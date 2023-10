Siniaková porazila Gračovovou, bez boje pak postoupila do semifinále. V něm je i Bouzková

Siniaková porazila Gračovovou, bez boje pak postoupila do semifinále. V něm je i Bouzková

Kateřina Siniaková (27) na turnaji WTA 250 v Nanchangu porazila v deštěm odloženém utkání druhého kola 6:4, 6:3 naturalizovanou Francouzku Varvaru Gračovovou (23) a v Číně postoupila potřetí během čtyř týdnů do čtvrtfinále. K němu měla čerstvá finalistka z Hongkongu nastoupit ještě v pátek večer proti Lauře Siegemundové (35), Němka ale ze soutěže odstoupila a česká tenistka postoupila bez boje do semifinále. Do něj postoupila i Marie Bouzková (25), která dokonce nadělila Kolumbijce Camile Osoriové (21) kanára a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně.

Kateřina Siniaková na konci září dorazila do Číny se šňůrou sedmi porážek a v zádech měla sérii 11 turnajů, na nichž devětkrát vypadla hned v prvním kole.

V druhé nejlidnatější zemi světa se ale rozehrála do dobré formy a krátce před deblovým Turnajem mistryň si zvedá sebevědomí. Ze čtyř akcí nezvládla své úvodní vystoupení pouze jednou, naopak třikrát vyhrála minimálně dvě utkání.

V neděli v Hongkongu si dokonce podruhé v sezoně zahrála finále a přestože proti Leylah Fernandezové neudržela vedení a dohrávala se zdravotními problémy, rozhodla se startovat i tento týden v Nanchangu.

A znovu potvrzuje nárůst formy. Po domácí outsiderce Yuhan Wang si poradila i se sedmou nasazenou Varvarou Gračovovou. O čtyři roky mladší ruskou rodačku, jež od letoška reprezentuje Francii, porazila 6:4, 6:3 a vzájemnou bilanci upravila na 2:0.

Koncovky setů zápasu Varvara Gračovová – Kateřina Siniaková Livesport

Siniaková do zápasu vstoupila brejkem, ale za stavu 4:3 poprvé přišla o podání a vedení ztratila. Pak ale získala sedm z devíti gamů a vytvořila si rozhodující náskok. Gračovová jí k více než polovině fiftýnů pomohla nevynucenou chybou, kterých spáchala 40. Sedmadvacetiletá Češka zaznamenala 12 winnerů a 26 zbytečných chyb.

"Byl to rozhodně velmi těžký zápas, protože trochu foukalo a já si zvykala na tento kurt. Obě jsme bojovaly a já jsem moc šťastná, že jsem postoupila dál," radovala se Siniaková v krátkém rozhovoru na kurtu.

Rozhovor s Kateřinou Siniakovou Livesport

Do čtvrtfinále 60. hráčka světa Siniaková postoupila popáté v sezoně, z toho potřetí během posledních čtyř týdnů. Letos se přes něj už počtvrté přehoupla, v Nanchangu jí k tomu pomohlo odstoupení Laury Siegemundové. S Němkou se měla utkat ještě v pátek večer, ale soupeřka se rozhodla nenastoupit.

V sobotním semifinále se Siniaková utká znovu po šesti dnech v odvetě za porážku z hongkongského finále s Kanaďankou Leylah Fernandezovou.

Nanchang je pro sedmadvacetiletou rodačku z Hradce Králové generálkou na Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu, kde bude na přelomu října a listopadu obhajovat deblové finále s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Ač je Marie Bouzková 29. hráčkou světa, nezaznamenala v roce 2023 výraznější úspěch. Sezonu zachraňuje až v jejím závěru na turnajích v Asii: v předchozích dvou týdnech slavila deblové tituly v Pekingu (se Sarou Sorribesovou) a Soulu (s Bethanií Mattekovou-Sandsovou) a nyní v Nanchangu je letos poprvé v semifinále dvouhry.

Pětadvacetiletá Češka ve třech duelech potvrdila roli favoritky a neztratila v nich ani set. Ve čtvrtfinále přehrála bez ztráty podání 6:0, 6:4 Camilu Osoriovou z Kolumbie, když ve druhé sadě za stavu 3:4 odvrátila i třetí brejkbol a zažehnala náznak komplikací.

Sestřih zápasu Marie Bouzková – Camila Osoriová Livesport

"Jsem moc šťastná, že jsem se dostala do svého prvního letošního semifinále. Je to vlastně můj poslední turnaj v tomto roce, takže jsem z toho nadšená. Dnes jsem odehrála solidní zápas, dobře jsem podávala. Teď si odpočinu a zítra se to pokusím zopakovat," pochvalovala si Bouzková.

Bouzková si poslední semifinále hrála téměř na den přesně před rokem v Guadalajaře, kde v 2. kole vyřadila právě Osoriovou.

Rozhovor s Marií Bouzkovou Livesport

O své 5. finále na okruhu WTA si majitelka jednoho titulu Bouzková zahraje v sobotu s další hráčkou z osmé desítky žebříčku Dianou Šnajderovou. S levou rukou hrající ruskou teenagerkou, jež před třemi týdny cestou do finále v Ningbu vyřadila Petru Kvitovou či Lindu Fruhvirtovou, se utká poprvé.

Bouzková v pondělí přijde o body za semifinále z loňské 'tisícovky' v Guadalajaře a pokud chce udržet pozici v TOP 30, musí svůj poslední letošní turnaj vyhrát.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nanchangu