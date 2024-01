Tennis Tracker: Siniaková úspěšně zahájila spolupráci s Hunterovou, v deblu vyhrál i Macháč

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 16. ledna?

09:37 – Tomáš Macháč zvládl na Australian Open vstup do obou soutěží. Den po singlovém úspěchu slaví postup do druhého kola překvapivě i ve čtyřhře, ve které s Číňanem Zhizhen Zhangem porazili 6:4, 7:5 patnácté nasazené belgické duo Sander Gille a Joran Vliegen.

09:35 – Bývalá nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková se současnou deblovou královnou Storm Hunterovou úspěšně zahájily první společnou sezonu. Do Australian Open vstoupil třetí nasazený česko-australský pár výhrou 7:5, 7:5 nad kolumbijsko-kazašskou dvojicí Camila Osoriová a Julia Putincevová, přestože v prvním setu prohrával 2:5 a ve druhém 0:3, a po prvním vystoupení na grandslamu vylepšil společnou bilanci na 8:1. Siniaková po loňské sezoně přerušila dlouholetou spolupráci s Barborou Krejčíkovou.

09:23 – Ve světovém tenisu se začíná prosazovat další tenista z Číny. Osmnáctiletý Juncheng Shang, který se před rokem stal prvním Číňanem ve druhém kole Australian Open a letos ho napodobil Zhizhen Zhang, v Melbourne zopakoval loňský výsledek po pětisetové výhře 6:3, 1:6, 3:6, 6:4, 6:2 nad Američanem Mackenziem McDonaldem. Levoruký Juncheng Shang, jenž si na začátku sezony v Hongkongu zahrál své první čtvrtfinále i semifinále na okruhu ATP a proti Francesi Tiafoemu si připsal premiérový skalp hráče TOP 30, ve druhém kole vyzve Inda Sumita Nagala (h2h 0:0).

08:54 – Světová desítka Jelena Ostapenková tři dny po triumfu v Adelaide úspěšně vykročila za obhajobou čtvrtfinále na Australian Open. Přestože v prvním setu proti domácí Kimberly Birrellové neudržela vedení 5:2 a jedním prohraným servisem si zkomplikvoala cestu za postupem, zvítězila lotyšská tenistka 7:6, 6:1 a letošní bilanci vylepšila na 8:1.

08:41 – Sorana Cirsteaová třetí rok po sobě končí na Australian Open poté, co neudržela vedení 1:0 na sety. Letos nasazená rumunská tenistka podlehla 6:0, 5:7, 2:6 Číňance Yafan Wang, přestože v úvodu utkání získala devět gamů v řadě a vedla 6:0 a 3:0.

08:14 – Osmý hráč světa Holger Rune měl na úvod Australian Open nečkané potíže. Dvacetiletý dánský svěřenec Borise Beckera a Severina Luthiho vykročil za obhajobou osmifinále výhrou nad Japoncem Jošihitem Nišiokou, kterého zdolal až po třech a půl hodinách boje 6:2, 4:6, 7:6, 6:4. Ve druhém kole ho čeká Francouz Arthur Cazaux (h2h 0:0).

07:56 – Sumit Nagal slaví premiérové vítězství na Australian Open a teprve druhé na grandslamovém turnaji, na kterém jako první Ind po 35 letech vyřadil nasazeného soupeře. Sedmadvacetiletý kvalifikant, který před rokem figuroval mimo TOP 500 a byl téměř bez finančních prostředků, nečekaně snadno porazil 6:4, 6:2, 7:6 Kazacha Alexandera Bublika a zaznamenal svůj druhý skalp člena elitní světové třicítky.

07:45 – Jack Draper na druhý pokus vybojoval premiérovou výhru na Australian Open. Po loňském nezdaru proti Rafaelu Nadalovi letos britský mladík odstartoval v roli favorita proti Američanu Marcosi Gironovi, kterého porazil 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Ve druhém kole čerstvý finalista z Adelaide narazí znovu po týdnu na dalšího Američana Tommyho Paula (h2h 2:0).

07:17 – 34letá Viktoria Azarenková vykročila za obhajobou semifinále na Australian Open výhrou 6:1, 4:6, 6:3 nad Italkou Camilou Giorgiovou, s níž si poradila potřetí po sobě. Ve druhém kole se běloruská šampionka z let 2012 a 2013 střetne s Dánkou Clarou Tausonovou (h2h 1:0).

06:59 – Emma Navarrová tři dny po premiérovém triumfu na turnaji WTA (Hobart) slaví vítěznou premiéru na Australian Open. 22letá Američanka porazila 6:1, 6:7, 7:5 Číňanku Xiyu Wang, vyhrála pošesté v řadě a letošní bilanci upravila na 9:1. O překonání grandslamového maxima z loňského Roland Garros si zahraje s Italkou Elisabettou Cocciarettovou (h2h 0:0).

06:05 – Grigor Dimitrov drží letošní neporazitelnost i po šestém vystoupení. Devět dní po triumfu v Brisbane a ukončení více než šestiletého čekání na titul v Melbourne porazil 4:6, 6:3, 7:6, 6:2 Maďara Mártona Fucsovicse a už potřinácté ze 14 startů zvládl vstup do Australian Open. Ve druhém kole bulharský semifinalista z roku 2017 čeká na vítěze duelu mezi Thanasim Kokkinakisem a Sebastianem Ofnerem.

05:39 – Iga Šwiateková se na Australian Open musí popasovat s těžkým losem hned od prvních kol. Po úvodní výhře nad bývalou šampionkou Sofií Keninovou ji ve druhém vystoupení čeká finalistka z roku 2022 Danielle Collinsová, s níž sice vede ve vzájemné bilanci 4:1, ale jedinou porážku utrpěla předloni právě v Melbourne v boji o finále. Collinsová odstartovala úvodní grandslam sezony výhrou 6:2, 3:6, 6:1 nad německou šampionkou z roku 2016 Angelique Kerberovou, jež odehrála první zápas na grandslamovém turnaji po mateřské pauze.

05:35 – Tallon Griekspoor podruhé v kariéře vyhrál zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. Na úvod Australian Open nasazený Nizozemec udolal po takřka čtyřhodinovém boji 2:6, 3:6, 7:6, 6:4, 7:5 Rusa Romana Safiullina. Ve druhém kole narazí na přemožitele Jiřího Veselého Francouze Arthura Filse (h2h 0:1), s nímž prohrál pětisetovou bitvu na loňském US Open.

05:00 – Světová jedenáctka Casper Ruud ani ve čtvrtém letošním soutěžním utkání neztratil set. Na úvod Australian Open norský tenista potvrdil roli favorita proti Španělovi Albertu Ramosovi, kterého deklasoval 6:1, 6:3, 6:1 a vzájemnou bilanci snížil po třetí výhře v řadě na 3:4.

04:30 – S drobnými komplikacemi zahájila své působení na Australian Open Iga Šwiateková. Světová jednička a čtyřnásobná grandslamová vítězka v repríze finále French Open 2020 zdolala 7:6, 6:2 šampionku z roku 2020 Sofii Keninovou, když v prvním setu musela dvakrát dohánět manko brejku. Ve druhém kole Polka narazí na další bývalou vítězku Angelique Kerberovou, nebo Danielle Collinsovou.

04:15 – Jiří Veselý na Australian Open končí posedmé z devíti účastí hned v prvním kole. Letos třicetiletý český tenista startující díky chráněnému žebříčku podlehl 6:4, 5:7, 2:6, 3:6 francouzskému talentovi Arthuru Filsovi a prohrál i třetí letošní zápas.

03:50 – Světová třináctka a čerstvá finalistka z Adelaide Darja Kasatkinová vstoupila do Australian Open výhrou 6:2, 3:6, 6:2 nad Američankou Peyton Stearnsovou, s níž až ve třetím vzájemném duelu ztratila víc jak tři gamy. O vyrovnání melbournského maxima si 26letá Ruska zahraje s americkou semifinalistkou z roku 2013 Sloane Stephensovou (h2h 1:3).

03:30 – Jiří Lehečka tři dny po premiérovém triumfu na okruhu ATP bez potíží vykročil za obhajobou čtvrtfinále na Australian Open. Dvaadvacetiletý Čech v Melbourne začal hladkým vítězstvím 6:3, 6:2, 6:3 nad Španělem Bernabé Zapatou.

03:00 – Třicetiletá Sloane Stephensová poprvé po pěti letech a teprve podruhé od roku 2014 zvládla svůj úvodní zápas na Australian Open. Americká semifinalistka ročníku 2013 si poradila 6:3, 6:1 s domácí Oliviou Gadeckou.