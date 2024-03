Alcaraz v Indian Wells vykročil za obhajobou titulu, obrat proti Arnaldimu načal kanárem

Světová dvojka Carlos Alcaraz (20) má za sebou pomalejší rozjezd za obhajobou titulu na Masters 1000 v Indian Wells. Druhý nasazený Španěl musel otáčet zápas proti Italu Matteu Arnaldimu (23), kterého nakonec přehrál 6:7, 6:0, 6:1. Ve třetím kole ho čeká Kanaďan Félix Auger-Aliassime, s nímž prohrál tři ze čtyř vzájemných duelů.

Carlos Alcaraz letos zatím marně hledá formu. Po porážce ve čtvrtfinále Australian Open s Alexanderem Zverevem se mu nepovedlo ani Golden Swing na jihoamerických antukách, ze kterých si navíc odvezl poranění pravého kotníku a na pár dní si musel dát pauzu.

Před obhajobou triumfu v Indian Wells, kde loni získal jednu ze čtyř trofejí z podniků Masters 1000, otestoval již snad vyléčený kotník na exhibici v Las Vegas. Rafaela Nadala minulou neděli zdolal 14:12 v super tie-breaku třetího setu a především dostal zprávu o svém zdravotním stavu.

V Kalifornii odstartoval rozpačitě. Proti Matteu Arnaldimu nepotvrdil brejk na 4:3 a v tie-breaku úvodní set ztratil. Pak už ale na kurtu dominoval. Získal devět gamů v řadě a když ve třetím dějství za stavu 3:1 odvrátil dva brejkboly a zažehnal možní komplikace, zvítězil 6:7, 6:0, 6:1.

Statistiky zápasu Matteo Arnaldi – Carlos Alcaraz Livesport

Zatímco v prvním setu Alcaraz zahrál 10 winnerů a 23 nevynucených chyb, v dalším průběhu zaznamenal 12 vítězných a jen 8 pokažených úderů.

"Pár věcí jsem musel ve své hře změnit. V prvním setu jsem udělal několik zbytečných chyb... Ve druhém a třetím setu jsem si už více pomohl prvním servisem a myslím, že to byl klíč ke zvýšení úrovně mé hry. Dostal jsem se více do výměn a do rytmu. Jsem spokojený s tím, jak jsem nakonec hrál," komentoval Alcaraz, kterého prý noha nelimitovala.

"Popravdě mě to až překvapilo. Cítil jsem se skvěle, pohyboval jsem se bez omezení. Vlastně jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Byl to dobrý zápas. Byl lepší, než jsem si myslel. Hrál jsem skvělý tenis," dodal dvacetiletý Španěl, který po turnaji může přijít o post světové dvojky. Jeho pozici atakuje letos stále neporažený Ital Jannik Sinner.

O postup do osmifinále se Alcaraz utká s nepříliš oblíbeným soupeřem Félixem Augerem-Aliassimem (h2h 1:3). Po třech porážkách v řadě dokázal o tři roky staršího Kanaďana porazit až na čtvrtý pokus právě loni v Kalifornii.

Alcaraz může obhájit titul potřetí v kariéře a poprvé mimo a domácí půdu a antuku. Zatím se mu to povedlo 'jen' loni v Barceloně a v Madridu.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells