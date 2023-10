Nejistota okolo finále BJK Cupu. Kapitán Pála už si raději volal i s Bouzkovou

České tenistky budou mít na přelomu října a listopadu hodně napilno. Čtveřice reprezentantek by měla zamířit na Turnaj mistryň do mexického Cancúnu a kapitán českého výběru Petr Pála pak jen bude doufat, že ihned po jeho skončení dorazí všechny opory do Sevilly, kde vzápětí začne finále Billie Jean King Cupu.

Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu startuje 29. října a skončí v neděli 5. listopadu. Už dva dny poté, tedy v úterý 7. listopadu, je naplánovaný úvodní zápas skupiny BJK Cupu Češek se Švýcarskem. Markéta Vondroušová a Karolína Muchová, které by v Mexiku měly hrát turnaj dvouhry, i deblová dvojice Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková, ale dost možná budou mít za sebou velmi náročnou cestu přes Tichý oceán.

"Bude pro nás těžké, že hrajeme už první den. Náš tým je opravdu na papíře skvělý, jsem za to hodně rád a opravdu si vážím toho, že přes ten nabitý program holky chtějí hrát," těší Petra Pálu.

I proto je šéf českého týmu rád, že v nominaci na finálový turnaj může mít pět hráček, k dispozici bude také odpočatá Linda Nosková.

Pro jistotu se myslí i na záložní variantu. "V kontaktu jsem ještě s Marií Bouzkovou, ta by také měla být připravena přiletět. Právě teď hraje turnaj, vyhrála další zápas, takže je v dobrém tempu. Mluvil jsem s ní před dvěma dny a bavili jsme se, že existuje určitá varianta, kdy by náš tým doplnila," vypráví Pála.

Starosti mu totiž dělá pauza, kterou si vzala Muchová po grandslamovém US Open, ale i situace, kde se na začátku října odmlčela Vondroušová po jediném odehraném utkání v Číně. "Sestava je skvělá, ale je potřeba, aby se holky uzdravily. Ta pauza, kterou mají, je dlouhá. Obě se léčí a samozřejmě to pro ně není nic ideálního, protože je čeká vrchol sezony. Moc bych jim přál, aby byly fit, mohly si zahrát Turnaj mistryň a případně potom přicestovat za námi do Sevilly," naznačuje nejistotu český kapitán.

Zatímco jeho tým bude složení pro zápasy základních skupin BJK Cupu řešit operativně, u Švýcarska je zřejmé, že bude sázet na Belindu Bencicovou, Viktoriji Golubicovou, Jill Teichmannovou a Céline Naefovou. Dalšími soupeřkami Češek budou Američanky, které při absenci Jessiky Pegulaové a Coco Gauffové mají v nominaci pětici Madison Keysová, Sofia Keninová, Sloane Stephensová, Danielle Collinsová a Taylor Townsendová.