Medveděv – Cobolli 7:6, 6:3
Druhý zápas ve skupině Ivana Lendla mezi sebou odehráli domácí debutant Cobolli a šampion závěrečného podniku z roku 2020 Medveděv. Utkání nabídlo skvělou podívanou už od začátku a jako první se k brejkbolům dostal ruský tenista. Ani jednu ze dvou šancí ve čtvrtém gamu ale nevyužil.
Cobolli za stavu 3:4 čelil dalším třem brejkbolům v řadě. Všechny ale odvrátil, ten třetí dokonce skvělým bekhendovým prohozem, a i díky čtvrtému esu srovnal. Oba hráči si následně hlídali svá podání a set dospěl do tie-breaku.
Ve zkrácené hře byl od začátku lepší Medveděv. Úvodní náskok minibrejku ještě ztratil, ale od stavu 2:2 přišel už jen o dva body a po nevynucené chybě Itala získal úvodní dějství. Ani jeden z pěti nevyužitých brejkbolů v průběhu sady ho tak mrzet nemusel.
Na velmi rychlém povrchu se dařilo hráčům na podání i v úvodu druhé sady. Jako první se k šanci na returnu dostal opět Medveděv až v sedmém gamu. Cobolli mu pomohl nevynucenou chybou z forhendu a ruský tenista se tak poprvé v zápase dostal do vedení o brejk.
Bývalý první hráč světa následně snadno uhrál vlastní servis a zvýšil na 5:3. Rozjetý Medveděv pokračoval skvělým vítězným bekhendem v úvodu deváté hry. Po chvíli se dostal ke dvěma mečbolům. Ten druhý využil a mohl slavit velmi důležité vítězství.
Medveděv tak stejně jako největší favorit skupiny Alcaraz, který v pondělí smetl Francese Tiafoea, začal letošní ročník Turnaje mistrů dvousetovou výhrou. Udělal tak důležitý krok k postupu do semifinále.