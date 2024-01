Milník pro Brendu Fruhvirtovou. V Aucklandu slaví životní skalp i první výhru na turnaji WTA

Brenda Fruhvirtová (16) na osmý pokus porazila hráčku TOP 100 a na sedmý pokus vybojovala svou premiérovou výhru v hlavní soutěži turnaje WTA. Česká teenagerka se dočkala hned na prvním turnaji nové sezony v Aucklandu, kde si poradila 7:5, 6:4 s členkou elitní padesátky Annou Blinkovovou (25) a navázala na dvě výhry z kvalifikace. O čtvrtfinále si zahraje se světovou trojkou, vítězkou loňského US Open a obhájkyní titulu Coco Gauffovou (19) z USA. Po nevyužití mečbolů dohrála Tereza Martincová (29).

Brenda Fruhvirtová v závěru uplynulé sezony ovládla šest ze sedmi turnajů ITF, na kterých vyhrála 33 ze 34 duelů, a fantastickou finálovou bilanci vylepšila na 15:0. Přestože měla vzhledem k věku omezený počet startů na hlavním okruhu WTA a postupně lepila body z menších akcí, ve světovém žebříčku vyletěla na 109. místo.

V nové sezoně by ale již měla mít možnost předvést své kvality proti o několik úrovní kvalitnějším soupeřkám a hned na první akci se jí to daří. Vyhrála tři zápasy bez ztráty setu a zaznamenala několik milníků.

Statistiky zápasu. Livesport

Šestnáctiletá Češka na turnaji WTA 250 v Aucklandu nejprve počtvrté prošla kvalifikací a v úterý si na sedmý pokus připsala premiérové vítězství v hlavní soutěži. Po domácí outsiderce Elyse Tseové a Japonce Himeno Sakacumeové neztratila set ani s o devět let starší Ruskou Annou Blinkovovou.

Fruhvirtová porazila 48. hráčkou světa 7:5, 6:4 a na osmý pokus si připsala skalp členky TOP 100. Vývoj prvního setu otočila ze stavu 3:5 i díky odvrácení setbolu v desátém gamu. Ve druhé sadě nedokázala dvakrát potvrdit brejk a tak souboj ukončila využitím třetího mečbolu při servisu soupeřky.

Od začátku loňského srpna Fruhvirtová vyhrála 36 z 38 zápasů a už jen dvě výhry ji dělí od posunu do TOP 100. Na Novém Zélandu postupem do druhého kola překonala výsledek své o dva roky starší sestry Lindy, která v pondělí v úvodním kole neudržela vedení proti Emmě Navarrové. Společně dnes vstoupí do turnaje deblistek.

Vítězstvím si Brenda Fruhvirtová zajistila prestižní souboj se světovou trojkou a vítězkou loňského US Open Coco Gauffovou. Devatenáctiletá Američanka, jež v Aucklandu obhajuje loňský triumf, vstoupila do sezony výhrou 6:4, 6:2 nad krajankou Claire Liuovou.

Tereza Martincová po srpnovém US Open tři měsíce léčila zranění pravého zápěstí. V závěru roku sice stihla odehrát dva zápasy, více než čtyři měsíce dlouhé čekání na výhru ale ukončila až v Aucklandu, kde prošla dvokolovou kvalifikací.

Po skalpech krajanky Anny Siskové (6:0, 6:0) a Francouzky Carole Monnetové (7:5, 6:2) byla blízko dvousetovému vítězství a první výhře v hlavní soutěži turnaje WTA od srpnového Livesport Prague Open i proti Varvaře Gračovové.

Nad osmou nasazenou naturalizovanou Francouzkou vedla 7:6 a 5:3 a v desátém gamu druhé sady měla dva setboly při svém podání, ale poslední bod uhrát nedokázala. Devětadvacetiletá Češka nakonec po 2 hodinách a 40 minutách boje prohrála 7:6, 5:7, 2:6.

Mezi šestnáctku nejlepších se tak dostaly dvě ze čtyř českých nadějí. Už na Nový rok postoupila do osmifinále pátá nasazená Marie Bouzková, jež zdolala Polku Magdalenu Frechovou a čeká ji souboj s Američankou Amandou Anisimovovou.

Pikantní souboj bývalých vítězek Turnaje mistryň, které se loni vrátily po mateřské pauze, vyhrála Elina Svitolinová. Devětadvacetiletá Ukrajinka v prvním vzájemném souboji po více než pěti letech zvítězila nad o čtyři roky starší Dánkou Caroline Wozniackou 6:4, 6:3 a celkovou bilanci upravila na 5:1.

Výsledky turnaje WTA 250 v Aucklandu