Siniaková potřetí vyhrála čtyřhru na French Open. Letos ovládla pařížskou antuku s Gauffovou

Kateřina Siniaková (28) slaví osmý triumf na grandslamovém turnaji a první bez krajanky Barbory Krejčíkové. Pro třetí trofej z antukového Roland Garros si dokráčela na první společné akci s Coco Gauffovou (20), která se raduje z nejcennějšího deblového vítězství. Ve finále z nouze vytvořený, nicméně nebezpečný česko-americký pár porazil 7:6, 6:3 Italky Saru Erraniovou (37) a Jasmine Paoliniovou (28).

Kateřina Siniaková po loňské sezoně překvapivě přerušila úspěšnou spolupráci s Barbora Krejčíkovou a na rok 2024 se dohodla na spolupráci s elitní deblistkou Storm Hunterovou. Odehrát ale stihly jen čtyři turnaje, než si Australanka vážně poranila koleno a česká tenistka zůstala bez partnerky.

Pro Roland Garros ale našla velmi kvalitní alternativu a s třetí singlistkou světa Coco Gauffovou, které v posledních měsících chybí tradiční partnerka Jessica Pegulaová, vytvořily velmi silnou dvojici. V Paříži bývalé nejlepší deblistky světa velmi rychle našly společnou řeč, na kurtu jim fungovala vzájemná chemie a v šesti zápasech nenašly přemožitelky.

Ve finálovém duelu si Siniaková s Gauffovou poradily 7:6, 6:3 s deset zápasů neporaženými Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, které před Paříži vyhrály generálku na tisícovce v Římě.

V prvním setu sice po dvou ztracených servisech Siniakové dvakrát nepotvrdily brejk a v tie-breaku prohrávaly 3:5, závěr však zvládly lépe a získaly psychickou výhodu do dalšího průběhu.

Také ve druhé sadě česká tenistka dvakrát prohrála své podání, ale dál zůstávala pozitivně a bojovně naladěná a ve výměnách předváděla parádní momenty. A když Gauffová i pošesté vyhrála hru při své podání, mohl česko-americký tandem začít slavit.

Osmý triumf pro Siniakovou

Osmadvacetiletá Siniaková v jubilejním 10. grandslamovém finále získala už osmou trofej z majorů. Teprve podruhé hrála o titul bez Krejčíkové, s níž slavila všech sedm předchozích triumfů. Před sedmi lety si zahrála finále také s Lucií Hradeckou na US Open. Na French Open může navázala na triumfy z let 2018 a 2021.

"Jsem šťastná, že jsem si tady mohla zahrát další finále. S Coco jsme odehrály spoustu zajímavých zápasů. Děkuju všem fanouškům, že nám vytvořili skvělou atmosféru," řekla Siniaková během slavnostního ceremoniálu.

"A děkuju Coco, že se mnou hrála a doufám, že si spolu ještě někdy zahrajeme," dodala rodačka z Hradce Králové v češtině poslala i krátký vzkaz domů. Více titulů ve čtyřhře žen z Češek získaly jen Helena Suková (9) a Jana Novotná (12).

Vítězka loňského US Open ve dvouhře žen Gauffová vybojovala za pomoci o osm let starší Češky první grandslamovou trofej ve čtyřhře. Předchozí dva finálové pokusy po boku Pegulaové pro ni skončily neúspěchem (French Open 2022 a US Open 2023).

"Tohle bylo mé třetí finále a konečné úspěšné. S Kateřinou jsme se domluvili až na poslední chvíli a moc jí děkuju, že to se mnou zkusila," pochvalovala si Gauffová.

Italové zůstali bez trofeje

Italský tenis měl zastoupení ve finále French Open ve třech ze čtyř hlavních kategorií, na titul ale nikdo z Italů nedosáhl. Paoliniová v sobotu nepřekvapila ve dvouhře žen proti Ize Šwiatekové a ve čtyřhře mužů neuspěli Simone Bolelli a Andrea Vavassori.

"Děkuju Saře, že se mnou hrála. Byly to pro mě dva hezké a velmi emotivní týdny. Mám na turnaj nádherné vzpomínky," řekla navzdory druhé finálové porážce Paoliniová, jež se v pondělí stane sedmou singlistkou světa.

"Snad se tu uvidíme znovu příští měsíc. S Jasmine máme společný sen startovat na olympiádě a dosáhnout na mety nejvyšší," dodala Erraniová směrem k olympijskému turnaji, který bude na konci července hostit právě areál Rolanda Garrose. V roce 2012 si tam sedmatřicetiletá Italka zahrála finále dvouhry a slavila triumf ve čtyřhře s Robertou Vinciovou, s níž vyhrála minimálně jednou každý grandslam..

Výsledky French Open ve čtyřhře žen