Rulík o posilách: Doplňujeme o hráče, kteří hrají první dvě lajny v NHL. Všichni to respektují

Trenér českých hokejistů Radim Rulík (58) ocenil po utkání s Velkou Británií své svěřence za to, s jakým přehledem si došli pro očekávané tři body. Roli velkého favorita splnil národní tým díky výhře 4:1. Rulík si vedle jiného v rozhovoru s novináři pochvaloval týmový projev mužstva, zlepšení by rád viděl ještě při hře v oslabení.

Už v páté minutě měli Češi na své straně po gólech Lukáše Sedláka a Jakuba Krejčíka dvoubrankový náskok a i díky tomu po zbytek zápasu vývoj s přehledem kontrolovali.

"Vstup byl výborný. První lajna hrála dominantně v úvodní třetině, zařídila góly. Víceméně i v druhé části. První třetina byla velmi dobře sehraná, škoda, že jsme nedali víc branek, protože jsme měli územní převahu. Britský brankář podal výborný výkon. Ve druhé třetině už náš výkon nebyl takový, ale dali jsme dva góly, hlavně z přesilovky. Potom už jsme si to pohlídali. Celkově to byl zápas, který jsme měli pod kontrolou," řekl Rulík.

Sestřih zápasu Česko – Velká Británie. Livesport

Kapitán Roman Červenka se zaskvěl čtyřmi nahrávkami, ale zkušený kouč jako obvykle nechtěl mluvit o jednotlivcích. "Každý zápas je jiný, jednou se daří jednomu víc, potom druhému. Roman měl čtyři body, Lukáš Sedlák dvě branky. Jenom to dokresluje, že jim zápas vyšel. Ale pokaždé je to jinak. Předtím to byly jiné formace. Takže to nebudeme vyzdvihovat. Aby to nebylo nepříjemné klukům, kteří tam padali do střel a gól nedali," vysvětlil Rulík.

Právě na týmovost a soudržnost svého výběru hodně spoléhá. "Celkově to byl týmový výkon, který byl podpořený produktivitou první formace. Takhle bychom to chtěli. Je to důležité do zbytku turnaje. Hlavně do klíčových utkání to bude důležité," zdůraznil Rulík.

Jediný inkasovaný gól přišel v úvodu druhé části, kdy se Britové – na turnaji dosud bez bodového zisku – prosadili v početí výhodě. "Hru v oslabení si rozebíráme pořád, ať si to vysvětlíme, jak to má být. Ale ne vždycky to potom na ledě tak je. Takže si myslím, že je to pro nás zase poučné," uvedl Rulík.

Věří, že pohodu v týmu nijak nenaruší ani případný příjezd Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou, byť jsou podobné zásahy do mužstva občas velmi citlivé. "Věřím, že tady to nebude problém. Samozřejmě to doplňujeme o hráče, kteří hrají na týmech první dvě lajny v NHL. Takových hráčů už moc nemáme. To samozřejmě každý ví a respektuje," ujistil Rulík.

S Pastrňákem se setkal již během loňského léta, právě s výhledem možné spolupráce na probíhajícím MS. "A nejenom to. Byl jsem za ním v Bostonu, na Floridě. Nejenom já, ale i Ondra Pavelec, Martin Havlát. Kontakt byl. Nekoukám na sebe, jestli je to důležité. Koukám na tým. Je dobré, že jsme se už trošku poznali – nemyslím hokejově, ale osobně. Takže to bude trošku snazší, než kdybychom se vůbec neznali," je přesvědčený Rulík.

A jak tým využije dva volné dny, které jsou před ním? "Odpočinek, regenerace, příprava, koncentrace," uvedl Rulík.

