Vondroušová v Berlíně porazila Andreescuovou, Kvitová prosvištěla už do čtvrtfinále

Markéta Vondroušová (23) má za sebou úspěšný vstup do travnaté části sezony. V Berlíně porazila 7:6, 7:5 grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou (23) a připsala si své první vítězství na nejrychlejším povrchu od Wimbledonu 2021 a teprve šesté v kariéře. O první čtvrtfinále na trávě se utká s domácí kvalifikantkou Jule Niemeierovou (23). Už mezi osmičkou nejlepších je dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová, jež deklasovala Argentinku Nadiu Podoroskou.

Markéta Vondroušová se letos vrátila po půlroční pauze na turnaje na nejvyšším okruhu a pozitivní bilanci má na venkovních betonech, v hale i na antuce. O to samé se teď pokusí na trávě, což se jí ještě nikdy v rámci jedné sezony nepovedlo. Na svém nejhorším povrchu dosud vyhrála jen šest ze 17 zápasů.

Nakročeno má k tomu dobře, přípravu na Wimbledon zahájila vítězstvím nad grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou v Berlíně. Bývalá světová čtrnáctka je tak zase o kousek blíže k návratu do TOP 50 žebříčku.

Úvodní dějství překvapivě nenabídlo jediný brejkbol, Vondroušová ovšem dominovala v tie-breaku a soupeřce ve zkrácené hře nepovolila jediný bod. Ve druhé sadě ovšem prohrávala už 1:4 o dva brejky. Následující dva maratonské gamy ale urvala na svou stranu a poté se jí podařilo skóre srovnat. Už za stavu 5:4 měla tři mečboly v řadě na returnu, ovšem utkání uzavřela až po čtvrté šanci o dvě hry později.

Vondroušová bude ve čtvrtek bojovat o své první čtvrtfinále na trávě, utká se s přemožitelkou loňské šampionky Ons Jabeurové a domácí kvalifikantkou Jule Niemeierovou.

Petra Kvitová na začátku dubna nečekaně ovládla podnik WTA 1000 v Miami a slavila svůj nejcennější triumf po téměř pěti letech. Na antuce ale i kvůli problémům s nohou odehrála jen dva zápasy a neuhrála v nich ani set.

Nyní po přesunu na oblíbenou trávu vypadá fit a navíc i ve velmi dobré formě. Při debutu v Berlíně dvojnásobná wimbledonská šampionka začala dvousetovou výhrou nad krajankou Karolínou Plíškovou a dnes ještě jednoznačnějí přehrála Nadiu Podoroskou. Argentinku deklasovala za 48 minut hry 6:1, 6:1, když po svém podání ztratila jen sedm míčků a nečelila brejkbolu.

"Je to už dlouho, co jsem odehrála tak rychlý zápas. Určitě jsem ráda, že to tak skončilo. Po prvním zápase mě trochu bolelo tělo, ale na kurtu jsem do nedala najevo," řekla Kvitová v pozápasovém rozhovoru.

"Jsem velmi spokojená s tím, jak jsme podávala a jak jsem se pohybovala. Myslím, že pokaždé, když mám přestávku, se na hřišti kurtu trochu uvolním. I teď mi opravdu pomohla," dodala 33letá Češka.

Vítězka pěti turnajů na trávě, kterou příští týden čeká obhajoba titulu v Eastbourne, se ve čtvrtfinále střetne v souboji hráček TOP 10 s Francouzkou Caroline Garciaovou. Ve vzájemné bilanci vede 5:4, poslední duel loni ve finále turnaje WTA 1000 v Cincinnati ale vyhrála soupeřka. Na trávě se utkají poprvé.

Už ve druhém kole svého prvního přípravného turnaje před obhajobou wimbledonského titulu skončila světová trojka Jelena Rybakinová. Kazašská tenistka nenašla recept na servis Donny Vekičové , která ani jednou nepřišla o podání, ve druhé a třetí sadě dokone nečelila brejkbolu a i za pomoci 35 nevynucených chyb Rybakinové zvítězila 6:7, 6:3, 6:4.

"Celý zápas jsem se snažila hrát agresivně. Měla jsem i štěstí, protože vrátit její servis není vůec jednoduché," komentovala Vekičová, kterou Kazaška zasypala 15 esy. Ve čtvrtfinále se 26letá Chorvatka utká s Elinou Avanesjanovou.

