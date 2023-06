Djokovič ustál bitvu s Davidovichem. Za rekordním titulem pokračuje bez ztráty setu

Luboš Zabloudil

Novak Djokovič (36) na letošním French Open porazil i třetího soupeře 3:0 na sety, s Alejandrem Davidovichem (23) se ale pořádně nadřel. O první dvě sady se tenisté přetahovali pokaždé téměř hodinu a půl, než srbský favorit usilující o rekordní 23. grandslamový titul zvítězil po 3 hodinách a 36 minutách boje 7:6, 7:6, 6:2 a Španělovi oplatil porážku z loňského Monte Carla. V osmifinále, v němž má na pařížské antuce skvostnou bilanci 16:0, narazí na překvapení turnaje Juana Pabla Varillase z Peru.

Novak Djokovič po nepříliš povedené antukové přípravě zvládl první tři zápasy na Roland Garros bez ztráty setu, přestože už čtyřikrát musel do tie-breaku a podruhé v řadě získal první set až po téměř hodinu a půl dlouhém boji.

Ale zatímco v předchozím kole proti Maďarovi Mártonu Fucsovicsovi už v dalším průběhu dominoval, dnes s Alejandrem Davidovichem musel podobně dlouho bojovat i o sadu číslo dvě.

V úvodním dějství srbský tenista dvakrát dotahoval manko brejku, podruhé za stavu 5:6. Ve druhém přišel o servis dokonce třikrát a za stavu 5:6 čelil i setbolu. Trpělivou hrou si však v dlouhé výměně počkal na soupeřovu chybu a následně znovu zvládl zkrácenou hru, i když ztratil vedení 4:1 a prohrával 4:5.

Tím odpor o třináct let mladšího Španěla, kterému v posledním vzájemném duelu loni na antuce v Monte Carlu podlehl, po téměř třech hodinách zlomil. Ve třetím setu už nečelil žádnému brejkbolu, zvítězil 7:6, 7:6, 6:2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3:1.

"Věděl jsem, že to bude fyzicky velmi náročný zápas. On tvrdě bojoval, je to velký bojovník a ve své hře nemá moc slabin. Odehráli jsme skvělý zápas," hodnotil Djokovič vydřené vítězství na kurtu Philippea Chatriera v rozhovoru s Alexem Corettjou.

"Tenhle zápas byl pro mě moc důležitý. První dva sety byly opravdu dlouhé, hráli jsme je asi tři hodiny. Ale musíte být připraveni na všechno, tohle je grandslam. Hrajeme na hodně pomalém povrchu, všichni musíme věřit sami v sebe a svým tenisem soupeře přehrát," uvažoval rodák z Bělehradu.

Šampion z let 2016 a 2021 hraje na Roland Garros, kde usiluje o rekordní 23. grandslamový titul, podevatenácté a posedmnácté nechybí v osmifinále. V něm má na pařížské antuce skvostnou bilanci 16:0.

"Teď je pro mě prioritou zregenerovat a připravit se na další zápas. Bylo to utkání, které mi sebralo hodně sil," dodal srbský tenista ve francouzštině.

"Jsem šťastný za to, kde teď jsem, a za to, jak hraju. Určitě můžu hrát lépe, ale stále jsem tu neztratil ani set, i když jsem už hrál pár tie-breaků. V téhle situaci jsem během kariéry už několikrát byl a vím, že můžou přijít i těžší zápasy. Ale jsem na to připraven," doplnil na tiskové konferenci.

Během zápasu si 36letý Djokovič vyžádal medical timeout, nemělo by se však jednat o vážný zdravotní problém.

"Nemáme tady tolik času, abychom rozebírali seznam mých drobných zranění. Nechci o tom moc mluvit, snažím se hrát. Jsou to okolnosti, s nimiž se profesionální sportovec musí vyrovnat. Občas prostě potřebuju pomoc fyzioterapeuta a třeba si jen vzít nějaké prášky. Moje tělo už reaguje na tuhle zátěž jinak, než před pár lety. Je třeba se vyrovnat s realitou a na kurtu se snažit vyhrát zápas. A je jedno, jak k tomu dojdete," řekl ke svému zdravotnímu stavu.

O udržení osmifinálové neporazitelnosti a 14. čtvrtfinále během 14 let si Djokovič zahraje s Juanem Pablem Varillasem.

27letý Peruánec si v Paříži připisuje parádní teprve druhý start na grandslamovém turnaji, na nichž dosud neměl jediné vítězství. Letos udolal i svého třetího soupeře po pětisetovém boji, po dvou obratech z 0:2 na sety dnes porazil 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:2 světovou čtrnáctku Poláka Huberta Hurkacze, poprvé porazil člena TOP 15 a postoupil do osmifinále. S Djokovičem bude poprvé čelit hráči TOP 5.

Carlos Alcaraz na svém prvím grandslamovém turnaji v roli nasazené jedničky stále nemusel řešit větší problémy. Dnes si v Paříži odbyl povedenou premiéru v night session, když Kanaďana Denise Shapovalova přehrál jednoznačně 6:1, 6:4, 6:2 a svou letošní bilanci vylepšil na 33:3, z toho 23:2 na antuce.

"Cítil jsem se skvěle. Moje hra byla po celý zápas na vysoké úrovni. Jsem spokojený a teď jen potřebuju přenést úroveň své hry do dalšího kola," komentoval Alcaraz, nejmladší světová jednička v historii.

"Všeho jsem dosáhnul tak strašně rychle. Můj cíl je teď jasný, chci vyhrát každý turnaj, do kterého nastoupím. Pro grandslamy to platí dvojnásob. Chci se poměřovat s těmi nejlepšími, to je můj hlavní cíl," dodal sebevědomý mladík z Murcii, jenž po triumfu na loňském US Open prodloužil svou neporazitelnost na grandslamech na deset utkání.

O vyrovnání pařížského maxima z loňského ročníku si dvacetiletý Španěl zahraje s o rok starším Lorenzem Musettim, s nímž loni prohrál finále na antuce v Hamburku. "Znám ho moc dobře. Objížděli jsme spolu turnaje ještě jako děti. Loni mě porazil a já věřim, že se mi tady odveta povede," dodal Alcaraz.

Musetti letos na Roland Garros ještě neztratil set a navíc ani jednou nemusel do tie-breaku. Brita Camerona Norrieho v souboji hráčů druhé světové desítky přehrál 6:1, 6:2, 6:4 a postupem do 4. kola vyrovnal své maximum z předloňského debutu. Tehdy proti Djokovičovi neudržel vedení 2:0 na sety a nakonec, světové jedničce bude v boji o první grandslamové čtvrtfinále čelit i letos.

Stefanos Tsitsipas porazil snadno ve třech setech Argentince Diega Schwartzmana a pátý rok po sobě v Paříži nechybí v osmifinále.

"Výsledek vypadá jednoznačně, ale byl to tady můj nejtěžší zápas. Diego bojuje o každý bod, nic vám nedá zadarmo. Snažil jsem se ho rozběhat, hrát více do stran a být trpělivý," řekl Tsitsipas, kterého v prvním kole proti Jiřímu Veselému dělil jediný míček od pátého setu.

"Až na těch pár nevynucených chyb, hlavně v závěru zápasu, kdy jsem trefil pár úderů rámem, jsem tady se svými výkony spokojený," dodal 24letý Řek, který jeden z winnerů trefil i kolem sloupku sítě.

"Ze své pozice jsem viděl, že tam ten prostor na ten úder je. Byl to skvělý pocit, který mi dodal sebevědomí," usmíval se Tsitsipas

O čtvrtfinále si řecký finalista z roku 2021 zahraje proti rakouskému outsiderovi Sebastianu Ofnerovi.

Už ve třetím kole nečekaně skončil Andrej Rubljov, ačkoli si v něm vypracoval náskok dvou setů. Sedmý hráč světa, který v dubnu na antuce v Monte Carlu slavil první triumf na podniku Masters 1000, ale nakonec po téměř čtyřech hodinách prohrál s Lorenzem Sonegem 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 a 3:6. Ital bude o své první grandslamové čtvrtfinále usilovat proti dalšímu ruskému zástupci Karenu Chačanovovi.

Výsledky French Open ve dvouhře mužů