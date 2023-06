Svitolinová porazila Kasatkinovou a osm měsíců po porodu je ve čtvrtfinále grandslamu

Luboš Zabloudil

Elina Svitolinová (28) pouhých osm měsíců po narození dcery slaví skalp hráčky TOP 10 a postup do čtvrtfinále grandslamu. Na French Open porazila v pikantním ukrajinsko-ruském souboji 6:4, 7:6 světovou devítku a loňskou semifinalistku Darju Kasatkinovou (26), s níž vyhrála i sedmý vzájemný duel, a po triumfu ve Štrasburku se na francouzských dvorcích dál veze na vítězné vlně. O první semifinále na pařížské antuce a vyrovnání grandslamového maxima si zahraje s Arynou Sabalenkovou (25).

Elina Svitolinová loni na jaře kvůli těhotenství přerušila kariéru a už na začátku dubna se do turnajového kolotoče vrátila. Pouhý rok po svém posledním zápasu a půl roku po říjnovém narození dcery Skai, kterou má s francouzským tenistou Gaëlem Monfilsem.

Zpočátku se rozehrávala i na menších akcích ITF, ale z výher se příliš často neradovala.

První vítězství na okruhu WTA si připsala až na čtvrtý pokus teprve minulý týden ve Štrasburku, od té doby už ale pouze vyhrává. Odehrála osm zápasů, ale přemožitelku nenašla.

Před osmi dny v historické metropoli Alsaska proměnila své 20. finále v 17. titul a první od srpna 2021 a dnes ukončila stejně dlouhé čekání na skalp hráčky TOP 20.

Na svém prvním grandslamu, jehož program musí skloubit s péčí o dceru, si vyšlápla na světovou devítku Darju Kasatkinovou. Oblíbenou soupeřku porazila 6:4, 7:6 a vyhrála i sedmý vzájemný duel.

Úvodní set ukrajinská tenistka rozhodl ziskem čtyř gamů v řadě. Ve druhé sadě otočila vývoj z 0:2 na 5:3, ale vyhráno neměla. Přestože dvakrát podávala na vítězství a měla i mečbol, v klíčových momentech jí 'ztěžkla' ruka. V tie-breaku ale i díky výrazné podpoře fanoušků strhla vítězství na svou stranu.

"Darja má hodně jedinečný herní styl. V přípravě na tenhle zápas jsem se snažila řešit taktiku. Děje se toho tady opravdu hodně a jsem vážně ráda, že to skončilo ve dvou setech," usmívala se v pozápasovém rozhovoru na kurtu manželka domácího oblíbence Gaëla Monfilse.

"Všem moc děkuju za tu obrovskou podporu, jsem vám moc vděčná. Je to neuvěřitelné. Gaël říkal, že jste skvělí a to se mi tu jen potvrzuje. Děkuji za tu velkou podporu," rozplývala se nad přízní publika bývalá světová trojka, jež porazila hráčku TOP 10 poprvé od dubna 2021.

Vítězka Turnaje mistryň 2018 postoupila do čtvrtfinále French Open již počtvrté v kariéře, čímž vyrovnala své pařížské maximum z let 2015, 2017 a 2020.

"Je to neuvěřitelné. Loni jsem na konci roku rodila a vůbec jsem netušila, že tady budu schopná hrát. A už vůbec by mě nenapadlo, že budu hrát takhle dobře. Je to pro mě speciální pocit, že jsem tu došla takhle daleko. A rozhodně jsem motivovaná dát ze sebe to nejlepší i do toho dalšího zápasu," věří v další úspěch Svitolinová.

O vyrovnání nejlepšího grandslamového výsledku z Wimbledonu 2019 a US Open 2019 si zahraje se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou, s níž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1.

Sabalenková si odbyla vítěznou premiéru v osmifinále French Open, když americkou finalistkou z roku 2018 Sloane Stephensovou udolala 7:6, 6:4 a vyhrála tak i čtvrtý vzájemný souboj. A to i přesto, že v prvním setu ztratila vedení 5:0 a ve druhém 4:2.

24letá Sabalenková soupeřku přestřílela na vítězné údery 24:5, ale zároveň udělala více než dvojnásobek nevynucených chyb (40:19).

"Dnes to byl šílený zápas. Na začátku jsem hrála dobře a nakonec jsem měla štěstí, že jsem první set vyhrála. Děkuju fanouškům, že tu vytvořili tak skvělou atmosféru," řekla vítězka letošního Australian Open po premiérovém utkání žen v rámci pařížské night session.

"Žádný velký tlak to na mě nebyl. Spíše jsem měla trochu strach, že lidi na náš zápas nepřijdou, ale nakonec jich dorazilo opravdu hodně a bylo to úžasné. Snad je to pozvánka k tomu, aby zápasy žen byly v night session i v dalších dnech," dodala rodačka z Minsku.

Výsledky French Open ve dvouhře žen