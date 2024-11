V Málaze startuje Davis Cup. Titul obhajují Italové, Nadal se bude loučit s kariérou

Dnes začne ve španělské Málaze finálový turnaj tenisového Davisova poháru, kde se před domácími fanoušky rozloučí s kariérou vítěz 22 grandslamových titulů Rafael Nadal (38). Celkové vítězství obhajují Italové, kterým pomůže i světová jednička a čerstvý šampion z Turnaje mistrů Jannik Sinner (23). Finále se uskuteční 24. listopadu. Češi se na rozdíl od loňska mezi nejlepší osmičku neprobojovali.

Nadal oznámil rozhodnutí ukončit kariéru na Davis Cupu v říjnu. Bývalá světová jednička a vítěz 92 turnajů na okruhu ATP se v posledních letech potýkal se zdravotními problémy. Poslední dva roky odehrál jen 23 zápasů, letos 19 singlových. Naposledy startoval před měsícem na exhibici v saúdskoarabském Rijádu. Poslední soutěžní zápas odehrál v létě na olympijských hrách v Paříži.

Organizátoři přichystali Nadalovi v Málaze velkolepé loučení. V ulicích či stanicích metra jsou vyvěšené plakáty a vzkazy s nápisem Gracias Rafa (Děkujeme Rafo). Stejný vzkaz na sobě nese i velká tribuna atletického stadionu naproti hale Josého Maríi Martína Carpeny, kde se bude Davis Cup hrát.

Španělé otevřou turnaj v úterý od 17 hodin, kdy se utkají ve čtvrtfinále s Nizozemskem. Zápas je vyprodaný, podle ředitele turnaje Feliciana Lópeze byl zájem o lístky takový, že by pořadatelé zaplnili i Estadio Santiago Bernabéu, fotbalový stadion Realu Madrid pro 80 tisíc fanoušků. Aréna v Málaze pojme 11.300 diváků.

Nadalův start je nicméně nejistý. Vedle rodáka z Mallorky jsou v nominaci kapitána Davida Ferrera světová trojka Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Roberto Bautista a Marcel Granollers. "Zatím nevím, zda bude hrát. V tuto chvíli jsem se ještě nerozhodl, kteří hráči v úterý nastoupí," řekl Ferrer.

Nadal roli akceptoval. V Davis Cupu může získat pátý triumf, poprvé uspěl před 20 lety v Seville. "Pokud budu na hřišti, pokusím se držet emoce. Nejsem tu, abych končil kariéru, ale abych nám pomohl vyhrát. Je to můj poslední týden v týmové soutěži a nejdůležitější bude pomoci týmu. Emoce přijdou až na konci. Do té doby se soustředím na to, co musím udělat," uvedl rodák z Manacoru.

Sinner vede Itálii za obhajobou

V dalších čtvrtfinálových zápasech na sebe narazí Německo s Kanadou, Američané s Austrálií a obhájci titulu Italové s Argentinou. Úvod turnaje se částečně překrývá s finálovou fází Poháru Billie Jean Kingové, která se v Málaze také hraje.

Úřadující šampiony Italy povede za obhajobou "salátové mísy" dvojnásobný grandslamový vítěz Sinner, který se úspěšně naladil na domácím Turnaji mistrů. V Turíně triumfoval bez ztráty setu, naposledy porazil ve finále Taylora Fritze, jenž bude plnit roli jedničky v týmu USA.

Češi se do rozhodující fáze Davis Cupu na rozdíl od minulé sezony nedostali. V zářijové fázi ve Valencii prohráli všechny tři zápasy se Španělskem, Austrálií a Francií a skončili ve čtyřčlenné skupině B poslední.