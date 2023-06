Ruud si zajistil odvetu s posledním přemožitelem. Zverev vyhrál noční bitvu s Tiafoem

Luboš Zabloudil

Casper Ruud (24) na French Open ve druhém ze tří duelů proti outsiderovi musel do čtyř setů. Číňana Zhizhena Zhanga (26) porazil 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 a pokračuje na cestě za obhájením loňského finále. O čtvrtfinále si norský tenista zahraje v odvetě za dva týdny starou porážku s Chilanem Nicolasem Jarrym (27). V osmifinále nechybí ani dánský mladík Holger Rune (20) či semifinalista posledních dvou ročníků Němec Alexander Zverev (26).

Casper Ruud si loni zahrál finále na French Open, US Open či na Turnaji mistrů a ve Flushing Meadows ho jediná výhra dělila od usednutí na post světové jedničky.

Po životní sezoně se ale dostal do útlumu a jen na dvou z 12 letošních turnajů vyhrál víc jak jeden zápas. V roce 2023 si pouze dvakrát zahrál proti hráči TOP 30 a navíc obě střetnutí prohrál.

V mizerném rozpoložení tak dorazil do Paříže za obhajobou prvního grandslamového finále, zatím však nemusel čelit žádnému extra silnému soupeři a roli papírového favorita potvrzuje. Po Eliasi Ymerovi (155. v ATP) a Giuliu Zeppierim (129.) si poradil i se Zhizhen Zhangem (71.).

První vzájemný duel sice začal rozpačitě, často chyboval a třikrát p

řišel o servis, ale od stavu 4:6 a 3:2 už problémy na podání řešit nemusel. Číňanovi nenabídl žádný další brejkbol, dokonce ani jednou nemusel bojovat o své podání přes shodu, a nakonec zvítězil 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

"Na začátku jsem byl ze své hry frustrovaný, navíc on hrál velmi dobře a já nenašel žádnou mezeru v jeho hře. Povedlo se mi to až v průběhu druhého setu, kdy mi k důležitému brejku pomohl vlastními chybami. Nakonec mi výrazně pomohlo i publikum a já se cítil čím dál lépe," komentoval Ruud po postupu do svého druhého osmifinále na Roland Garros.

"Možná vypadám uvolněně, ale úplně uvolněný a klidný nejsem. Každý zápas jsem pod stresem. Tohle je moje první sezona, ve které obhajuju velké výsledky, o to jen ten tlak větší. Ale pokud na venek vypadám klidně, tak je to jen dobře," dodal 24letý Nor, jenž získal všech 10 titulů z menších turnajů ATP 250.

V osmifinále se Ruud utká znovu po necelých dvou týdnech s Nicolasem Jarrym, s nímž prohrál v generálce na French Open v Ženevě a neobhájil tak triumfy z předchozích dvou sezon.

27letý Chilan, který ve Švýcarsku nakonec získal druhý letošní a celkově třetí titul, až letos poprvé vyhrál zápas na pařížské antuce a dnes při premiéře ve 3. kole grandslamu ho nezastavil ani Marcos Giron. Amerického přemožitele Jiřího Lehečky porazil 6:2, 6:3, 6:7, 6:3.

Suverénně zvládl třetí kolo šestý hráč světa Holger Rune, který na dvorci Philippea Chatriera smetl navzdory dvěma ztraceným servisům v prvním setu 6:4, 6:1, 6:3 argentinského debutanta na grandslamovém turnaji Genara Olivieriho.

"V úvodu zápasu nebyl můj výkon ideální. Ale po zisku prvního setu jsem se uklidnil, začal si více věřit a hrál mnohem lépe. První set byl z mého pohledu velmi klíčový a jsem rád, jak jsem dokázal posunout úroveň své hry," řekl Rune, finalista dvou letošních turnajů Masters na antuce.

O obhájení loňského čtvrtfinále si 20letý Dán zahraje s Franciscem Cerúndolem. 23letý Argentinec zdolal navzdory 56 nevynuceným chybám 3:6, 6:3, 6:4, 7:5 světovou osmičku Taylora Fritze z USA a podruhé v kariéře a poprvé na grandslamu porazil hráče Top 20.

"Jsem moc šťastný. Byl to těžký zápas, čekal jsem to. Na začátku jsem se trochu hledal, ale postupně jsem zvýšil svou agresivitu a jsem moc rád, že jsem se dostal dál," řekl Cerúndolo na tiskové konferenci.

Jihoameričan do letoška na French Open nevyhrál jediný zápas ani set a na grandslamech se pouze letos v Melbourne dostal do 3. kola. Teď se v Paříži může těšit na své největší osmifinále.

Alexander Zverev až 20 minut po půlnoci udolal 3:6, 7:6, 6:1, 7:6 Američana Francese Tiafoea, s nímž si vylepšil vzájemnou bilanci na 7:1, a zkompletoval osmifinálové dvojice.

Německý tenista výhru vybojoval na den přesně rok po vážném zranění kotníku na centrálním dvorci, který se mu přesně před rokem stal osudným. V semifinálovém duelu s Rafaelem Nadalem si tehdy přetrhal vazy v pravém kotníku, kurt opustil na vozíku a po operaci přišel o zbytek sezony.

"Jsem šťastný, že tady mohu znovu zažívat tyhle těžké zápasy. Nejdůležitější je, že jsem vyhrál, i když jsem možná nehrál svůj nejlepší tenis," radoval se aktuálně 27. hráč světového žebříčku.

Také tentokrát se mu v zápase nevyhnulo podklouznutí, po němž skončil na zemi, byla to ale podle něj nesrovnatelná situace. "Úplně jiná. Vloni byl spíš problém, že jsem se nesklouzl," vysvětlil.

O páté čtvrtfinále za posledních šest let na pařížské antuce se semifinalista posledních dvou ročníků utká s Grigorem Dimitrovem. 32letý Bulhar porazil snadno 6:4, 6:3, 6:1 Němce Daniela Altmaiera a postupem do osmifinále v Paříži vyrovnal svůj nejlepší výsledek z roku 2020.

Výsledky na French Open ve dvouhře mužů