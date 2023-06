Nosková na světovou čtyřku nestačila a na French Open končí, dál postupuje Rybakinová

Ondřej Jirásek

Česká tenistka Linda Nosková (18) se do třetího kola na Roland Garros nepodívá. Nad její síly byla čtvrtá hráčka světa Jelena Rybakinová (23), která zvítězila 6:3, 6:3. Český prapor v Paříži tak drží už jen Karolína Muchová (26) a Jiří Lehečka (21), kterého odpoledne čeká bitva s Marcosem Gironem o postup do třetího kola turnaje.

Linda Nosková měla výborný vstup do sezony a hned v prvním lednovém týdnu se v Adelaide z kvalifikace probila přes Darju Kasatkinovou, Viktorii Azarenkovou a Ons Jabeurovou až do svého prvního finále na turnajích WTA. Na startu antukového jara však začala mít zdravotní potíže a její příprava na druhý grandslam roku nebyla ideální.

Přesto v areálu Rolanda Garrose na své premiérové vítězství v hlavních soutěžích podniků velké čtyřky dosáhla, když jí v prvním kole vzdala Danka Koviničová. V tom následujícím narazila na jednu z největších favoritek a stejně jako o dva roky mladší Brenda Fruhvirtová uhrála s Jelenou Rybakinovou šest gamů.

Předloňská šampionka místní juniorky získala v úvodním dějství jen pět bodů na returnu, přestože favoritka trefila pouze 43% prvních podání, a uzavřela ho dvěma dvojchybami. Ve druhé sadě byly k vidění brejkboly až v sedmém gamu, Nosková ani jednu ze tří šancí nevyužila a následně sama na servisu zaváhala. Světová čtyřka už si postup pohlídala, ačkoli musela odvracet brejkbolovou hrozbu a potřebovala čtyři mečboly.

"Měla jsem nějaké šance, ale bohužel jsem nehrála celý zápas nějak extra dobře," řekla novinářům Nosková. "Když už jsem tedy něco měla, měla jsem to využít, abych alespoň něco brala z pozitivní stránky. Necítila jsem se však na kurtu příliš pohodlně. Nebylo to kvůli tomu, že jsem hrála s Rybakinovovou, ale prostě jsem to úplně necítila," doplnila.

Rybakinová, úřadující wimbledonská šampionka a finalistka letošního Australian Open, tak protáhla svou neporazitelnost na osm zápasů a pokračuje ve vítězné sérii z poslední velké generálky v Římě. O účast ve druhém týdnu si zahraje se Sarou Sorribesovou. Španělce vracející se po zranění může oplatit předloňskou porážku z Miami.

Z 12 českých tenistek se tak mezi nejlepší dvaatřicítku probojovala pouze Karolína Muchová, v pátek nastoupí proti Irině Beguové. Ve třetím kole se ji pokusí doplnit Jiří Lehečka, který se v rámci čtvrtečního programu utká s Marcosem Gironem.

