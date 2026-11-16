Nosková v úterý oslaví 22. narozeniny. A pokud bude přemýšlet nad letošní sezonou, nemůže ji hodnotit jinak než jako životní. Vsetínská rodačka se hned několikrát zapsala do tenisové historie a konečně prorazila do nejvyššího patra žebříčku.
Pomalý rozjezd
Nosková měla velmi pomalý začátek sezony a v té době to na žádný výraznější průlom nevypadalo. Mladá Češka začínala nový tenisový rok na 12. místě žebříčku a už nějakou dobu pokukovala po debutu v elitní desítce.
Jenže na úvodní tři měsíce sezony by asi nejraději zapomněla. Vyčnívá totiž pouze semifinále na Masters v Indian Wells a dojem kazí nelichotivá bilance devíti výher a šesti porážek na tvrdých površích. To je ovšem pozitivní zpráva pro další rok, protože Nosková bude obhajovat jen velmi malý počet bodů.
Už během antukového jara se začalo blýskat na lepší časy. Ve Stuttgartu, Madridu i Římě vypadla s velmi kvalitními soupeřkami a na všech třech turnajích vyhrála dva zápasy. Přišlo však obrovské zklamání v podobě vyřazení v prvním kole na grandslamovém French Open.
Nová grandslamová šampionka
Zklamání z výsledku na pařížské antuce, kde v minulosti triumfovala jako juniorka, ovšem netrvalo dlouho. Následovalo totiž nejlepší období Noskové v tomto roce a zároveň hlavní důvod, proč musí česká tenistka tuto sezonu považovat za pohádkovou a zatím nejlepší v kariéře.
Důležitý byl už triumf na silně obsazené pětistovce na trávě v Berlíně. Nosková tehdy konečně ukončila dlouhé čekání na svůj teprve druhý titul a přerušila sérii tří porážek ve finálových zápasech. Navíc debutovala v elitní desítce žebříčku.
To nejdůležitější se ale odehrálo o tři týdny později. Nosková se řadila mezi černé koně ve Wimbledonu, ale rozhodně ne všichni očekávali, že by mohla nejslavnější tenisový turnaj na světě ovládnout. A možná jen hrstka tenisových fanoušků predikovala historické české finále.
Nosková v něm přetlačila krajanku Karolínu Muchovou a navždy se zapsala do tenisové historie. Její jméno ze seznamu vítězek královského grandslamu už nikdo nesmaže. Vsetínské rodačce se v tom okamžiku změnil život a její kariéra nabrala úplně jiný směr. Tehdy se napevno usadila mezi absolutní světovou špičkou.
"Chci poděkovat i mamince. Bez ní bych tu určitě teď nestála," uvedla Nosková, která se neubránila slzám a rozplakala i diváky. "Tohle pro mě není normální, běžně nebrečím," pokračovala. "Hrozně jsem si tyto dva týdny užila, všechny ty slzy, pot a krev se vyplatily. Na tyhle dva týdny nikdy nezapomenu."
Česká hrdinka
Wimbledonský triumf zdaleka nebyl jediným splněným snem Noskové v tomto roce. Na konci září se totiž stala českou hrdinkou. Právě ona má největší podíl na letošním triumfu českých tenistek v Poháru Billie Jean Kingové, tedy na trofeji, na kterou Česko čekalo dlouhých osm let.
"Znamená to strašně moc. Nemám slov. Několikrát jsem řekla, že tohle byl můj sen a je to neuvěřitelné. Moje tenisové začátky byly před televizí, kdy jsem se na tuhle soutěž dívala, takže je neskutečné to teď vyhrát," řekla Nosková.
Nosková v posledním roce příkladně reprezentovala Česko v této týmové soutěži a je to hlavně její zásluha, že český tenis včetně období Československa zapsal 12. titul v BJK Cupu (dříve Fed Cup). Úřadující wimbledonská královna vytáhla Česko z loňské listopadové baráže až na samotný vrchol.
Hořká tečka nic nemění
Titul z Berlína, prvenství ve Wimbledonu a český triumf v Poháru Billie Jean Kingové. To je zatím jasně nejlepší rok Noskové a sezona, na kterou ona ani český tenis jen tak nezapomenou. Pohádkovou jízdu nemůže zkazit ani hořká tečka na závěr.
Nosková se naprosto zaslouženě kvalifikovala na Turnaj mistryň v Indian Wells a poprvé v kariéře si vyzkoušela závěrečný vrchol sezony. Vedla si fantasticky. Ve skupině přejela Coco Gauffovou i Martu Kosťukovou a zajistila si suverénní postup.
Následující dva zápasy ale skončily pro světovou sedmičku a aktuální českou jedničku zklamáním. Nejprve na závěr skupiny neproměnila mečbol proti Jessice Pegulaové a nakonec po obrovské bitvě padla. Přesto základní skupinu vyhrála.
Do semifinále nastupovala jako favoritka a předpokládalo se, že bude jedinou hráčkou, která může v závěrečných bojích ohrozit dominantní pozdější šampionku Mirru Andrejevovou. Nosková však předvedla proti Elině Svitolinové možná vůbec nejhorší výkon za celou sezonu a schytala výprask 2:6, 1:6.
"Pro mě to dnes nebyl úplně pozitivní den. Prostě jsem se dneska úplně sama se sebou na kurtu nepotkala. Byl to prostě jeden z těch zápasů, kdy máte pocit, že na kurt nepatříte. Je velká škoda, že to zrovna vyšlo na takhle důležité utkání. Na druhou stranu jsem ale ráda, že jsem rok ukončila ve víceméně dobrém stylu," zhodnotila Nosková.