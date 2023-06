French Open: Vondroušová po porážce pochválila povedený úder Kasatkinové

Myslím, že to bude úder dnešního dne, pochválila Vondroušová po prohře Kasatkinovou

ČTK

Tenistka Markéta Vondroušová (23) litovala po dvousetové prohře ve 2. kole Roland Garros s Ruskou Darjou Kasatkinovou (26) deseti nevyužitých brejkbolů, obecně ale byla s předvedeným výkonem spokojená. Soupeřku a nasazenou devítku označila mezi novináři za těžký los, dokázala si ale, že může podobným hráčkám čelit. Loňskou semifinalistku Kasatkinovou pochválila i za povedený "tweener", tedy úder mezi nohama v napínavém třetím setu.

"Kdybych možná hrála s někým jiným, třeba by to vyšlo. Nejsem ale nasazená, takže musím čekat i takovýto los. Jsem ráda, že jsem tu uhrála kolo a i tenhle zápas byl dobrý. Nebudu se z toho hroutit a odnesu si dobré věci. Darja je na antuce jedna z nejlepších a není náhoda, že tu hrála semifinále," řekla Vondroušová.

Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova, které patří v žebříčku 60. místo, vyřadila v 1. kole Američanku Alycii Parksovou. S Kasatkinovou však prohrála třetí z pěti vzájemných zápasů. "Člověk si musí losy občas vyžrat. Musí se s tím smířit a hlavně se z toho nehroutit, že zápasy někdy prohraje. Je dobré vidět, že s těmi holkami mohu hrát. Ona je devátá na světě a není to náhoda. Jsem ráda, že to proti mně nejsou jednoznačné zápasy. Je super vidět, že se takhle držím a mohu s nimi hrát," uvedla.

Utkání Vondroušová – Kasatkinová 3:6, 4:6

Navzdory tomu, že zápas skončil ve dvou setech, trval hodinu a 44 minut. Vondroušová doplatila na 35 nevynucených chyb a využila jen dva z 12 brejkbolů. Naopak Kasatkinová proměnila čtyři z 11. "Těch brejkbolů byla škoda, ale ona proti nim zahrála často dost dobře. Nedala mi je zadarmo, musela jsem víc riskovat. Hrála opravdu dobře, ale ani já nebyla špatná. Netrhám si z toho vlasy," podotkla finalistka Roland Garros z roku 2019.

Úder dnešního dne

Šestadvacetiletá Ruska se blýskla i ve třetím setu za stavu 2:3, kdy získala míček na 40:30 tweenerem, tedy úderem mezi nohama. "Celý zápas bylo vidět, že si dost věří a tohle tomu nasadilo korunu. Za takového stavu zahrát tohle...," řekla Vondroušová. "Bylo to strašně rychlé, že jsem neviděla, kudy to proletělo. Pak jsem se jen otočila na Herňu (trenéra Jana Hernycha), který tleskal a smál se. Tak jsem si říkala, že se nebudu rozčilovat, protože to bylo fakt neskutečné. Musíte to hodit za hlavu. Pak mi ještě zabila další míč a šlo se. Myslím, že to bude asi úder dnešního dne," líčila stříbrná olympijská medailistka z Tokia.

Po utkání si s Kasatkinovou poblahopřály. Ruska vyzve v další fázi Američanku Peyton Stearnsovou. Naopak Vondroušová se po čtyřhře s Miriam Kolodziejovou přesune na travnaté turnaje. "Antukovou část sezony hodnotím pozitivně. Nahrála jsem dost zápasů i bodů. Co se týče trávy, jako juniorka jsem na ní hrála dobře, ale od té doby se na ní úplně necítím. Třeba se to tenhle rok zlomí. Mám teď Herňu, což je specialista na trávu, tak snad mi něco poradí," dodala Vondroušová.