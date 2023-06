Podvodník, píší fanoušci. Rune v Paříži nepřiznal dvojdopad a čelí kritice

Luboš Zabloudil

Vycházející hvězda Holger Rune (20) mezi tenisty ani mnohými fanoušky nepatří mezi nejoblíbenější hráče. A na právě probíhajícím French Open si svou pověst rozhodně nevylepšil. Naopak. Tak trochu drzý dánský mladík dostal po pondělním osmifinálovém duelu s Argentincem Franciscem Cerúndolem (23) nálepku se slovem "podvodník". Proč? Nepřiznal dvojdopad míčku.

Ten moment o vítězi určitě nerozhodnul, byť k němu došlo v důležitém fragmentu zápasu a minimálně se dostal do podvědomí obou tenistů. Francisco Cerúndolo v pondělí na French Open při premiéře v osmifinále grandslamu trápil světovou šestku Holgera Runeho, když za stavu 6:7, 6:3 a 1:2 došlo na chybu umpireového rozhodčího. A pravděpodobně také nesportovní chování soupeře.

Přehled zápasu Rune – Cerúndolo 7:6, 3:6, 6:4, 1:6, 7:6

Argentinský tenista bojoval o svůj servis a při shodě zahrál vítězný míč. Jenže sudí Kader Nouni nezaznamenal jednoznačný dvojdopad míčku a navíc hru přerušil. Na kurt se už totiž rozběhl jeden ze sběračů míčků v domnění, že výměna po druhém dopadu míčku a zároveň zastavení aktivního pohybu obou tenistů skončila.

Pokud by chlapec do hry na kurtu Suzanne Lenglenové nevstoupil, francouzský sudí by hru nepřerušil, Cerúndolo by výměnu ukončil následným úderem po nalité smeči a fiftýn by přeci jen získal.

Takto ale zůstalo v platnosti chybné rozhodnutí francouzského sudího a změnit ho mohl už jen Rune, pokud by přiznal zahrání míčku proti pravidlům. Vzhledem k mimice těla si toho byl vědom, ale touha po vidině brejku nečekaně vzdorujícího soupeře byla větší.

Cerúndolo podání nakonec ztratil a i když ještě vyrovnal, třetí sada šla za Runem. Ten nakonec vyhrál po čtyřhodinové bitvě 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 a vyrovnal své grandslamové maximum.

"Když jsem ten míček trefil, tak jsem o dvojdopadu nevěděl, jak jsem byl v běhu. Ale pak, když jsem to viděl po další výměně na obrazovce... Byl to dvojdopad a bylo mi ho (Cerúndola) líto... Ale už se stalo a skóre změnit nešlo," obhajoval se na tiskové konferenci Rune.

"Víte, tohle je tenis. Tohle je sport. I rozhodčí někdy udělají chybu. Někdy v můj prospěch, někdy v jeho. To je život," dodal Dán, který má mezi tenisty pověst nevychovaného a arogantního floutka.

Pod kritikou fanoušků i expertů

A svou image si nyní solidně pošramotil také u fanoušků. Na sociálních sítích ho viní z nesportovního chování a oslovují jako podvodníka. Tenisoví experti se snažili být nad věcí, i když ani oni neměli pro Runeho velké pochopení.

"Holger je ještě pořád mladý kluk a má možnost na svém chování zapracovat," řekl bývalý skvělý tenista Mats Wilander v pozápasovém studiu na Eurosportu. "Nevím, zda tady o tom dvojdopadu věděl, ale podle mě musel. Tenisté tohle cítí," dodal legendární Švéd.

"V zápalu boje některé situace nedomyslíte. Ale myslím, že tohle od Runeho nebylo fér," doplnil Wilandera jeho britský kolega Tim Henman.

Rune bude ve středu bojovat o první grandslamové semifinále proti svému loňskému přemožiteli Noru Casperu Ruudovi. Uvidíme, jak ho na kurtu přivítá přísné francouzské publikum.