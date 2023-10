Tennis Tracker: Alcaraz na Masters vyrovnal Djokoviče, dostihne i hvězdného krajana?

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. října?

09:42 – Daniil Medveděv vypadl už na třetím podniku Masters v řadě dříve než v semifinále, ačkoli do Šanghaje dorazil po finálových účastech na US Open a v Pekingu. Šampion posledního ročníku 2019 ztroskotal dokonce už před osmifinálovou fází, ve třetím kole po nevyužitých setbolech prohrál 6:7, 2:6 se Sebastianem Kordou, na kterého nestačil ani v lednu na Australian Open. Američan s českými kořeny bude usilovat o své teprve druhé čtvrtfinále na Masters proti Mártonovi Fucsovicsovi, nebo Franciscovi Cerúndolovi.

08:20 – Nor Casper Ruud v Šanghaji neztratil set ani s druhým soupeřem. Američana Christophera Eubankse porazil 6:4, 6:2, na teprve druhém z deseti letošních turnajů na tvrdém povrchu vyřadil víc jak jednoho soupeře a stal se prvním osmifinalistou. Dalším soupeřem světové devítky bude vítěz duelu mezi Dušanem Lajovičem a Fábiánem Marozsánem.

08:05 – Talentovaný Arthur Fils na Masters v Šanghaji neztratil set ani s druhým soupeřem. Španěla Alejandra Davidoviche přehrál 6:2, 7:5 a oplatil mu dvě letošní grandslamové porážky z Roland Garros a Wimbledonu. O osmifinále si devatenáctiletý Francouz zahraje s Američanem Tommym Paulem (h2h 0:0).

07:57 – Třináctý hráč světa Frances Tiafoe v Šanghaji nezvládl dohrávku třetího setu proti Lorenzu Sonegovi. Americký tenista podlehl italskému soupeři 6:2, 2:6, 3:6 a prohrál třetí vzájemný duel po sobě.

07:52 – Jeffrey Wolf na Masters 1000 v Šanghaji vyhrál do dvou dnů rozdělenou bitvu třetího kola s Cameronem Norriem. Čtyřiadvacetiletý Američan zdolal britského favorita 6:3, 5:7, 7:6, přestože ve třetím setu prohrával 3:5, a zaznamenal svůj čtvrtý skalp hráče TOP 20.

07:40 – Carlos Alcaraz si letos připsal už 24. vítězství na turnaji ATP Masters 1000. Španěl se tak vyrovnal Novaku Djokovičovi (2007) a v počtu výher hráče mladšího 21 let za jeden kalendářní rok na Masters nyní zaostává pouze za Rafaelem Nadalem (28, 2005).