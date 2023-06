Djokovič v Paříži překonal Nadala. Na French Open vyhrál i 17. osmifinále

Luboš Zabloudil

Novak Djokovič (36) udržel neporazitelnost v osmifinále French Open. Dvojnásobný šampion hrající svůj celkově 19. grandslam na pařížské antuce porazil opět beze ztráty setu 6:3, 6:2, 6:2 peruánského outsidera Juana Pabla Varillase (27) a 14. rok po sobě a celkově posedmnácté postoupil do čtvrtfinále Roland Garros, čímž překonal Rafaela Nadala. Letos v něm narazí na Karena Chačanova (27). Mezi osmičkou nejlepších nechybí ani světová jednička Carlos Alcaraz (20).

Novak Djokovič po nepříliš povedené antukové přípravě zvládl první čtyři zápasy na Roland Garros bez ztráty setu a dnes navíc poprvé nemusel ani jednou do tie-breaku.

Bez slitování ukončil nečekanou cestu turnajem Juana Pabla Varillase. 27letého Peruánce, který hrál v Paříži teprve podruhé v hlavní soutěži grandslamu a po třech pětisetových bitvách slavil první tři vítězství, přehrál 6:3, 6:2, 6:2.

Varillas nedokázal navázat na předchozí výhru nad Hubertem Hurkaczem a první skalp hráče TOP 15. Ve svém vůbec prvním střetnutí s hráčem TOP 5 začal nervózně brzy prohrával 0:4. Pak se sice osmělil a světovou trojku dokonce brejknul, Djokovič už pak ale žádný servis neztratil a po dvou hodinách outsidera bez potíží vyřadil.

"Na kurtu vyzařovala energie. Z publika i ode mě samotného. Opravdu jsem si to užil, byl to můj nejlepší výkon na turnaji," pochvaloval si Djokovič, který vylepšil svou skvostnou bilanci v osmifinále French Open na 17:0.

"Přišel v pravý čas, když se dostáváme do druhého týdne a zápasy jsou čím dál těžší. Přichází větší výzvy a já jsem spokojený s tím, jak hraju a jak se cítím. Takže se už těším na další výzvu," zůstává bojovně naladěný rodák z Bělehradu. V Paříži vyhrál 89 ze 105 zápasů.

Šampion z let 2016 a 2021 hraje na Roland Garros podevatenácté a posedmnácté postoupil do čtvrtfinále, čímž překonal rekord čtrnáctinásobného šampiona Rafaela Nadala. V metropoli Francie usiluje o rekordní 23. grandslamový titul, který by mu zajistil návrat na post světové jedničky.

"Cítím se teď rozhodně líp, než v předchozích měsících. Posledních 10 dní bylo mých nejlepších od Australian Open, takže je to dobré. Je to pozitivní zpráva. Musím jen pokračovat a nepřemýšlet příliš dopředu. Ale jsem na dobré cestě," dodal Djokovič.

Jeho dalším soupeřem bude Karen Chačanov, se kterým vede ve vzájemném bilanci výrězně 8:1. Jedenáctý nasazený po nepovedeném začátku zápasu a nakonec až třech a půl hodinách boje zdolal 1:6, 6:4, 7:6, 6:1 Itala Lorenza Sonega a postupem do čtvrtfinále French Open vyrovnal své maximum z roku 2019.

"Hráli jsme set a půl a já si říkal, co to tu provádím. On létal po kurtu a trefoval všechny údery. Vůbec jsem nevěděl, co dělat. Mohl jsem jen bojovat a věřit. Ve třetím setu se to trochu zlomilo. Otočil jsem tie-break a stejně jako v předchozím zápasu jsem nakonec nějak vyhrál," komentoval Chačanov, který si zajistil návrat do TOP 10.

"Fyzicky i psychicky se během své kariéry posunuju. Když prohráváte set a půl, tak jste skoro ve sprše. Ale vím, že hlavně na grandslamech ještě nějakou šanci dostanu a i když nehrajete dobře, můžete zápas otočit. Takže na grandslamech se cítím nejlépe," dodal semifinalista posledních dvou grandslamů.

Carlos Alcaraz na svém prvním grandslamovém turnaji v roli nasazené jedničky stále nemusel řešit větší problémy. Dnes v Paříži po suverénním výkonu porazil snadno 6:3, 6:2, 6:2 Itala Lorenza Musettiho, oplatil mu porážku z loňského finále v Hamburku a postupem do čtvrtfinále obhájil loňský výsledek.

"Úroveň mé hry dnes byla vynikající. Snažil jsem se hrát hodně aktivně, útočně. Jsem rád, že jsem tohle kolo přežil bez problémů, i když se mi to soupeř snažil zkomplikovat," komentoval Alcaraz, který vylepšil svou letošní bilanci na 34:3, z toho 24:2 na antuce.

"Snažím se nepřemýšlet o tom, že jsem světovou jedničkou a favoritem turnaje. Hážu to za hlavu. Snažím se jen hrát tenis a užívat si ho. Pořád se usmívat, to je pro mě klíč. Získávat úspěchy s úsměvem a aby si lidé užívali mou hru. To je to, oč v tenise jde," řekl svěřenec Juana Carlose Ferrera, který přesně před 20 lety v Paříži triumfoval.

"Je pro mě moc důležitý. Je to můj kamarád, můj trenér. Je to takový můj druhý táta. Začali jsme spolu pracovat už někdy v mých 15 letech a strašně moc jsem se toho od něj naučil. Prošel jsem s ním každou kategorií. Taky byl světovou jedničkou. Pro mě je důležité zlepšovat se na kurtu i mimo něj a právě v tomto ohledu mi hodně pomáhá. Díky němu se můžu formovat i jako osobnost," dodal sebevědomý mladík z Murcii

Alcaraz po triumfu na loňském US Open prodloužil svou neporazitelnost na grandslamech na jedenáct utkání. Letos na Australian Open kvůli zranění nestartoval.

O první semifinále na pařížské antuce si zahraje s předloňským finalistou Stefanosem Tsitsipasem, kterého porazil ve všech čtyřech vzájemných duelech. Naposledy uspěl v dubnu ve finále domácího antukového turnaje v Barceloně.

"Už jsme spolu odehráli spoustu dobrých zápasů. Budu se muset hodně soustředit, je to velmi těžký soupeř. Hlavně na antuce má vynikající hru," uvědomuje si Alcaraz.

24letý Řek Tsitsipas po rozpačitém prvním setu, v němž prohrával 1:3 a využil až čtvrtý setbol, porazil 7:5, 6:3, 6:0 rakouského outsidera Sebastiana Ofnera a potřetí postoupil do čtvrtfinále French Open.

