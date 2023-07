Tennis Tracker: Osoriová je Palermu ve čtvrtfinále, v Olomouci končí i poslední Češka

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. července?

16:30 – "Jsem velmi spokojený. Další větrný den a další dobrý výkon z mé strany. Jsem velmi spokojený, že jsem prošel ve dvou setech, protože Bastian letos hraje opravdu dobře," prohlásil Ruud v pozápasovém rozhovoru.

Pozápasový rozhovor Ruuda. Livesport

15:40 – Předloňský šampion Casper Ruud na antuce v Bastadu porazil 6:3, 6:4 Rakušana Sebastiana Ofnera a teprve počtvrté v sezoně vyhrál alespoň dva zápasy po sobě. O finále si čtvrtý hráč světa zahraje s Italem Lorenzim Musettim.

Sestřih zápasu Ruud - Ofner. Livesport

14:57 – Maďarka Amarissa Tóthová se omluvila za smazání stopy míčku při úterním zápase s Shuai Zhang na turnaji v Budapešti. Druhou nasazenou Číňanku, která chtěla, aby sporný verdikt rozhodčích posoudil supervizor, její chování rozhodilo na tolik, že duel 1. kola v slzách skrečovala. Na Tóthovou se pak na sociálních sítích snesla vlna kritiky od současných i bývalých hráček

13:45 – Až 193. hráčka světa Maria Timofejevová si na antuce v Budapešti, kde přitom v kvalifikaci prohrála s Annou Siskovou, dál odbývá z pozice lucky losera úspěšnou premiéru na turnaji WTA. Po výhře 3:6, 6:3, 6:2 nad Slovinkou Kajou Juvanou postoupila již do semifinále, v němž narazí na krajanku Avanesjanovou, nebo Argentinku Podoroskou.

13:15 – Lorenzo Musetti na antuce v Bastadu porazil 4:6, 6:1, 6:2 Rakušana Filipa Misolice a podruhé v sezoně postoupil do semifinále. O první finále od loňského triumfu v hale v Neapoli si třetí nasazený Ital zahraje s Ruudem, nebo Ofnerem.

11:49 – S turnajem ITF W60 v Olomouci se loučí poslední domácí naděje. Talentovaná juniorka Tereza Valentová ve čtvrtfinále podlehla 4:6, 4:6 třetí nasazené Lotyšce Darje Semenistajové.

10:33 – Tenisový pár Denis Shapovalov a Mirjam Bjorklundová posunul svůj vztah na vyšší úroveň. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan svou o necelý rok starší švédskou partnerku požádal o ruku, své fanoušky o tom informoval sérií fotografíí na Twitteru.

7:26 – Zdeněk Kolář skončil na antukovém challengeru v italském Terstu ve druhém kole. Český tenista v nočním zápase podlehl po nevyužití tří mečbolů ve druhém setu a celkově třech hodinách boje 6:4, 6:7, 6:7 domácímu Stefanu Napolitanovi.

6:50 – Bývalý pátý hráč světa Kevin Anderson (37) skončil na svém prvním turnaji po obnovení kariéry ve čtvrtfinále. Na trávě v Newportu předloňský šampion prohrál 2:6, 4:6 s Francouzem Ugem Humbertem.

5:55 –⁠ Jednadvacetiletá Kolumbijka Camila Osoriová na antuce v Palermu zvládla téměř tříhodinovou noční bitvu s Erikou Andreeovou kterou porazila 6:7, 6:0, 6:2, a poprvé od února postoupila do čtvrtfinále podniku WTA.