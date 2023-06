Bouzková v Eastbourne nedotáhla náskok setu a brejku, dohrála i Strýcová

Marie Bouzková (24) skončila na poslední generálce v Eastbourne hned v prvním kole a připsala si už čtvrtou porážku v řadě. Proti Beatriz Haddadové Maiaové (27) nedotáhla náskok setu a brejku a nasazené osmičce podlehla 6:3, 3:6, 6:7. Skončila i Barbora Strýcová (37), která nahradila loňskou šampionku Petru Kvitovou a prohrála 4:6, 3:6 s Jelenou Ostapenkovou (26). Odstoupila také Barbora Krejčíková (27).

Marie Bouzková se loni probojovala do čtvrtfinále Wimbledonu, na Livesport Prague Open slavila svůj první triumf na turnajích WTA, hrála semifinále "tisícovky" v Mexiku a vyšplhala se do TOP 25 žebříčku. Ve světovém pořadí se stále drží vysoko, ovšem dosavadní průběh letošní sezony rozhodně nemůže hodnotit pozitivně. V aktuálním roce má negativní bilanci 11:16 a pouze jednou se dostala do čtvrtfinále, a to na nižším okruhu ITF.

Travnatý povrch má nejspíše hlavně kvůli loňskému průlomu ve Wimbledonu v oblibě, jenže na přípravných turnajích nezvládla ani jeden zápas. Před týdnem v Birminghamu neuhrála set s Bernardou Peraovou, v Eastbourne nedotáhla náskok setu a brejku proti Beatriz Haddadové Maiaové a připsala si už čtvrtý nezdar v řadě.

Od stavu 2:0 ve druhé sadě prohrála čtyři gamy v řadě a ve zbytku setu už ani jednou neuhájila servis. V rozhodujícím dějství brejkbolu nečelila, ale nevyužila ani jednu ze dvou vlastních šancí a v tie-breaku padla 3:7.

V prvním kole neuspěla ani Barbora Strýcová. Loučící se plzeňská rodačka se do hlavní fáze dostala na poslední chvíli jako lucky loser a nahradila loňskou šampionku Petru Kvitovou, která v neděli triumfovala v Berlíně. "Mrzí mě, že se musím odhlásit a nebudu mít šanci obhájit titul. Eastbourne je jedna mých nejoblíbenějších zastávek na okruhu," uvedla dvojnásobná královna Wimbledonu.

Bývalá světová šestnáctka od Australian Open 2021 nehrála a návrat na kurty v rámci letošní rozlučky zahájila na konci dubna v Madridu. Porážkou s Jelenou Ostapenkovou, jež v nedělním finále v Birminghamu porazila Barboru Krejčíkovou, si zhoršila bilanci na 2:5. Proti předloňské vítězce a loňské finalistce vedla 3:1 a měla brejkbol. Lotyška ale srovnala mířidla, a přestože nepředvedla svůj nejlepší výkon, na postup potřebovala jen hodinu a 28 minut.

Sestřih zápasu Strýcová – Ostapenková Livesport CZ

Ostapenková tak pokračuje v letošní neporazitelnosti na trávě, na nejrychlejším povrchu zvládla všech šest zápasů a teprve podruhé nemusela hrát rozhodující sadu. O teprve čtvrté čtvrtfinále v sezoně zabojuje proti domácí naději Harriet Dartové.

Po Kvitové se na poslední chvíli ze závěrečné generálky odhlásila také Barbora Krejčíková. Rovněž další z českých grandslamových šampionek hrála v neděli finále jednoho z předchozích turnajů a zřejmě si chce před blížícím se Wimbledonem více odpočinout.

Ve druhém kole je tedy jen Karolína Plíšková, hned na úvod dohrála také Tereza Martincová a vlnu českých omluvenek odstartovaly už v předchozích dnech Markéta Vondroušová s lucky loserem Lindou Fruhvirtovou.

