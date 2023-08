US Open: Sesadí Sabalenková obhájkyni Šwiatekovou? Představí se i 10 Češek

Iga Šwiateková bude na US Open obhajovat loňský titul.

V pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. Největšími favoritkami jsou loňská šampionka a světová jednička Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková, jež se může stát novou světovou jedničkou, Jelena Rybakinová a Cori Gauffová. O postup do druhého kola zabojuje celkem 10 Češek v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou, Petrou Kvitovou a Barborou Krejčíkovou. O stříbrný pohár se bude ve Flushing Meadows bojovat od 28. srpna do 9. září.

Po odečtení loňských bodů bude Sabalenková v live žebříčku o 11 bodů před Šwiatekovou. Polka tedy potřebuje ve Flushing Meadows uhrát alespoň o jedno kolo lepší výsledek než Běloruska. Nikdo jiný nárok na post světové jedničky nemá.

Šwiateková by neměla mít až do čtvrtfinále potíže. Její cestu za úspěšnou obhajobou nejspíše neohrozí Rebecca Petersonová, vítězka utkání mezi Clervie Ngounoueovou a Darjou Savilleovou, ani nasazené Elisabetta Cocciarettová, Jelena Ostapenková a Veronika Kuděrmetovová. Zajímavé může být čtvrtfinále s Cori Gauffovou, s níž vyhrála úvodních sedm soubojů beze ztráty setu, ovšem před týdnem v Cincinnati s ní padla.

Další největší hrozbou Polky v horní polovině pavouka je papírově finalistka letošního Australian Open a loňská wimbledonská vítězka Jelena Rybakinová, na kterou hrát neumí. Ruské rodačce reprezentující Kazachstán se ale ve Flushing Meadows vůbec nedaří a její forma ani zdravotní kondice před US Open rozhodně nebyly ideální. Otevírá se tak šance pro další nasazené, s ohledem na letošní formu zejména pro Karolínu Muchovou.

Také Sabalenková by měla na první výraznější hrozbu narazit až ve čtvrtfinále. Loňská semifinalistka závěrečného majoru sezony a úřadující šampionka Australian Open by měla ukončit kariéru Maryny Zaněvské, dále si poradit s Annou Blinkovovou, nebo Jodie Burrageovou a případně vystavit stopku trápící se Karolíně Plíškové. Do osmifinále se nabízí Darja Kasatkinová, nebo Donna Vekičová. Kasatkinovou přehrála před týdnem v Cincinnati a s Vekičovou neměla potíže na Australian Open.

Od čtvrtfinále už by nemusela být tak výraznou favoritkou. O semifinále si totiž může zahrát s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou, s níž prohrála nedávné semifinále ve Wimbledonu. V souboji o finále může čekat Jessica Pegulaová. Vítězka jedné z velkých generálek ale prohrála všech šest čtvrtfinále na grandslamech, takže v semifinále může být místo americké jedničky Markéta Vondroušová, Caroline Garciaová, Madison Keysová, nebo nebezpečná Elina Svitolinová.

Finálový souboj mezi Šwiatekovou a Sabalenkovou je tak velmi reálný. Pro Polku jsou největší hrozbou Gauffová, se kterou má bilanci 7:1, Muchová, pokud je zdravá, a trápící se Rybakinová. Sabalenková se nejspíše bude muset vypořádat s Jabeurovou a Pegulaovou. Finále by mělo velký náboj, kromě titulu by se totiž bojovalo i o post světové jedničky.

Celková dotace turnaje činí 65 milionů dolarů (cca 1,44 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě tří milionů dolarů (cca 66,5 milionu českých korun) a dva tisíce bodů do žebříčku WTA.

Největší favoritky

Iga Šwiateková nedominuje tak jako loni, ale stále je světovou jedničkou a sbírku trofejí rozšířila o další čtyři kousky. Mimo jiné zopakovala triumf na antukovém French Open a získala čtvrtý grandslamový titul. V probíhající sezoně se může pyšnit skvělou zápasovou úspěšností 53:9, konkrétně na venkovních betonech zvládla 27 ze 33 duelů. Přípravu na obhajobu triumfu na US Open neměla úplně ideální.

Po prvenství doma ve Varšavě, kde slavila první titul z akcí WTA 250, vypadla v Montrealu i Cincinnati už v semifinále. V Kanadě byla nad její síly Jessica Pegulaová a v Ohiu Cori Gauffová, obě nakonec přebíraly trofej pro šampionku. Na US Open se Šwiateková představí popáté a každou účastí se zlepšovala. Do druhého týdne se poprvé podívala předloni a vypadla v osmifinále, loni newyorský major ovládla a ztratila jen dva sety.

Aryna Sabalenková excelovala v lednu v Austrálii, kde vyhrála všech 11 zápasů, ztratila jediný set a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Od té doby ale triumfovala pouze jednou a marně se snaží sesadit z trůnu Šwiatekovou. Navíc si v posledních týdnech prožila několik zklamání, když mimo jiné nezvládla téměř vyhrané semifinále na French Open ani ve Wimbledonu.

Formu z úvodu roku postrádala i na generálkách na US Open. V Montrealu skončila už v osmifinále na pozdější finalistce Ljudmile Samsonovové a v semifinále v Cincinnati nedotáhla náskok setu proti Muchové. Na finálovou účast čeká už skoro čtyři měsíce. Hlavní fázi US Open si zahrála pětkrát. Při debutu v roce 2018 se probojovala do osmifinále, následně dvakrát vypadla ve druhém kole a v posledních dvou ročnících až v semifinále.

Jelena Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon a letošní sezona je pro ni možná navzdory absenci grandslamového triumfu ještě úspěšnější. Kazachstánka, která si zahrála finále Australian Open, exceluje hlavně na podnicích série WTA 1000. V Miami byla kousek od zkompletování slavného Sunshine Doublu a poté ovládla antuku v Římě. Její letošní čísla mohla vypadat ještě lépe, pokud by se v posledních měsících netrápila zdravotně.

Po odstoupení z French Open se jí nepodařilo obhájit titul ve Wimbledonu a ideální formou se neprezentuje ani na US Open Series. V Montrealu měla potíže s Jennifer Bradyovou i Kasatkinovou a v semifinále prohrála se Samsonovovou. Následně vzdala osmifinále v Cincinnati. US Open je jejím jasně nejhorším grandslamem. Za sebou má pět startů, z toho čtyři v hlavní soutěži, a ještě nebyla ve druhém týdnu.

Cori Gauffová je i letos pravidelnou účastnicí závěrečných kol, ovšem oproti těm předchozím najdeme několik rozdílů. Zatímco v minulosti končila rok s maximálně jedním titulem, letos má na kontě už tři trofeje. Po lednovém Aucklandu dobyla také Washington (první triumf na akcích vyšších než WTA 250) a "tisícovku" v Cincinnati. V posledních týdnech má životní formu a na domácích betonech září.

Po zklamání z vyřazení v prvním kole Wimbledonu ovládla "pětistovku" ve Washingtonu, ve čtvrtfinále v Montrealu těsně prohrála s pozdější šampionkou Pegulaovou a poté slavila v Cincinnati největší triumf, přičemž set povolila jen Šwiatekové. Včetně kvalifikace účinkovala na US Open pětkrát a jejím maximem je loňské čtvrtfinále, kdy se zde poprvé probila do druhého týdne a v boji o semifinále podlehla Garciaové.

Češky v akci

Markéta Vondroušová se v závěru loňské sezony vrátila po půlroční pauze zaviněné operací zápěstí a na nejvyšší okruh znovu zavítala až na začátku letošního roku. Čtyřiadvacetiletá Češka po řadě zdravotních problémů možná překvapivě prožívá svou vůbec nejlepší sezonu korunovanou triumfem ve Wimbledonu (druhý titul na této úrovni), stabilními výkony a debutem v TOP 10 pořadí. Momentálně je dokonce českou jedničkou. Přitom na začátku dubna byla mimo TOP 100.

Spousta tenistů i tenistek zaregistrovala po premiérovém grandslamovém triumfu útlum. Rodačka ze Sokolova ovšem pokračuje ve stabilních výkonech i na amerických betonech. Všech pět výher zapsala ve dvou setech a prohrála až s rozjetou Cori Gauffovou v osmifinále v Montrealu a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou ve čtvrtfinále v Cincinnati.

V současné formě by mohla vylepšit své maximum na US Open. Na závěrečném majoru roku hrála zatím jen čtyřikrát a nejdál se podívala v roce 2018, kdy v osmifinálové bitvě nenašla recept na Lesju Curenkovou.

Karolína Muchová se v posledních letech často trápila se zraněními, ale letos jí zatím zdraví celkem drží, což je znát na výkonech, výsledcích i žebříčkovém postavení. Sedmadvacetiletá Češka sice stále čeká na svůj druhý titul, nicméně v aktuálním roce si zahrála své první semifinále od Australian Open 2021, a dokonce prošla do finále na grandslamovém French Open a na WTA 1000 v Cincinnati. Odměnou je debut v TOP 10 pořadí.

Na US Open se začala připravovat už na konci července ve Varšavě, kde ve druhém kole nedotáhla jasný náskok proti outsiderce Rebecce Šramkové. Na půdě Spojených států to ale bylo mnohem lepší, v Montrealu těsně prohrála osmifinále se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a v Cincinnati padla až ve finále s rozjetou Cori Gauffovou.

Před pěti lety právě na US Open prorazila na hlavní okruh. Hlavní soutěže závěrečného podniku velké čtyřky se zúčastnila pětkrát, jejím maximem je tři roky staré osmifinále a poslední dva ročníky zakončila hned v prvním kole.

Petra Kvitová pokračuje v trendu posledních let, a sice nevyrovnaných výsledcích i výkonech. Třiatřicetiletá Češka ale stále umí triumfovat i na nejvyšším okruhu, v aktuální sezoně se jí to povedlo v Miami, kde vybojovala svou nejcennější trofej po téměř pěti letech, a ještě na trávě v Berlíně. Na grandslamech to ovšem pořád není ono, letos byla nejdál v osmifinále Wimbledonu.

Před US Open odehrála na severoamerických betonech pouhé čtyři zápasy a v ani jednom nepůsobila úplně přesvědčivě. V Montrealu měla potíže s Camilou Giorgiovou a pak nedokázala dorazit zraněnou Belindu Bencicovou. V Cincinnati si poradila s Annou Blinkovovou a nedotáhla náskok setu proti krajance Lindě Noskové.

US Open je jejím nejhorším grandslamem, maximum tu má pouze ve čtvrtfinále. Ve Flushing Meadows hrála už 16krát, v sedmi případech došla do druhého týdne a jen dvakrát ztroskotala v prvním kole (2008 a 2011).

Barbora Krejčíková má v probíhající sezoně velké potíže projít do čtvrtfinále. Sedmadvacetileté Češce se to podařilo pouze dvakrát, ovšem v obou případech se pak probojovala až do finále. V únoru v Dubaji, kde porazila tehdejší světovou jedničku, dvojku i trojku, získala svou premiérovou trofej z podniků WTA 1000 a v Birminghamu si poprvé zahrála o titul na travnatých dvorcích. V žebříčku se tak stále drží v nejlepší dvacítce.

Po zmíněném finále v Birminghamu bojovala se zraněním a ve Wimbledonu vzdala druhé kolo. Od té doby na vítězství stále čeká, set neuhrála v Cincinnati s Viktorií Azarenkovou a překvapivě ani v Clevelandu s lucky loserem Clarou Tausonovou. Poslední postup slavila před necelými dvěma měsíci.

Po pěti kvalifikačních nezdarech se v hlavní fázi US Open poprvé představila až předloni a vypadla ve čtvrtfinále. Loňský ročník pro ni skončil již ve druhém kole po překvapivé prohře s Aleksandrou Kruničovou.

Karolína Plíšková využila příznivého losu na Australian Open a na úvodním grandslamu sezony se dostala do čtvrtfinále, v němž prohrála s Magdou Linetteovou. Na první letošní semifinále stále čeká a obzvláště v posledních týdnech se bývalá světová jednička ohromně trápí. Jednatřicetiletá Češka znovu vyměnila trenéra, ale zatím nedošlo v jejích výkonech ani výsledcích k pozitivní změně.

Poslední měsíce jsou pro ni ve znamení krize. Na čtvrtfinálovou účast naposledy dosáhla před více než čtyřmi měsíci a od konce dubna zaznamenala jen dvě výhry, jednu z nich po skreči soupeřky. Generálky absolvovala tři, ve Washingtonu ztroskotala hned na Hailey Baptisteové, ve druhém kole v Montrealu nestačila na Igu Šwiatekovou a v Cincinnati prohrála na úvod s Jelenou Ostapenkovou.

Na US Open si v roce 2016 zahrála první ze svých dvou grandslamových finále a byla pár gamů od premiérového triumfu na majorech, na který pořád čeká. V hlavní soutěži newyorského podniku velké čtyřky se představila 10krát, poslední dva ročníky pro ni skončily ve čtvrtfinále.

Marie Bouzková loni prožila nejlepší sezonu své kariéry korunovanou triumfem na Livesport Prague Open. V té letošní se ovšem extrémně trápí, což potvrzuje mimo jiné negativní zápasová bilance 19 výher a 20 porážek. Přesto se v žebříčku drží okolo hranice nejlepší třicítky. Na první vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu dosáhla až v půlce května na antuce v Římě.

V posledních týdnech se zlepšila. Po osmifinále ve Wimbledonu sice zakončila obhajobu na Livesport Prague Open hned po prvním zápase, nicméně v Montrealu se probojovala i díky skalpu Caroline Garciaové do osmifinále a v Cincinnati, kde vyřadila Jessicu Pegulaovou, vzdala čtvrtfinálové utkání s krajankou Karolínou Muchovou.

Na US Open před devíti lety ovládla juniorku, ale mezi ženami se jí v tomto dějišti vůbec nedaří. Přes první kolo se prodrala až loni, při celkově šestém startu.

Linda Nosková měla famózní vstup do letošního tenisového roku, když v Adelaide vyřadila mimo jiné Darju Kasatkinovou, Ons Jabeurovou a Viktorii Azarenkovou a z kvalifikace prošla až do svého premiérového finále na nejvyšším okruhu. Od půlky března se ale začala trápit a na další vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour dosáhla 18letá Češka až před měsícem ve Varšavě.

Právě během přípravy na US Open se zase rozjela. Po čtvrtfinále ve Varšavě se podívala do finále Livesport Prague Open, v němž nepotvrdila roli jasné favoritky. Její forma je ale nadále nestabilní, po postupu z kvalifikace do osmifinále velkého podniku v Cincinnati schytala v prvním kole v Clevelandu výprask od Leylah Fernandezové.

Debut na US Open si odbyla loni a po zvládnuté kvalifikaci skončila hned v prvním kole na raketě krajanky Marie Bouzkové.

Kateřina Siniaková zakončí druhou sezonu po sobě s titulem z turnajů WTA. Sedmadvacetiletá Češka ale navzdory triumfu pokračuje v trápení a kvůli brzkým vyřazením v aktuálním roce a dvouměsíční pauze v průběhu antukového jara toho letos moc neodehrála. Za sebou má jen 28 duelů s poloviční úspěšností. Díky prvenství v Bad Homburgu figuruje v TOP 50 světového hodnocení.

Právě po triumfu v Bad Homburgu se jí znovu přestalo dařit. Ve Wimbledonu sice svou vítěznou sérii natáhla na šest zápasů, nicméně do New Yorku dorazila se šňůrou pěti porážek. Na všech čtyřech generálkách vypadla v prvním kole, recept nenašla na Heather Watsonovou, Ljudmilu Samsonovovou, Markétu Vondroušovou ani Saru Sorribesovou. Poslední utkání vzdala.

US Open zřejmě moc v oblibě nemá. Z osmi startů v hlavní soutěži vypadla čtyřikrát v úvodním kole a jejím maximem ve Flushing Meadows je třetí kolo z roku 2018.

Linda Fruhvirtová na začátku roku navazovala na životní a průlomovou loňskou sezonu, když byla jediný set od postupu do čtvrtfinále Australian Open. Od té doby však 18letá Češka zaregistrovala jen jednu vítěznou sérii, a to po cestě do čtvrtfinále na trávě v Birminghamu. Zlepšená forma jí dlouho nevydržela, po zranění ve Wimbledonu spadla do ještě větší krize.

Do US Open vstoupí se sérií šesti porážek. Na betony se vrátila už před měsícem ve Varšavě a nad její síly byla hned Lucrezia Stefaniniová. Na velkých akcích v Montrealu a Cincinnati ztroskotala v prvním kole kvalifikace a v Clevelandu narazila v úvodním kole na nasazenou jedničku a členku TOP 10 Caroline Garciaovou.

Na US Open loni zvládla tříkolovou kvalifikaci a zajistila si debut v hlavní soutěži grandslamových podniků. Po skalpu Xinyu Wang statečně vzdorovala Garbiňe Muguruzaové.

Barbora Strýcová se na konci dubna vrátila po mateřské pauze a zahájila své rozlučkové turné, které zakončí právě na US Open. Sedmatřicetiletá Češka hrála v Madridu svůj první soutěžní zápas od Australian Open 2021 a do New Yorku dorazila s letošní bilancí tří výher a sedmi porážek. Zatímco v singlu se jí moc nedaří, ve čtyřhře znovu ovládla slavný Wimbledon.

Po snovém vystoupení ve Wimbledonu zakončeném deblovým triumfem se představila pouze na Livesport Prague Open. S domácími fanoušky se v pražské Stromovce rozloučila hned po úvodním zápase, v němž překvapivě nestačila na lucky losera Ankitu Rainaovou.

Kariéru pravděpodobně zakončí s tím, že US Open bude jediným grandslamem, na kterém nikdy nepostoupila do druhého týdne. Spolu se čtyřmi nezdary v kvalifikačních bojích se přitom v New Yorku představila celkem sedmnáctkrát.

