Konec antukového obrození. Medveděv na French Open podlehl v 1. kole Seybothovi

Luboš Zabloudil

Daniil Medveděv (27) na French Open na premiérový antukový triumf z Masters v Římě nenavázal. Už popáté ze sedmi účastí končí v Paříží hned po svém úvodním vystoupení, letos v něm druhý tenista světa překvapivě podlehl po čtyřech a čtvrt hodinách boje 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6 hráči ze druhé světové stovky Thiagu Seybothovi (23). Brazilec si při debutu na Roland Garros připsal životní skalp i premiérovou výhru na grandslamu.

Daniil Medveděv před devíti dny ovládl Masters 1000 v Římě. Získal první titul z antuky, kterou dlouho nenáviděl a na které si zahrál pouze jedno semifinále a jedno finále.

Zdálo se, že vzal oranžovou drť na milost a aspoň na oko se s ní skamarádil. Na Roland Garros tak dorazil s nadějí, že třeba překoná své maximum z roku 2021 (čtvrtfinále) a popere se o návrat na post světové jedničky.

Jenže antukové obrození 27letého rodáka z Moskvy se nekoná. Vítěz US Open 2021 skončil už popáté ze sedmi startů na pařížské antuce v prvním kole, navíc po velmi nečekané porážce se 172. hráčem světa Thiagem Seybothem.

23letý Brazilec, který před třemi lety vyhrál antukový podnik ATP 250 v chilském Santiagu, ale nikdy nefiguroval v TOP 100 světového žebříčku, si hned při svém debutu v hlavní soutěži zahrál na největším kurtu Philippea Chatriera a favorita ve větrných podmínkách ničil především dělovým forhendem.

Po zisku úvodní sady sice vítěz dvou letošních antukových challengerů prohrával 1:2, ale v dalším vývoji prokázal pevnější nervy a tradičně roztěkaného soupeře nakonec dokázal nečekaně skolit.

"Snažil jsem se hrát dobré úhly, použít svůj forhend proti jeho a fungovalo to výborně. Fyzicky to bylo těžké, měl jsem trochu křeče, ale pořád jsem se snažil hrát co nejlépe a vyšlo to," komentoval Seyboth, který až dosud nikdy neabsolvoval ani čtyřsetový zápas.

Brazilský tenista hrál teprve poprvé v kariéře s hráčem TOP 10 a připsal si jeho premiérový skalp. Člena elitní dvacítky porazil poprvé po využití mečbolu.

"Sledoval jsem Daniila už jako junior a porazit ho na kurtu, jako je tenhle, to je splněný sen," dodal Seyboth po své premiérové výhře na grandslamovém turnaji. Dosud jediný start před třemi lety na US Open pro něj skončil hned v prvním kole po hladké porážce.

Medveděv na všech předchozích deseti letošních turnajích vyhrál alespoň dva zápasy a polovinu startů přetavil v triumf. Dnes odehrál celkově 12. pětisetový duel a už podeváté z něj odešel jako poražený.

"Byl to velmi těžký zápas, soupeř hrál velmi dobře. Já se určitě na tenhle zápas v televizi znovu koukat nebudu. Myslím, že Thiago bude na konci sezony v TOP 30. Jestli bude hrát stejně jako dnes, tak budu rád. Ale pokud ne, tak budu naštvaný a budu si říkat, proč mu to šlo zrovna proti mě," řekl na tiskové konferenci Medveděv.

Vítězně se na pařížský grandslam vrátil po loňském vážném zranění kotníku německý tenista Alexander Zverev. Bývalý druhý hráč světa zdolal v úvodním kole Jihoafričana Lloyda Harrise 7:6, 7:6, 6:1.

Zverev si před rokem v semifinále s Rafaelem Nadalem přetrhal vazy v kotníku, kurt opustil na vozíku a po operaci o dalších zdravotních potížích přišel o zbytek sezony.

"Je to velmi příjemné být zase zpátky. Po loňském roce je to turnaj, který jsem si opravdu zapsal do kalendáře, opravdu jsem tu chtěl hrát a zahrát dobře," řekl Zverev po zápase na kurtu.

Vyrovnaný duel s Harrisem v závěru ovlivnily problémy soupeře s lýtkovým svalem, které se naplno projevily v koncovce druhého setu. Zverev vyhrál tie-break 7:0 a po pauze na ošetření pak získal třetí sadu hladce za 31 minut.

"Vím, že musím hrát lépe, ale hodně foukalo, Lloyd navíc výborně podával. Ale jsem rád, že jsem vyhrál ve třech setech, obvykle začínám Roland Garros v pěti setech," dodal s úsměvem.

Výsledky French Open ve dvouhře mužů