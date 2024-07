Hlavní bylo začít švihat, řekla po největším vítězství kariéry Samson. Nabudil ji Eminem

Za dosud největší úspěch v kariéře označila Laura Samson (16) vítězství na antukovém turnaji WTA v Praze nad nasazenou dvojkou Kateřinou Siniakovou (28). Finalistka letošní juniorky na Roland Garros porazila 38. hráčku světa 1:6, 7:5, 6:3 a těšilo ji, jak po prvním setu vylepšila svou hru. V rozhovoru s novináři řekla, že ji před utkáním nabudila nástupová skladba od Eminema.

"Mám hroznou radost. Zápas jsem si moc užila. Šla jsem do něj bez očekávání a jsem ráda, že jsem ho zvládla," uvedla Samson, která hraje turnaj WTA poprvé. "Zatím se to nedá s ničím srovnat. Pro mě je to úplně něco nového a mám z toho hroznou radost. Určitě je to zatím největší úspěch kariéry," podotkla.

Samson, které patří ve světovém žebříčku 634. místo, nevstoupila do utkání proti favoritce dobře. V prvním setu uhrála proti čerstvé wimbledonské vítězce ze čtyřhry jen jeden game. Zápas ale otočila. "Uvolnila jsem se a začala švihat. V prvním setu jsem byla zaťatá a až pak jsem se rozehrála. Nejdůležitější bylo začít švihat," řekla Samson.

Pozápasový rozhovor

Rozhovor s Laurou Samson po její výhře nad Kateřinou Siniakovou. Livesport

Pomohla jí také pauza po prvním setu, během níž se stihla převléci: "To mi vždy dává pocit nového zápasu a pomůže mi to. Mám pocit, jako kdybych byla nová já," doplnila. Zatímco Siniaková není zdravotně fit, Samson cítila, že měla v závěru dost sil. "Na začátku jsem byla fakt zaťatá. Ani nevím proč. Nebyla jsem nervózní."

Tenistka domácího klubu Sparta Praha si vychutnala také premiéru na hlavním dvorci. Vnímala nejen podporu, ale i hudební doprovod. "Na lavičce mě to vždy rozhýbá. Je to rozdíl hrát před tolika lidmi," uvedla Samson, jež nastupovala na kurt na skladbu od Eminema. "Řekla jsem tátovi, že si potřebuju vybrat a vybrala jsem Eminema, který mě namotivoval," dodala.

