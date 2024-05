Ipswich vyhrál klíčový zápas a v sobotu se může po 22 letech vrátit do Premier League

Fotbalisté Ipswiche, jehož barvy hájí i český gólman Václav Hladký (33), zvítězili v úterním utkání 45. kola anglické Championship na hřišti Coventry 2:1 a výrazně se přiblížili přímému postupu do Premier League.

Ipswich je v tabulce druhý o tři body před třetím Leedsem, takže mu v posledním kole sezony, které se odehraje v sobotu, stačí získat jediný bod. Doma přivítá předposlední tým z Huddersfieldu, který má také o co hrát, protože se ještě může zachránit, ale musí vyhrát a spoléhat na další výsledky.

Leeds naopak musí porazit čtvrtý Southampton a doufat, že jejich tabulkoví sousedé prohrají. Pokud by však Ipswich situaci zvládl, vrátil by se do Premier League poprvé od roku 2002, přičemž tento tým teprve v minulé sezoně postoupil do druhé nejvyšší soutěže z League Two.

Aktuální tabulka Championship (1.5.) Livesport

V úterý sice Kieffer Moore poslal Ipswich do vedení, ale Haji Wright vyrovnal a ve hře tak byla čtvrtá remíza v řadě. Hrdinou hostů se ale nakonec stal Cameron Burgess, který v 69. minutě vstřelil vítězný gól. "Prostě jsem do míče kopl, jak nejvíc jsem mohl," řekl autor rozdílové trefy po zápase pro Sky Sports.

Ipswich tak může zpečetit postup před svými fanoušky. "Rádi hrajeme zápasy před našimi fanoušky. V sobotu to bude velká událost a výjimečný den. Poslední krok bývá nejtěžší, to je známé klišé," dodal Burgess.