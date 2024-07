Šafářová sama sebe překvapila. Třeba se v Praze potkáme příští rok, řekla po finále

Lucie Šafářová (37) si navzdory porážce ve finále čtyřhry turnaj Livesport Prague Open po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové (39) užila. Přemožitelkám Barboře Krejčíkové (28) a Kateřině Siniakové (28) popřála hodně štěstí na olympijských hrách a věří, že opět přivezou zlato. Sama další soutěže v plánu nemá, ráda by si ale do konce roku zahrála ještě turnaj po boku druhé neteře.

"Jo, užily jsme si to. Byl to pro nás dobrý test, protože holky jsou nejlepším párem světa. Byl to dobrý zápas, atmosféra byla úžasná. I když bylo skóre 6:3, 6:3, utkání bylo vyrovnané. Jsem ráda, že jsem zase zažila takový krásný turnaj," uvedla Šafářová. S Mattekovou-Sandsovou ve dvojici hrála po téměř šesti letech. "Bylo to nostalgické, na kurtu jsme toho prožily strašně moc. Navíc mám teď dvě děti, které mi fandí. Bylo to dojemné," dodala.

Finálovou porážku s Krejčíkovou a Siniakovou, které budou od soboty obhajovat v Paříži olympijské zlato, brala sportovně. "Holky hrají skvělý tenis. Kačka letos vyhrála dva grandslamy a každý s jinou parťačkou, což je naprosto neuvěřitelné. Bára je také výborná deblistka a vyhrála teď Wimbledon. Obě jsou ve výborné formě a doufám, že přivezou zlato," podotkla Šafářová.

Po utkání prohodila s českými olympioničkami pár slov. O rady však nešlo. "Myslím, že ony žádné nepotřebují. Popřály jsme jim, ať se jim daří. Ať si olympiádu užijou a jdou do toho," řekla Šafářová.

Sama má za sebou také úspěšnou olympijskou zkušenost, před osmi lety získala s Barborou Strýcovou bronz v Riu de Janeiro. "Život ve vesnici je úžasný zážitek stejně jako uvítací ceremoniál. Když jsme stály s Bárou na pódiu a dostávaly medaili, je to zážitek, na který člověk nikdy nezapomene. Člověk je pyšný na svou vlast," doplnila.

S o dva roky starší Mattekovou-Sandsovou si připsala v Praze dvě výhry, ale další pokračování spolupráce neplánují. "Zatím nemáme v plánu další turnaj. Cestování se dvěma dětmi je opravdu náročné. Ale uvidíme, necháme tomu volný průběh. A když se ještě někde potkáme... třeba tady v Praze příští rok," řekla s úsměvem Šafářová.

Vítězka pěti grandslamových titulů z deblu byla sama ze sebe po návratu překvapená. Nevěděla, co čekat. "Samozřejmě jsem trénovala, ale to je jiné. Nemůžu trénovat každý den naplno. Snažila jsem se najít rytmus i s dětmi. Člověk má čas na trénink, ale už ne na regeneraci, takže dělá pořád nějaké kompromisy. Ale nakonec to bylo super, takže dobrý," podotkla Šafářová a za podporu poděkovala rodinným příslušníkům i manželovi a bývalému hokejistovi Tomáši Plekancovi.

S ním a dětmi se nyní chystá do Ameriky, kde by chtěli jet na poznávací cestu karavanem: "Máme okruh okolo tří tisíc kilometrů, takže to bude divoký. Ale máme rádi výzvy, takže tahle je další před námi."

Přestože o dalších tenisových turnajích v tuto chvíli neuvažuje, má v hlavě ještě jeden plán. "A tím je si na podzim zahrát ještě někde na turnaji s druhou neteří," doplnila Šafářová, která se při letošním krátkodobém návratu představila také v Olomouci a Starých Splavech v deblu s první neteří Annou Dvořáčkovou.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze