Zdraví na prvním místě. Na Roland Garros budu hrát jen stoprocentně fit, řekl Sinner

Jannik Sinner (22) tři týdny před startem Roland Garros zpochybnil svou účast na druhém grandslamu sezony. Italský mladík od minulého týdne laboruje se zraněním pravé kyčle a nyní prohlásil, že na pařížské antuce se představí jen v případě stoprocentního uzdravení. Péče o tělo je důležitější než cokoliv jiného, oznámil druhý hráč světa.

Jannik Sinner si kyčel poranil minulý týden v Madridu, ze kterého odstoupil po postupu do čtvrtfinále. Krátce nato se odhlásil z nadcházejícího podniku Masters 1000 na domácí půdě v Římě, který je pro většinu elitních tenistů generálkou na French Open.

A nyní dvaadvacetiletý Ital, který v lednu na Australian Open vyhrál první grandslam sezony a získal svou nejcennější trofej, pověsil otazník nad svůj start na Roland Garros. Zranění je prý vážnější, než se původně zdálo.

"Na Roland Garros budu hrát jen v případě, že budu stoprocentně zdravý. Pokud nebudou nějaké pochyby, tak se tam uvidíme," prohlásil Sinner v neděli na tiskové konferenci před startem římského turnaje.

"Některým zraněním lze předcházet, u jiných to nejde. Zatím s týmem odvádíme skvělou práci. Loni jsem odehrál celou sezonu bez zranění a letos to vydrželo až do tohoto okamžiku," pochvaloval si Sinner práci svého týmu.

"Teď mě čeká období bez hraní... Uvidíme, jak začnu pracovat od příštího týdne. Příprava na Roland Garros nebude optimální, ale uděláme maximum, abych dorazil a byl co nejlépe připravený. Každopádně bez zápasů v Římě to nebude jednoduché," uvědomuje si Sinner.

Šance na sesazení Djokoviče

Italský mladík má šanci sesadit Novaka Djokoviče z postu světové jedničky, pauza mu ale útok na tenisový trůn komplikuje.

"Na magnetické rezonanci jsme viděli, že tam není všechno stoprocentně v pořádku. Máme to pod kontrolou. Ale pokud to stoprocentně nevyléčím, dám si delší pauzu. Péče o tělo a zdraví je důležitější než cokoliv jiného," dodal smířeně.

Se zdravotními potížemi laborují před French Open, které startuje v neděli 26. května, i další tenisté. Daniil Medveděv se léčí rovněž s pravou kyčlí, Carlose Alcaraze trápí pravé předloktí, Jiří Lehečka bojuje s bolestí zad a čerstvý šampion z Madridu Andrej Rubljov řeší horečky a zanícený prst na noze.