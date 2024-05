Úřadující šampionka Šwiateková je favoritkou French Open, Nosková má šanci na čtvrtfinále

V neděli startuje hlavní soutěž antukového grandslamu French Open. Herní pole vede světová jednička, trojnásobná šampionka a vítězka posledních dvou ročníků Iga Šwiateková. Mezi další největší favoritky se řadí Aryna Sabalenková, Coco Gauffová a Jelena Rybakinová. V hlavní soutěži se představí šest českých zástupkyň. Ve třetím kole mohou změřit síly Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková, která je na grandslamech poprvé mezi nasazenými.

V neděli v areálu Rolanda Garrose startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, v pořadí druhého podniku velké čtyřky. O pohár Suzanne Lenglenové se bude bojovat od 26. května do 8. června. Herní pole vede vítězka posledních dvou ročníků, trojnásobná šampionka a světová jednička Šwiateková. Mezi největší favoritky se dále řadí finalistka obou letošních antukových tisícovek Sabalenková, bývalá finalistka Gauffová a Rybakinová.

Mezi nasazenými z českých tenistek figurují bývalá finalistka Vondroušová, šampionka ročníku 2021 Barbora Krejčíková a Linda Nosková. Poprvé v kariéře je na grandslamech mezi nasazenými Siniaková. Ty v hlavní soutěži doplňují Marie Bouzková a Karolína Plíšková. Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do Paříže nedorazily světová pětka Jessica Pegulaová ani Yanina Wickmayerová. Účast předčasně zrušily loňská finalistka Karolína Muchová, jež se zotavuje po operaci zápěstí, a těhotná Petra Kvitová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Chloé Paquetová, Jessika Ponchetová, Alizé Cornetová, Fiona Ferrová, Elsa Jacquemotová a Kristina Mladenovicová, Australanka Ajla Tomljanovicová a Američanka Sachia Vickeryová.

Šwiateková se bez ohledu na výsledky letošního French Open udrží na tenisovém trůnu. Celková dotace turnaje činí zhruba 53,5 milionu eur (cca 1,3 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 2,4 milionu eur (cca 59,3 milionu českých korun) a dva tisíce bodů do žebříčku WTA.

Šwiateková je jasnou favoritkou

Pokud bude Šwiateková celý turnaj stoprocentně fit, tak si jen těžko lze představit, že by French Open vyhrál někdo jiný. Trojnásobná šampionka a vítězka posledních dvou ročníků už několik sezon na antuce dominuje. Po skončení tohoto turnaje v roce 2021 zaznamenala na nejpomalejším povrchu porážku jen s Caroline Garciaovou, Sabalenkovou a Rybakinovou (dvakrát).

Pokud se podíváme blíže, tak Garciaová tehdy nastartovala životní období a teď se trápí, Sabalenkovou porazila v posledních dvou finále na tisícovkách v Madridu a Římě a prohrála s ní jen v úplně jiných podmínkách na rychlejší antuce v Madridu a Rybakinová, která v posledním roce často bojuje se zdravím, by se musela dostat do finále, jelikož je v opačné půlce pavouka.

Šwiateková začne proti kvalifikantce Leolii Jeanjeanové a ve druhém kole si může zahrát s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou, jež není na antuce takovou hrozbou jako na tvrdých površích a vrací se po mateřské pauze. Z nasazených má ve své osmině Veroniku Kuděrmetovovou, Krejčíkovou a Jekatěrinu Alexandrovovou, ani jedna nemá formu.

Výzvou může být Danielle Collinsová ve čtvrtfinále. Američanka, která letos ukončí kariéru, hraje od půlky března v životní formě. Další z nasazených v této čtvrtině, Marta Kosťuková, Siniaková ani Vondroušová, by neměly největší favoritku ohrozit.

Největší favoritkou druhé čtvrtiny je Gauffová. Bývalá finalistka ale není letos na antuce příliš přesvědčivá a nebylo by překvapením, pokud by se do semifinále ke Šwiatekové neprobojovala. Na druhou stranu pro ni může být výraznější hrozbou pouze nevyzpytatelná šampionka ročníku 2017 Jelena Ostapenková.

Tři nasazené Češky

Na letošním French Open se mezi nasazené vešly čtyři české tenistky, jenže tři z nich skončily ve stejné čtvrtině s jednoznačnou favoritkou Šwiatekovou. Jedinou výjimkou je Nosková. Ta na turnaji před lety ovládla juniorskou soutěž, ovšem na nejvyšším okruhu se na antukových dvorcích zatím neprosadila. To by se ale mohlo změnit. Mohla by totiž vládnout úvodní duel s Harriet Dartovou a roli favoritky potvrdit také proti Irině Beguové, nebo kvalifikantce Julii Rieraové. Hratelné je i třetí kolo s Mariou Sakkariovou. V osmifinále by se pak utkala s Victorií Azarenkovou, nebo Darjou Kasatkinovou. Ve čtvrfinále by případně číhala Šwiateková.

Vondroušová loni senzačně ovládla Wimbledon a ještě na US Open hrála ve skvělé formě. Od té doby se ale trápí a neprezentuje se výsledky ani výkony, které by odpovídaly postavení v TOP 10 žebříčku. V letošní race figuruje až ve třetí desítce. Los k ní byl však celkem milosrdný, s Rebekou Masárovou i Aleksandrou Kruničovou, nebo kvalifikantkou Katie Volynetsovou by si měla poradit.

Ve třetím kole by mohla potkat Siniakovou. Rodačka z Hradce Králové je poprvé v kariéře mezi nasazenými na grandslamech a její největší hrozbou by měla být ve druhém kole Diana Šnajderová. Mladá Ruska je velmi nebezpečná a nebylo by zas tak velkým překvapením, kdyby se do osmifinále dostala ona. Šance na českou osmifinalistku jsou každopádně velké. Před branami čtvrtfinále může čekat rozjetá Collinsová a ta už by asi byla pro Vondroušovou i Siniakovou příliš velkým soustem.

Rovněž Krejčíková má příznivý los po cestě do osmifinále. Bývalá šampionka je však úplně z formy a může vypadnout s kýmkoli, letos dokonce na antuce ještě nevyhrála. Její cesta by mohla vypadat následovně: Viktorija Golubicová, Anastasia Potapovová, Alexandrovová. V osmifinále bude s největší pravděpodobností čekat Šwiateková.

Nejblíže má ke Šwiatekové Bouzková. Do prvního kola vyfasovala nasazenou Kuděrmetovovou, ve druhém by se utkala s Jessicou Bouzasovou, nebo lucky loserem Janou Fettovou a už ve třetím kole by měla Polku.