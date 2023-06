Ještě něco udělej, zkus jiného doktora, láme Sabalenková končící Kontaveitovou

Bývalá světová dvojka Anett Kontaveitová (27) v úterý překvapila tenisový svět zprávou o ukončení kariéry. Estonka se pro zásadní životní krok rozhodla kvůli vleklým bolestem zad, což vyvolalo rozruch mezi hráčkami startujícími na travnatém turnaji WTA 500 v Berlíně. Zaskočeně reagovaly grandslamové šampionky a jen o pár let mladší Aryna Sabalenková (25) a Jelena Rybakinová (24).

Finalistka předloňského Turnaje mistryň Anett Kontaveitová oznámila, že z tenisového kolotoče vystupuje kvůli chronickému zranění zad a ve Wimbledonu odehraje svůj poslední turnaj.

Zpráva překvapila a zároveň zarmoutila současnou dvojku světového žebříčku Arynu Sabalenkovou, která se nechce s odchodem své kolegyně smířit.

"Byla jsem v šoku. Nečekala jsem to. Moje první myšlenka byla: Jdi k jinému doktorovi, vyslechni si jiný názor, něco udělej. V tomhle věku přece není přirozené skončit s tenisem," řekla pětadvacetiletá rodačka z Minsku.

Kontaveitová po Wimbledonu ukončí kariéru Profimedia

"Vypadala zdravá. Jsem z toho překvapená, šokovaná a smutná. Doufám, že se rychle zotaví a neupadne do depresí. Musí být hrdá na to, co dokázala, přeji jí hodně štěstí v další kapitole života," dodala vítězka letošního Australian Open Sabalenková v Berlíně po úterním vítězném návratu na trávu.

K nečekanému oznámení estonské tenistky se vyjádřila také světová trojka Jelena Rybakinová, jež kvůli zdravotním potížím nedohrála tři z osmi posledních turnajů.

Jelena Rybakinaová chce wimbledonský titul dvakrát Divulgação/WTA

"Měla se zády smůlu, ale život profesionální tenistky není snadný. Doufám, že bude po tenisové kariéře šťastná," uvedla čtyřiadvacetiletá Kazaška, jež v Berlíně zahájila přípravu na obhajobu wimbledonského triumfu výhrou nad Polinou Kuděrmetovovou.

"Berlínská tráva je jiná než ta ve Wimbledonu. Je nepředvídatelnější, někdy i rychlejší. Ale je to dobrá příprava na grandslam. Doufám, že na trávě vyhraju další trofej. Tu první mám doma u rodičů," dodala Rybakinová, kterou ve středu čeká souboj s Chorvatkou Donnou Vekičovou.