Letos vyhrála 34 zápasů, prohrála jich pouze pět. "Jakmile Sabalenková začne hrát kladiva zleva zprava, je zle. Kája ji musí dostat co nejdál od kurtu, aby ji nezmáčkla těmi svými kleštěmi. A určitě bych se podíval na zápasy, kdy hrála s Bárou Krejčíkovou, protože to, co je schopná hrát Krejča, je schopná hrát i Kája. Navíc umí i víc přetlačit," řekl Petera.

Nebojí se, že by Muchová šla do zápasu se Sabalenkovou nervózní. Naopak má na důležité zápasy povahu. "Samozřejmě je to semifinále grandslamu. Když sice přijdete do players lounge, kde bylo na začátku tři sta lidí a teď jich zbývá jen deset, vidíte, že se něco děje. Ona je ale na tohle dobrý typ. Ustojí to," uvedl Petera.

Vítězka duelu narazí ve finále na světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou. Petera věří, že v této fázi turnaje se již může stát cokoliv. "Každá holka v semifinále to může vyhrát. Výhoda Šwiatekové nebo Sabalenkové je, že už ve finále grandslamu někdy stály, protože je to velký rozdíl. Na druhou stranu je Kája takový příroďák, že si myslím, že by si s tím mohla poradit," dodal.

