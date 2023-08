Finále na "jednu bránu". Pegulaová v Montrealu získala druhou trofej z podniku WTA 1000

Jessica Pegulaová (29) si v Montrealu dokráčela pro třetí titul a už druhý z podniku WTA 1000. Cestou americká tenistka vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou a ve finále deklasovala za 49 minut hry 6:1, 6:0 Ljudmilu Samsonovovou (24), jež k zápasu o nejcennější triumf nastoupila pouhé dvě hodiny po vítězném třísetovém semifinále s Jelenou Rybakinovou.

Jessica Pegulaová od loňského října figuruje nepřetržitě v TOP 4 světového žebříčku, přestože v této sezoně měla na kontě jediné finále.

V uplynulém týdnu v Montrealu své letošní maximum překonala. Devětadvacetiletá Američanka po dvou skalpech hráček elitní desítky Coco Gauffové a světové jedničky Igy Šwiatekové postoupila potřetí v kariéře do finále turnaje WTA 1000 a v něm předvedla dominantní výkon.

S Ljudmilou Samsonovovou, jež nastoupila pouhé dvě hodiny po vítězné semifinálové dohrávce proti Jeleně Rybakinové, získala od stavu 1:1 jedenáct gamů v řadě a po 49 minutách zvítězila 6:1, 6:0. Nečelila brejkbolu, po servisu ztratil jen sedm míčků a po prvním podání vyhrála všech 16 bodů.

Devětadvacetiletá Američanka upravila vzájemnou bilanci na 3:1, když prohrála pouze duel loni na trávě ve Wimbledonu. Letošní bilanci na tvrdém povrchu vylepšila na 26:7.

"Porazit Coco a Igu pro mě byla dvě velká vítězství. A dnes bylo skvělé, že jsem dokázala odehrát čistý zápas. Vůbec jsem se necítila být pod tlakem a nebála jsem se hrát," komentovala Pegulaová, jež zaznamenala 16 winnerů a jen 3 nevynucené chyby.

"Vím, že ona (Samsonovová) se necítila fyzicky nejlépe a já zároveň odehrála čistý zápas. Vlastně jsem skoro nechybovala a odehrála perfektní zápas. Byl to dobrý den," usmívala se rodačka z Buffala.

Pegulaová v celkově 7. finále získala třetí titul a druhý z 'tisícovek'. Navázala na triumfy z mexické Guadalajary 2022 a Washingtonu 2019.

"Jsme na okruhu, abychom vyhrávaly turnaje a získávaly tituly. Ale tenis dokáže být těžký. I když vyhrajete spoustu zápasů, nemusíte vyhrávat turnaje. A pak to stojí za to, když vyhrajete turnaj, jako je tento. Stojí to za to a chci v tom pokračovat dál. Třeba hned příští týden v Cincinnati," řekla Pegulaová.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Oleněgorsku Samsonovová si v neděli v Kanadě zahrála poprvé v semifinále turnaje Masters 1000, V následném šestém a dosud největším finále ale na 5. titul nedosáhla.

