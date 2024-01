Bouzková v Aucklandu vydřela postup, Linda Fruhvirtová znovu po roce zahodila náskok

Marie Bouzková (25) v úvodním kole v Aucklandu nezaváhala a slaví úspěšný vstup do sezony. Nasazená pětka neudržela náskok setu a brejku a utkání nedopodávala, ale nakonec si s Magdalenou Frechovou (26) poradila 6:0, 3:6, 6:4. Linda Fruhvirtová (18) odstartovala druhým rokem po sobě sezonu třísetovou porážkou v tomto dějišti, také proti nasazené čtyřce Emmě Navarrové (22) měla k dispozici náskok setu a brejku, avšak s rozjetou Američankou padla po více než dvou hodinách 6:2, 4:6, 2:6.

Marie Bouzková se v loňském roce velmi dlouho trápila. Na první vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu dosáhla až v květnu a sezonu začala zachraňovat až od postupu do osmifinále Wimbledonu. Teď ovšem může už na třetím turnaji v řadě projít do čtvrtfinále.

Šampionka předloňského Livesport Prague Open došla v závěru předchozí sezony do čtvrtfinále v Soulu a do finále v Nanchangu, v Číně byla třikrát jediný míček od druhého titulu. Účast mezi nejlepší osmičkou si může zajistit také v Aucklandu, kde vstupuje do nového tenisového roku.

Statistiky zápasu. Livesport

Svůj debut v novozélandské metropoli odstartovala třísetovým vítězstvím nad Magdalenou Frechovou. Nasazená pětka až do stavu 6:0, 3:2 dominovala a v tu chvíli vedla o set a brejk. Poté však nabídla polské protivnici první brejkbol a nakonec ve zbytku druhého dějství nezískala už ani jeden game.

Hned v úvodní hře rozhodujícího setu musela likvidovat brejkbol a pak v maratonském gamu na returnu sama čtyři šance promarnila. Ve čtvrté hře už ale uspěla a za stavu 5:3 šla podávat na vítězství. Česká favoritka situaci vůbec nezvládla a vrátila soupeřku do zápasu. Ztracený servis ji ovšem nemusel mrzet dlouho, utkání totiž zakončila vzápětí na returnu, když proměnila hned první mečbol.

Bouzkové se loňské australské léto vůbec nepovedlo, v Hobartu skončila již ve druhém kole a na úvodním grandslamu roku Australian Open hned v tom prvním. Úvodní čtvrtfinále na hlavní tour zaregistrovala až v srpnu.

To první letošní si však může zajistit hned v úvodním týdnu, pokud zvládne souboj s vracející se Amandou Anisimovovou. Američanka, která byla v žebříčku na 21. místě a sezonu 2023 uzavřela kvůli duševnímu zdraví už v dubnu, ve svém prvním letošním duelu porazila 7:5, 6:4 Anastasii Pavljučenkovovou.

Linda Fruhvirtová nedokázala loni navázat na průlomovou a životní sezonu 2022 korunovanou triumfem na podniku WTA 250 v indickém Čennaí. Jedna z nejtalentovanějších teenagerek na okruhu si sice poprvé zahrála ve druhém týdnu grandslamů, nicméně se po většinu loňského roku trápila, zaznamenala i nelichotivou sérii devíti porážek a na chvíli vypadla z TOP 100 světového hodnocení.

Konec členství v nejvyšším patře žebříčku jí znovu hrozí na konci ledna. Stejně jako loni zahájila sezonu v Aucklandu, i tentokrát se musela smířit s třísetovou prohrou, a za dva týdny bude obhajovat osmifinálovou účast na úvodním majoru roku Australian Open.

Statistiky zápasu. Livesport

Starší ze sester měla stejně jako před rokem utkání prvního kola na Novém Zélandu skvěle rozehrané. Také proti grandslamové šampionce Emmě Raducanuové měla náskok setu a brejku a do stejného vedení se dostala i letos proti Emmě Navarrové. Ani Američanku však nedokázala dorazit.

Fruhvirtová měla kromě náskoku 6:2, 2:0 několik šancí i v rozhodujícím dějství. Po zvládnutém úvodním gamu disponovala třemi brejkboly v řadě, přesto soupeřce dovolila skóre srovnat a po zaváhání na servisu už jen marně dotahovala skóre. Nástup nasazené čtyřky mohla okamžitě zastavit, ale ani jeden ze dvou brejkbolů nevyužila a ve zbytku utkání už 32. hráčce světa vzdorovat nedokázala.

Navarrová vstupuje do letošní sezony po životním období. Loni v květnu si zahrála své premiérové čtvrtfinále na turnajích WTA a nyní zabojuje už o páté. Navíc v závěru loňského roku kralovala na větších akcích ITF v Tyleru a Charlestonu a má velmi blízko k debutu v nejlepší třicítce pořadí. Ve druhém kole bude čelit Elině Avanesjanové.

Letošní ročník ASB Classic má bohaté české zastoupení. V úterý budou bojovat o postup do druhého kola kvalifikantky Brenda Fruhvirtová a Tereza Martincová. Titul obhajuje nasazená jednička, grandslamová šampionka a světová trojka Coco Gauffová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Aucklandu