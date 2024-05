Přiletí do Prahy i Pastrňák se Zachou? Hvězdy Bostonu jsou volné pro MS, vyřadila je Florida

Čeští fanoušci si mohou mnout ruce. Poté, co si generální manažer národního týmu Petr Nedvěd plácl s útočníkem Caroliny Martinem Nečasem (25), skončila v zámoří sezona také Bostonu. Bruins nestačila v šestém zápase čtvrtfinálové série play off NHL s Floridou ani trefa Pavla Zachy (27), který otevřel skóre zápasu, v jehož dalším průběhu už se však radovali jen Panthers (1:2). Pokud vše (výstupní testy a zdravotní prohlídky) dopadne dobře, je vedle posledního střelce Bostonu této sezony volný pro MS také hvězdný David Pastrňák (27).

Zacha vstřelil ve svém 25. startu v play off první gól kariéry. Český útočník se dostal v závěru úvodní třetiny do sólového úniku a bekhendovou kličkou otevřel skóre. Ve 33. minutě vyrovnal z mezikruží Anton Lundell, po jehož střele zařídil Floridě postup Gustav Forsling z dorážky v čase 58:27.

"Ani nevím, jak prošel puk do branky. Jen jsem viděl, jak se někdo raduje. Bylo to úžasné," popsal Forsling. "Nejsem hráčem, který střílí vítězné góly. Mým úkolem je hlavně bránit. Je příjemné, když pomůžete týmu i takhle, ale obrana je pro mě na prvním místě," doplnil bek Floridy.

Do sestavy Bostonu se vrátil kapitán Brad Marchand, jenž vynechal pravděpodobně kvůli otřesu mozku předchozí dva zápasy. Domácí publikum jej bouřlivě přivítalo.

"Ovace na začátku utkání mluví za vše. Pomohlo nám to k lepšímu startu než v minulých utkáních. Myslel jsem si, že to bude náš večer. Hráči vypadali uvolněně, sebevědomě. Jejich gólman (Sergej Bobrovskij) byl ale velmi dobrý," řekl trenér Bostonu Jim Montgomery. "Nikdy nejste šťastný, pokud nevyhrajete poslední zápas sezony. Ale byla pro mě čest trénovat tento tým. Někteří hráči udělali ohromný pokrok, můžou být na sebe hrdí," doplnil kouč.

Florida se probojovala mezi čtyři nejlepší týmy NHL podruhé za sebou. Ve finále Východní konference se střetne s New York Rangers, vítězem základní části.

Posily pro MS?

Do pěti utkání play off naskočil v dresu Bruins také Jakub Lauko. Realizační tým české reprezentace si však nechal na soupisce pro světový šampionát volné už jen dvě místa, které by s největší pravděpodobností chtěl zaplnit duem Pastrňák, Zacha.

Nedvěd v pátek prozradil, že Radim Rulík a spol. jsou ochotní čekat až na případný sedmý zápas. "Uvidíme, jak to dopadne, nemá cenu spekulovat. Jsme ale připraveni čekat až třeba i na případný sedmý duel," uvedl generální manažer reprezentace. To však není nutné.

"Samozřejmě to jsou top rozdíloví hráči NHL a přáli bychom si je mít v mužstvu," prohlásil před časem na adresu bostonského dua Nedvěd. Po inspekční cestě generální manažer na začátku roku potvrdil i Pastrňákův zájem reprezentovat. "Pro nás je důležité, že Pastovi srdíčko bije za národní mužstvo," uvedl Nedvěd, kterého čeká pořádně perný den.

Zatímco Nečas velmi pravděpodobně naskočí už do sobotního duelu s Velkou Británií, Pastrňák se Zachou by v případě příletu mohli naskočit v úterý proti Kanadě. To je však velmi předběžné, nejdříve totiž musí svou účast na světovém šampionátu potvrdit.

Colorado vedlo od 26. minuty, v níž využil Mikko Rantanen přesilovou hru střelou z pravé strany k bližší tyči. Na začátku třetí třetiny vyrovnal z rychlého protiútoku Jamie Benn. Zkušený útočník se dostal za domácí obranu a prosadil se bekhendovým blafákem. Hrdinou Dallasu se stal Matt Duchene, protože v 92. minutě ukončil zápas dorážkou do odkryté branky. Dalším soupeřem Stars bude vítěz série Vancouver – Edmonton.

