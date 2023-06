Tennis Tracker: Haddadová Maiaová zvládla čtyřhodinovou bitvu a postoupila do čtvrtfinále

Livesport / Tenisportal

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 5. června?

18:00 – Američanka Coco Gauffová na French Open porazila 7:5, 6:2 Slovenku Karolínu Annu Schmiedlovou, jež hrála své první osmifinále na grandslamovém turnaji, a postoupila do čtvrtfinále. V něm se může dočkat odvety za loňské finále proti Ize Šwiatekové.

17:45 – Jiří Veselý zahájil přípravu na oblíbený Wimbledon porážkou. Na travnatém challengeru v britském Surbitonu český tenista vracející se po zranění prohrál 4:6, 2:6 s domácím Ryanem Penistonem.

17:20 – Dalibor Svrčina úspěšně vykročil za obhajobou finále na do domácím antukovém challengeru v Prostějově, když kvůli dešti pod zataženou střechou na Centrálním kurtu zdolal 5:7, 6:4, 6:0 Itala Luciana Darderiho. O čtvrtfinále se 20letý Čech utká s Eliasem Ymerem, nebo Rakušanem Dennisem Novakem.

16:40 – Andy Murray se rozhodl vynechat probíhající French Open a začít se už připravovat na domácí Wimbledon, kde získal dva ze svých tří grandslamových titulů. Bývalý lídr žebříčku začal na trávě výhrou 6:3, 6:2 nad vracejícím se Hyeon Chungem na challengeru v britském Surbitonu.

16:00 – Casper Ruud zdolal na French Open 7:6, 7:5, 7:5 Nicoláse Jarryho, oplatil mu necelé dva týdny starou porážku z poslední generálky v Ženevě a stále je v dohraných osmifinálových duelech na grandslamech neporažen. Na pařížské antuce tak dál obhajuje loňskou finálovou účast, jeho další překážkou bude Holger Rune, nebo Francisco Cerúndolo.

15:00 – Beatriz Haddadová Maiaová zdolala v souboji debutantek v osmifinále grandslamů po bezmála čtyřech hodinách 6:7, 6:3, 7:5 Saru Sorribesovou, přestože v úvodním setu zahodila náskok 5:2, v tom následujícím prohrávala 0:3 o dva brejky a za stavu 5:3 v rozhodujícím nevyužila tři mečboly. Brazilka, která před startem letošního French Open nikdy nepřešla přes druhé kolo majorů, ve čtvrtfinále vyzve Ons Jabeurovou.

12:15 – Ons Jabeurová na třetí pokus uspěla v osmifinále French Open a už má čtvrtfinálovou účast na všech grandslamech. Finalistka dvou loňských majorů si v této fázi letošního ročníku poradila snadno 6:3, 6:1 s Bernardou Peraovou, která se do osmifinále podniků velké čtyřky dostala poprvé v kariéře. O znovu vylepšení svého maxima v areálu Rolanda Garrose se utká se Sarou Sorribesovou, či Beatriz Haddadovou Maiaovou.

12:00 – Běloruská tenistka Aryna Sabalenková ani po postupu do čtvrtfinále Roland Garros nepřišla na tiskovou konferenci. Důvodem jsou časté otázky týkající se politických témat. Informovali o tom pořadatelé pařížského grandslamu.

07:00 – První den druhého týdne na Roland Garros nabídne souboj světové jedničky Igy Šwiatekové a Lesie Curenkové. Mezi ženami stále bojuje také Slovenka Anna Karolína Schmiedlová, která se v osmifinále utká s Cori Gauffovou. V mužském turnaji v pondělí čekají osmifinálové boje například Holgera Runeho či Caspera Ruuda.