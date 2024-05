Vondroušová a Nosková jsou ve druhém kole French Open, Plíšková končí opět hned na úvod

Markéta Vondroušová zvládla vstup do French Open.

Prvním kolem French Open nakonec prošly čtyři ze šesti českých tenistek. Finalistka ročníku 2019 Markéta Vondroušová (24) odstartovala své působení jasnou výhrou 6:1, 6:3 nad Rebekou Masárovou, juniorská šampionka ze sezony 2021 Linda Nosková (19) si poradila s Britkou Harriet Dartovou a v Paříži si připsala první výhru po proměnění mečbolu. Naopak Karolína Plíšková (32) neudržela vedení proti Elině Svitolinová a stejně jako loni končí hned po úvodním vystoupení.

Markéta Vondroušová na úvodním letošním grandslamu Australian Open dohrála hned v prvním kole po výprasku od kvalifikantky a pozdější semifinalistky Dajany Jastremské. Na French Open ovšem sama začala hladkou výhrou. S Rebekou Masárovou se utkala podruhé, loni v hale v Linci jí povolila jen dva gamy a teď v Paříži pouze o dvě hry více.

Favorizovaná Češka až do stavu 6:1, 4:1 naprosto dominovala a vedla o set a dva brejky. Postup do dalšího kola si však ještě pořádně zkomplikovala, když švýcarské rodačce reprezentující Španělsko dovolila snížit na 3:4 a v osmé hře musela likvidovat tři brejkboly. Ve zbytku zápasu už ale měla opět navrch.

Statistiky zápasu. Livesport

"Na první kolo to bylo dobré. Soupeřka dobře podává, je to taková hra-nehra, což je občas zrádné. Myslím, že za poslední týdny to byl jeden z lepších zápasů a jsem ráda, že jsem postoupila," citoval web iSport.cz Vondroušovou.

Rodačka ze Sokolova loni senzačně ovládla Wimbledon a ve skvělé formě pokračovala až po postup do čtvrtfinále US Open. Svou konzistenci z loňské sezony však úplně ztratila a na probíhající French Open dorazila s letošní bilancí 11:8, s jen jedním semifinále v sezoně a pouhými dvěma vítěznými sériemi v aktuálním roce.

Česká jednička a světová šestka ztroskotala na posledních třech turnajích vždy na druhé soupeřce a v areálu Rolanda Garrose má jedinečnou šanci tuto nelichotivou šňůru přerušit. Ve druhém kole se totiž střetne s kvalifikantkou a až 108. hráčkou světa Katie Volynetsovou.

Vondroušová startuje na French Open posedmé v kariéře a dvakrát se podívala do druhého týdne. V roce 2019 si v tomto dějišti zahrála své první grandslamové finále a před třemi lety vypadla v osmifinále.

Ve večerních hodinách pondělního programu, který natáhl déšť, se radovala Linda Nosková. Devatenáctiletá rodačka ze Vsetína porazila po setech 7:6, 6:4 Britku Harriet Dartovou a v Paříži si připsala premiérovou výhru po využití mečbolu.

Česká teenagerka v prvním setu neproměnila za stavu 5:3 setbol a získala ho až v tie-breaku. Ve druhém setu naopak čtyřmi gamy v řadě otočila nepříznivý vývoj 2:4 a již na osmém z 10 letošních turnajů zvládla své úvodní vystoupení v hlavní soutěži.

Statistiky zápasu Harriet Dartová – Linda Nosková Livesport

Juniorská šampionka z roku 2021 hraje hlavní soutěž French Open mezi ženami třetí rok po sobě. Loni se do druhého kola dostala po skreči soupeřky a vypadla s Elenou Rybakinovou, předloni v úvodním kole nestačila na jinou grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou.

Letos si čtvrtfinalistka lednového Australian Open zahraje o svůj nejlepší výsledek na Roland Garros s Rumunkou Irinou Beguovou, kterou porazila loni v Indian Wells ve dvou setech.

Vondroušová a Nosková v Paříži ve druhém kole doplnily Kateřinu Siniakovou a Marii Bouzkovou, které slavily postup už v neděli.

Karolína Plíšková skončila na Roland Garros znovu po roce a celkově už popáté v kariéře hned v prvním kole. Letos v něm podlehla 6:3, 4:6, 2:6 Ukrajince Elině Svitolinové, s níž prohrála popáté v řadě a ve vzájemné bilanci rázem poprvé ztrácí (5:6).

Dvaatřicetiletá Češka pod zataženou střechou kurtu Suzanne Lenglenové začala ztrátou servisu, ale pak získala čtyři gamy v řadě a byť o výhodu brejku přišla, sadu přeci jen vyhrála.

Statistiky zápasu Elina Svitolinová – Karolína Plíšková Livesport

Ve druhém setu Plíšková bojovala za stavu 6:3, 4:4 a 30:30 o brejkbol, ale Svitolinová odpověděla ziskem osmi míčků v řadě a momentum zápasu strhla na svou stranu. V rozhodujícím dějství česká tenistka ještě vyrovnala z 0:2 na 2:2, ale od té chvíle uhrála už jen čtyři fiftýny a po dvou hodinách pro ni turnaj skončil.

Finalistka US Open 2016 a Wimbledonu 2021 Plíšková potvrdila, že se jí v Paříži daří ze všech grandslamů nejméně. Do druhého týdne tu bývalá světová jednička postoupila jen v roce 2017, kdy si zahrála semifinále, jinak jsou jejím maximem dvě účasti ve 3. kole.

Aktuálně 51. hráčka světa Plíšková, které přípravu na Paříž zkomplikovalo zranění kotníku, nezvládla své úvodní vystoupení již na šestém z 11 letošních turnajů. V únoru sice vyhrála 11 zápasů v řadě a v rumunské Kluži ukončila čtyřleté čekání na titul, po skončení vítězné série se ale vrátila do krize a prohrála 5 ze 6 duelů. Za poslední tři měsíce dokázala porazit jen hráčku ze druhé světové stovky.

České singlistky prošly prvním kolem s bilanci 4:2. Kromě Plíškové v prvním kole vypadla ještě dvojnásobná vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková, která už v neděli nestačila na Švýcarku Viktoriji Golubicovou.

Výsledky dvouhry žen na French Open