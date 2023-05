Tennis Tracker: Třetí den v Paříži. Do akce jde i domácí miláček Monfils

Livesport / Tenisportal / ČTK

Gael Monfils se pokusí probojovat v Paříži do druhého kola.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 30. května?

22:11 –⁠ Bianca Andreescuová na pařížské antuce v souboji grandslamových šampionek zdolala v prvním vzájemném střetnutí 2:6, 6:3, 6:4 Viktorii Azarenkovou, přestože prohrávala 2:6, 1:3 a 15:40 při svém podání, přerušila sérii tří porážek a pouhým postupem do 2. kola vyrovnala své maximum na Roland Garros.

19:34 – Světová jednička Iga Šwiateková po pomalejším rozjezdu a ztrátě dvou servisů vstoupila do French Open hladkou výhrou 6:4, 6:0 nad Španělkou Cristinou Bucsaovou.

19:12 – Marek Gengel skončil na challengeru v americkém Little Rock hned v prvním kole. Český tenista neudržel vedení proti domácímu Nicolasi Morenovi De Alboranovi, kterému podlehl 6:2, 3:6, 4:6 a utrpěl sedmou porážku v řadě.

19:04 – Holger Rune na Roland Garros úspěšně vykročil za obhajobou čtvrtfinále. Dánský finalista dvou letošních antukových podniků Masters zdolal Američana Christophera Eubankse po setech 6:4, 3:6. 7:6, 6:2.

17:56 – Daniil Medveděv na French Open na premiérový antukový triumf z Masters v Římě nenaváže. Už popáté ze sedmi účastí končí v 1. kole, letos v něm druhý tenista světa podlehl po čtyřech a čtvrt hodinách boje 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6 hráči ze druhé světové stovky Brazilci Thiagu Seybothovi, jenž si při debutu na Roland Garros připsal životní skalp i premiérovou výhru na grandslamu.

17:19 – Brenda Fruhvirtová si alespoň první vyhraný set na grandslamovém turnaji nepřipsala ani na druhý pokus. Pře premiéře na Roland Garros 16letá Češka nepřekvapila proti vítězce loňského Wimbledonu a finalistce letošního Australian Open Jeleně Rybakinové, nyní již sedm utkání neporažené Kazašce podlehla 4:6, 2:6 a nenavázala na tři výhry z kvalifikace.

16:44 – Barbora Krejčíková předloni senzačně ovládla grandslamové French Open, ale při následujících dvou startech v areálu Rolanda Garrose vypadla hned v prvním kole. Po loňském nezdaru proti Diane Parryové nezvládla vstup do turnaje ani letos, když prohrála 2:6, 4:6 s Lesjou Curenkovou.

15:52 – Alexander Zverev odstartoval své letošní působení na French Open výhrou bez ztráty setu nad Lloydem Harrisem, ovšem potřeboval dva tie-breaky a ve druhé sadě čelil dvěma setbolům. Jihoafričana porazil 7:6, 7:6, 6:1 a v obhajobě loňského semifinále, ve kterém pro něj předchozí sezona kvůli zranění skončila, bude pokračovat proti Slovákovi Alexovi Molčanovi.

15:28 – Cori Gauffová dosáhla loni na French Open na své zatím jediné grandslamové finále ve dvouhře. Jeho obhajobu zahájila vítězstvím 3:6, 6:1, 6:2 nad Rebekou Masárovou, se kterou měla mnohem více práce než v lednu ve finále v Aucklandu.

14:59 – Linda Nosková si na French Open zahraje své premiérové druhé kolo na grandslamových turnajích. Předloňská šampionka pařížské juniorky vedla v úvodním zápase v areálu Rolanda Garrose 6:3 a 2:1, když jí kvůli problémům se zády vzdala Danka Koviničová.

13:47 – Vít Kopřiva dohrál na challengeru v italské Vicenze hned v prvním kole. Pětadvacetiletý Čech, který plnil roli nasazené trojky, nestačil 0:6, 5:7 na Argentince Andreu Collariniho a svou bilanci od začátku dubna si zhoršil na čtyři výhry a devět proher.

13:28 – Casper Ruud neprožívá povedenou sezonu a po skončení French Open mu hrozí vypadnutí z TOP 5 žebříčku, ačkoli ve finále loňského US Open byl jedinou výhru od postu světové jedničky. Čtvrtý nasazený zahájil obhajobu loňského finále v areálu Rolanda Garrose suverénně, s kvalifikantem Eliasem Ymerem si poradil 6:4, 6:3, 6:2.

13:16 – Ons Jabeurová vypadla loni na French Open hned v prvním kole, ale letos stejný scénář nepřipustila. Nasazená sedmička a osmifinalistka ročníků 2020 a 2021 si poradila 6:4, 6:1 s vítězkou jedné z posledních generálek Luciou Bronzettiovou.

12:57 – Marie Bouzková už počtvrté v kariéře ztroskotala hned v prvním kole French Open, ačkoli v něm letos byla jasnou favoritkou. Nasazená jednatřicítka nestačila 4:6, 6:7 na Xinyu Wang, i když v úvodním dějství vedla o brejk, a v tom následujícím dokonce o dva a měla čtyři setboly. Číňanka, která na antuce prohrála šest předchozích duelů, si o svou první účast ve třetím kole grandslamů zahraje s Rebeccou Petersonovou.

12:38 – Anhelina Kalininová zazářila před pár týdny postupem do finále na WTA 1000 v Římě, v němž vzdala Jeleně Rybakinové, ale s French Open se coby jedna z nasazených rozloučila už v prvním kole. Ukrajinka nestačila jasně 2:6, 3:6 na Diane Parryovou. Domácí divoká karta si o vyrovnání loňského výsledku zahraje s 16letou kometou Andrejevovou.

12:05 – Mirra Andrejevová pokračuje ve fenomenálních letošních výkonech a také v úspěšném debutu na dospělých grandslamech. Šestnáctiletá ruská kvalifikantka deklasovala v prvním kole French Open 6:2, 6:1 trápící se Alison Riskeovou-Amritrajovou a vylepšila svou bilanci v této sezoně na 21:2.

6:23 – French Open má na programu třetí hrací den a do hry se poprvé podívá miláček domácích fanoušků Gael Monfils. Bývalý šestý hráč světa sehrál v areálu Rolanda Garrose řadu památných utkání a vždy si užíval bouřlivou podporu publika. Právě v tomto dějišti dosáhl v roce 2008 na své první grandslamové semifinále. Pařížský grandslam je jeho nejúspěšnějším majorem, už čtyřikrát se tu probojoval minimálně do čtvrtfinále. V úterý bude čelit Sebastiánu Báezovi.