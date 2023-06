Tennis tracker: Paříž zná obě finalistky ženské dvouhry, Muchovou čeká Šwiateková

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 7. června?

21:04 – Karolína Muchová bude ve svém premiérovém grandslamovém finále čelit obhájkyni titulu Ize Šwiatekové. Vítězka dvou ze tří posledních ročníků si v semifinále poradila 6:2, 7:6 s první brazilskou semifinalistkou French Open v open éře Beatriz Haddadovou Maiaovou a udrží si post světové jedničky. Jediný předchozí souboj vyhrála Češka.

19:18 – Tomáš Macháč zkompletoval semifinálové obsazení na domácím challengeru v Prostějově. Pátý nasazený neztratil set ani ve třetím zápase a poradil si 7:5, 6:2 s Románem Andrésem Burruchagou. O první letošní finále zabojuje proti dalšímu Argentinci Franciscovi Comesanovi.

18:22 – Jízda Karolíny Muchové na letošním French Open stále neskončila. Nenasazená Češka si v semifinále ze stavu 2:5 ve třetím setu a mečbolu vyšlápla 7:6, 6:7, 7:5 na vítězku lednového Australian Open a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou, prošla do svého prvního grandslamového finále a stala se už čtvrtou českou finalistkou této akce za posledních osm let. O nejcennější titul se v sobotu utká s obhájkyní Igou Šwiatekovou, nebo Beatriz Haddadovou Maiaovou.

16:12 – Linda Nosková si poradila na akci 125k v Chorvatsku 6:3, 7:6 s Elsou Jacquemotovou a postoupila do čtvrtfinále. O první semifinále od ledna se nasazená jednička utká s další francouzskou tenistkou Diane Parryovou, které může oplatit pár týdnů starou porážku z turnaje stejné kategorie v Paříži

14:19 – Jiří Lehečka pokračuje v trápení posledních týdnů. Nejvýše nasazený toužil pro triumfu na domácím challengeru v Prostějově, ale další nepřesvědčivý výkon už mu na postup nestačil. Ve čtvrtfinále prohrál 3:6, 4:6 s hráčem druhé stovky Lukášem Kleinem. Slovák bude v semifinále stejně jako loni soupeřem finalisty předchozího ročníku Dalibora Svrčiny (H2H 0:1).

13:55 – Miju Katóová si nejlepším možným způsobem spravila chuť po nešťastné diskvalifikaci ve čtyřhře. Japonka ovládla po boku Němce Tima Pütze mix na French Open, ve finále porazili 4:6, 6:4, 10:6 kanadsko-novozélandský tandem Biancu Andreescuovou a Michaela Venuse. Pro oba se jednalo o první grandslamové finále napříč všemi disciplínami.

12:56 – Dalibor Svrčina na challengeru v Prostějově nadále obhajuje loňské finále. Dvacetiletý Čech přehrál 7:6, 6:1 o tři roky mladšího krajana Jakuba Menšíka. V semifinále si zahraje s Jiřím Lehečkou, nebo Slovákem Lukášem Kleinem.

6:34 – V areálu Rolanda Garrose se ve čtvrtek odpoví na jednoduchou, ale velmi zásadní otázku: Kdo postoupí do finále ženské dvouhry? V boji o "titulový" zápas se střetnou Karolína Muchová s Arynou Sabalenkovou, zatímco druhý souboj obstarají Iga Šwiateková s Beatriz Haddad Maiaovou.