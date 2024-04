Ruud v Barceloně dál útočí na nejcennější triumf, Tsitsipas musel odvracet mečboly

Casper Ruud (25) na turnaji ATP 500 v Barceloně porazil 6:4, 6:3 Itala Mattea Arnaldiho (23), letošní bilanci na antuce vylepšil na 9:2 a už jen dvě výhry ho dělí od zisku nejcennější trofeje. O finále se norský tenista utká s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym (24), kterého čeká největší semifinále kariéry. Nečekané potíže měl šampion z Monte Carla Stefanos Tsitsipas (25), který utekl z mečbolů Facundu Díazu Acostovi (23).

Casper Ruud už byl světovou dvojkou a ve sbírce má 10 titulů, jenže všechny slavil na akcích ATP 250. Všech sedm finálových duelů na turnajích vyšší kategorie prohrál. Třikrát na grandslamu, dvakrát na podniku Masters 1000 či jednou na Turnaji mistrů. Naposledy neuspěl minulý týden v Monte Carlu.

Další šanci získat svou nejcennější trofej má tento týden na podniku ATP 500 v Barceloně, kde už překonal tři z pěti překážek a neztratil přitom ani set. Po Alexandremu Mullerovi a Jordanu Thompsonovi potvrdil roli favorita i proti Matteu Arnaldimu.

Casper Ruud vyhrál odvetu s Matteem Arnaldim Livesport

Norský tenista v úvodu zápasu dvakrát nepotvrdil brejk, od stavu 3:3 už však o servis nepřišel, byť v poslední hře čelil čtyřem brejkbolům. Po hodině a půl zvítězil 6:4, 6:3 a o dva roky mladšímu Italovi oplatil nečekanou porážku z loňského Madridu.

"Není to snadné, když podáváte na postup do semifinále. To se mi tady ještě nepovedlo. Byl jsem trochu nervózní," přiznal Ruud, který loni ve čtvrtfinále nevyužil tři mečboly proti domácímu Pablu Carreňovi.

"Na začátku zápasu tam bylo hodně brejků a měl jsem štěstí, že jsem ho na konci prvního setu znovu brejknul. Ve druhém setu tam byla spousta dlouhých a náročných výměn. Jsem šťastný, že tady teď mohu stát jako vítěz," dodal šestý hráč světa.

Statistiky zápasu Matteo Arnaldi – Casper Ruud Livesport

Ruud letos posbíral už 27 vítězství a přiblížil se prvnímu triumfu od loňského dubna, kdy v portugalském Estorilu získal devátou z deseti trofejí na antuce.

V semifinále se Ruud utká s Tomásem Martínem Etcheverrym (H2H 1:0). Čtyřiadvacetiletý argentinský tenista zdolal ve dvou tie-breacích Brita Camerona Norrieho a postoupil do svého největšího a celkově pátého semifinále na hlavním okruhu. Usilovat v něm bude o třetí finále.

Stefanos Tsitsipas v Barceloně pokračuje v útoku na první triumf na akcích ATP 500 a také v letošní neporazitelnosti na antukových dvorcích. Ve čtvrtfinále měl ale čerstvý šampion Masters v Monte Carlu nečekané potíže s Argentincem Facundem Díazem Acostou, 53. hráče světa udolal až po odvrácení dvou mečbolů 4:6, 6:3, 7:6 a zvládl tak i svůj devátý letošní zápas na nejpomalejším povrchu.

"V určitých fázích zápasu jsem byl blízko porážce. Představoval jsem si, že mám čelenku s horou a že na ni musím vylézt. To mě drželo ve hře," řekl vyčerpaný Tsitsipas. "Bylo extrémně těžké udržet vysokou úroveň hry po celý zápas, on hrál neuvěřitelně. Je to dobrý antukář a na kurtu nechal všechno. Z nějakého důvodu už má i titul a dnešním výkonem to dal najevo," chválil šampiona z Buenos Aires.

Stefanos Tsitsipas odvrátil dva mečboly Livesport

O již čtvrté finále v metropoli Katalánska, kde na titul nedosáhl v letech 2018, 2021 ani 2023, si pětadvacetiletý Řek zahraje s Francouzem Arthurem Filsem, nebo Srbem Dušanem Lajovičem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Barceloně