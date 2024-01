Nosková v Brisbane zastavila ruskou kometu Andrejevovou. V semifinále vyzve Rybakinovou

Linda Nosková (19) znovu po roce prožívá parádní vstup do sezony. Česká teenagerka si na turnaji WTA 500 v australském Brisbane poradila i se čtvrtou soupeřkou a dává vzpomenout na loňskou jízdu v Adelaide. Ve čtvrtfinále porazila 7:5, 6:3 talentovanou Rusku Mirru Andrejevovou (16), jež v předchozích třech zápasech ztratila dohromady jen 10 gamů, a prodrala se do společnosti tenisových hvězd. V semifinále vyzve světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou (24) z Kazachstánu. O druhé místo ve finále se utkají bývalá světová jednička Viktoria Azarenková (34) se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou (25), nebo Darjou Kasatkinovou.

Loňskou sezonu zahájila Linda Nosková v australském Adelaide a hned v prvním kole kvalifikace čelila mečbolu. Proti Anně Kalinské ale dokázala nepříznivý vývoj otočit a nakonec se po šňůře šesti výher prodrala až do svého prvního finále na okruhu WTA.

O 12 měsíců později v Austrálli prožívá úspěšné déjá vu na jiném turnaji WTA 500 v Brisbane. V prvním utkání sezony opět utekla z mečbolu a nyní je po čtyřech vítězstvích v semifinále ve společnosti světových hvězd.

Po třísetových výhrách nad Maďarkou Tímeou Babosovou, Rumunkou Soranou Cirsteaovou a Argentinkou Juliou Rieraovou uspěla i v roli papírové outsiderky a poprvé v sezoně neztratila ani set. Jednu z nejtalentovanějších tenistek současnosti Mirru Andrejevovou ve čtvrtfinále porazila 7:5, 6:3.

Devatenáctiletá Nosková do zápasu vstoupila ztrátou servisu, ale okamžitě si ho vzala zpět. V sedmém a devátém gamu sice dvakrát po sobě nepotvrdila brejk, ale za stavu 6:5 udeřila na returnu počtvrté a dějství ukončila.

Také druhý set česká tenistka zahájila úspěšným rebrejkem a když za stavu 3:2 využila šestý z osmi brejkbolů, rozhodla o osudu utkání. Náskok už nepustila a po 101 minutách hry zvítězila.

Statistiky zápasu Linda Nosková – Mirra Andrejevová Livesport

Zápas byl prvním čtvrtfinálovým duelem teenagerek na akci minimálně úrovně WTA 500 od roku 2009, kdy proti sobě nastoupily na US Open Caroline Wozniacká a Melanie Oudinová.

Šestnáctiletá Andrejevová hrála čtvrtfinále turnaje WTA, do kterého se dostala se ztrátou pouhých 10 her ve třech utkáních, poprvé, byť už se loni dostala do třetího kola Roland Garros či osmifinále Wimbledonu a na kontě má pět skalpů hráček TOP 20.

40. hráčka světa Nosková příští týden vypadne ve světovém žebříčku z TOP 50, pokud nezopakuje body za loňské finále v Adelaide.

V sobotním boji o své třetí finále a vyrovnání maxima vsetínská rodačka Nosková vyzve světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou, s níž loni prohrála ve dvou setech ve druhém kole French Open.

Čtyřiadvacetiletá Kazaška Rybakinová proplouvá svým prvním turnajem sezony jako nůž máslem. Ve čtvrtfinále finalistka loňského Australian Open vyhrála nad Anastasií Potapovovou po 30 minutách hry první set (6:1) a dál už pokračovat nemusela, neboť jí soupeřka kvůli zdravotním potížím vzdala.

"Anastasia včera odehrála těžkou bitvu a dnes bylo velké dusno. Ani pro mě to hlavně na začátku nebylo snadné. Jsem ráda, že postupuju a má šanci hrát další zápas, ale tohle není cesta, jak chcete vyhrát. Přeji Anastasii brzké uzdravení," řekla Rybakinová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Čtyřiatřicetiletá bývalá světová jednička Viktoria Azarenková v úvodním čtvrtfinále grandslamových šampionek zdolala 6:3, 3:6, 7:5 Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, vzájemnou bilanci upravila na 3:0 a pátou ze šesti účastí v Brisbane proměnila minimálně v semifinále.

09:45 | Sabalenková – Kasatkinová

Letos v něm běloruská šampionka z let 2009 a 2016 Azarenková vyzve krajanku Arynu Sabalenkovou, nebo Rusku Darju Kasatkinovou.

