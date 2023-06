Tennis Tracker: Svitolinová zvládla reprízu finále ze Štrasburku, dál jde i Muchová

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 2. června?

23:15 – Juan Pablo Varrillas si na French Open připisuje parádní druhý start na grandslamovém turnaji, na nichž neměl jediné vítězství. Letos udolal i svého třetího soupeře po pětisetovém boji, světovou čtrnáctku Poláka Huberta Hurkacz porazil 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:2, poprvé porazil člena TOP 15 a postoupil do osmifinále. V něm si 27letý Peruánec zahraje poprvé s hráčem TOP 5, vyzve 22násobného grandslamového šampiona Djokoviče.

22:41 – Carlos Alcaraz na French Open přehrál jednoznačně 6:1, 6:4, 6:2 Kanaďana Denise Shapovalova, svou letošní bilanci vylepšil na 33:3 a postoupil do osmifinále. O vyrovnání pařížského maxima z loňského ročníku si světová jednička zahraje s Italem Musettim.

22:34 – Rafael Nadal se v pátek podrobil artroskopické operaci levé kyčle. Kvůli zranění flexoru kyčelního kloubu od ledna nehraje a musel poprvé po 19 letech vynechat i Roland Garros. O zákroku, který držitel rekordních 22 grandslamových titulů podstoupil v Barceloně, informoval jeho mluvčí Beníto Pérez-Barbadillo.

22:14 – Karolína Muchová si třetí rok po sobě zahrála ve třetím kole French Open a poprvé se přes něj přehoupla dál. Poslední česká zástupkyně ve dvouhrách přehrála Rumunku Irinu Beguovou 6:3, 6:2, oplatila jí porážky z předchozích dvou vzájemných duelů a již na všech čtyřech grandslamech postoupila minimálně do osmifinále. O čtvrté grandslamové čtvrtfinále si zahraje s Elinou Avanesjanovou

21:35 – Stefanos Tsitsipas na French Open porazil snadno 6:2, 6:2, 6:3 Argentince Diega Schwartzmana a pátý rok po sobě v Paříži nechybí v osmifinále. Letos v něm bude řecký finalista z roku 2021 favoritem proti Rakušanovi Sebastianu Ofnerovi.

20:19 – Lorenzo Musetti na Roland Garros ještě neztratil set a ani jednou nemusel do tie-breaku. Brita Camerona Norriho v souboji hráčů druhé světové desítky přehrál 6:1, 6:2, 6:4 a postupem do 4. kola vyrovnal své maximum z předloňského debutu.

18:58 – Novak Djokovič na letošním French Open porazil i třetího soupeře 3:0 na sety, s Alejandrem Davidovichem se ale pořádně nadřel. O první dvě sady se tenisté přetahovali pokaždé téměř hodinu a půl, než srbský favorit zvítězil po třech hodinách a 36 minutách boje 7:6, 7:6, 6:2 a Španělovi oplatil porážku z loňského Monte Carla. V osmifinále, v němž má na pařížské antuce skvostnou bilanci 16:0, čeká na vítěze duelu mezi Hubertem Hurkaczem a⁠ Juanem Varillasem.

17:43 – Elina Svitolinová pokračuje v parádní jízdě na francouzských antukových dvorcích. Po sobotním triumfu ve Štrasburku vítězí i na French Open, na kterém podruhé v řadě otočila nepříznivý vývoj. Bývalá světová trojka hrající první grandslam po mateřské pauze zdolala v repríze štrasburského finále 2:6, 6:2 a 7:5 Blinkovovou a svou neporazitelnost protáhla na sedm zápasů. O čtvrtfinále, kterým by vyrovnala své pařížské maximum z let 2015, 2017 a 2020, si zahraje s další Ruskou Kasatkinovou.

17:25 – Světová dvojka Sabalenková po výhře nad Rachimovovou a premiérovém postupu do osmifinále French Open vynechala s odkazem na duševní zdraví tiskovou konferenci. Běloruská tenistka prostřednictvím pořadatelů vzkázala, že se na středečním setkání s novináři, kde dostala i otázku na roli své vlasti ve válce na Ukrajině, necítila bezpečně. Od organizátorů Roland Garros se jí dostalo podpory a nehrozí jí žádný postih.

16:06 – Andrej Rubljov překvapivě končí na letošním French Open už ve třetím kole, ačkoli si v něm vypracoval náskok dvou setů. Sedmý hráč pořadí ale nakonec po téměř čtyřech hodinách s Lorenzem Sonegem prohrál 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 a 3:6. Ital bude o své první grandslamové čtvrtfinále usilovat proti dalšímu ruskému zástupci Karenovi Chačanovovi. Ten přehrál 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 Thanasiho Kokkinakise a při sedmém startu v hlavní fázi antukového grandslamu postoupil už pošesté do druhého týdne.

14:51 – Aryna Sabalenková pokračuje na letošním French Open bez ztráty setu. Světová dvojka ve třetím kole proti Kamille Rachimovové ani jednou nezaváhala na podání a přemožitelku Sáry Bejlek přehrála 6:2, 6:2. Poprvé v kariéře si tak zahraje osmifinále antukového grandslamu, v němž jedna z největších favoritek narazí na Sloane Stephensovou, či Julii Putincevovou.

14:42 – Anastasia Pavljučenkovová pokračuje ve skvělé formě na francouzských antukových dvorcích. Po čtvrtfinále na generálce ve Štrasburku má na dosah postup mezi nejlepší osmičku také na French Open, kde startuje poprvé od předloňského finále. Ruska v derby zdolala 4:6, 6:3, 6:0 Anastasii Potapovovou, která stále čeká na první grandslamové osmifinále. Bývalá světová jedenáctka bude v neděli čelit Mertensové.

14:29 – Linda Nosková vypadla ve dvouhře i čtyřhře na letošním French Open shodně ve druhém kole. S Ruskou Irinou Chromačevovou nestačily 4:6, 5:7 na Miju Katóovou a Aldilu Sutjiadiovou, které budou dalšími soupeřkami Marie Bouzkové a Sary Sorribesové.

13:28 – Jessica Pegulaová ani na třetí pokus nenašla recept na Elise Mertensovou a překvapivě na letošním French Open dohrála už ve třetím kole, a to po jasné porážce 1:6, 3:6. Belgičanka si tak zahraje o své čtvrté grandslamové čtvrtfinále, premiérové na pařížské antuce a první od US Open 2020.

12:53 – Marie Bouzková se svou španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou postoupily do osmifinále čtyřhry na French Open. V pátek na pařížské antuce porazily 7:5, 6:2 Ulrikke Eikeriovou a Eri Hozumiovou, které v úvodním kole zaskočily nejvýše nasazené Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

12:14 – Darja Kasatkinová povolila v úvodních dvou kolech letošního French Open shodně sedm gamů Jule Niemeierové i Markétě Vondroušové, ovšem ve třetím deklasovala 6:0, 6:1 rozjetou Peyton Stearnsovou, která vyřadila bývalou šampionku Jelenu Ostapenkovou. Ruska tak dál obhajuje loňské semifinále a do druhého týdne antukového grandslamu vstoupí proti krajance Anně Blinkovové, nebo Elině Svitolinové.

06:30 – Šestým hracím dnem pokračuje Roland Garros. Zatímco mezi muži se utkají například Carlos Alcaraz s Denisem Shapovalovem, v případě ženských duelů dojde k repríze sobotního finále ze Štrasburku, jelikož proti sobě nastoupí Ruska Anna Blinkovová a Ukrajinka Elina Svitolinová. Nedávný finálový zápas ovládla 2:0 na sety druhá jmenovaná. O osmifinále French Open zabojuje také Češka Karolína Muchová, která vyzve Irinu-Camelii Beguovou.