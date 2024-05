Obhájci bronzu Rihards a Roberts Bukartsové: Máme štěstí, že už potřetí hrajeme MS doma

Bratři Bukartsové Roberts (33) a Rihards (28) patří mezi hlavní opory nejen Vítkovic, ale i samotné lotyšské reprezentace. Spolu se dvěma góly z obou posledních utkání je navíc starší z bratrů druhým nejproduktivnějším hráčem obhájců bronzu. Díky klubovému působení právě v Ostravar aréně oba zažívají v podstatě další domácí šampionát. V exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy se shodli na tom, že je pro ně Ostrava druhým domovem.

Oba oblékají barvy Vítkovic, oba započali své působení v České republice ve Zlíně, oba hokejově vyrůstali v Rize, i přesto se ale jejich kariéry výrazně liší. Mladší Rihards v juniorských letech zkusil své štěstí v zámoří, měl blízko ke startu za Floridu, nakonec ale jeho anabáze skončila v AHL. Starší Roberts, až na výjimky, zůstal ve své rodné zemi. Oba se ale nakonec setkali v sezoně 2017/18 v kádru Beranů.

Ještě ve stejné sezoně ovšem Rihards zakusil chuť KHL, s jedním gólem na svém kontě nakonec putoval do německé nejvyšší ligy. Starší z bratrů Roberts naopak na českém území, s výjimkou jediné sezony, setrval. Nakonec oba v Česku opět hrají spolu, a to právě ve zmíněném ostravském klubu.

Výsledky posledních zápasů Lotyšska. Livesport

Po prvních čtyřech zápasech máte na svém kontě sedm bodů. Jste s vaší formou spokojen?

Rihards: "Naším cílem bylo vyhrát první tři zápasy, a to se nám povedlo. Nebylo to jednoduché, ale povedlo se."

Roberts: "Jsme rádi, že máme tři výhry. Samozřejmě je ale vždy prostor na zlepšení. Myslím, že bychom někdy měli hrát více vyrovnanější hokej. Někdy jsme až moc útoční, a když pak nedáme rychlý gól, tak máme v ofenzivě problémy. Ale myslím si, že až přijdou na řadu špičkoví soupeři, tak se kluci budou více soustředit na obranu i útok a věřím, že se postupně budeme zlepšovat. Den za dnem, zápas za zápasem."

Máte větší sebevědomí i díky loňské bronzové medaili tady na mistroství?

Rihards: "Někteří kluci se baví o bronzové medaili. Bylo to ale před rokem. Nyní je to jiná situace, jiná zranění, jiné všechno. Takže se na bronz už příliš nesoustředíme. Bronzová medaile teď leží v muzeu. Je to skvělá vzpomínka, ale tady je to jiné. Jiné téma, jiné město, jiná aréna. Budujeme postupně nový tým a myslíme si, že se krok za krokem zlepšujeme, každý zápas se zlepšujeme a zlepšujeme."

Roberts: "Člověk nikdy ani pořádně neví. Někdy na nás medaile vyvíjí větší tlak, jindy naopak přidává sebevědomí, takže nikdy nevíte."

Momentálně hrajete za Vítkovice, které sídlí přímo tady v Ostravar Aréně. Jaký je to pocit účastnit se mistrovství ve stejné hale, kde hrajete i se svým klubem?

Rihards: "Je to trochu jiný pocit. Ale samozřejmě je skvělé hrát v mém druhém domově. V současné době je to místo, kde hraji, i místo, kde žiji. Navíc tu jsou i fanoušci Vítkovic, což si užívám."

Roberts: "Víte, já mám obrovské štěstí. Poslední tři ze čtyř mistrovství světa jsem hrál doma. Dvakrát v Lotyšsku, jednou v Ostravě. Je to jedinečná situace a s ní spojený neuvěřitelný pocit. Tuhle arénu miluju, miluju všechno na tomhle mistrovství světa. Je to úžasné."

Máte nějakou zvláštní vzpomínku na Česko? Ptám se, protože spolu s bratrem momentálně hrajete za Vítkovice, oba jste v Česku navíc začínali právě ve Zlíně.

Rihards: "Já jsem ve Zlíně zas až tak dlouho nebyl. Myslím, že to byly jenom tři měsíce a tady v Ostravě jsem taky tři měsíce. Je to samozřejmě můj nový domov, že? Nicméně uvidíme příští rok. Víte, teď se soustředím na reprezentaci. Nicméně, je to skvělé město, skvělí fanoušci. Máme všude po městě skvělou podporu."

Roberts: "Samozřejmě, že mám spoustu různých speciálních vzpomínek. Ale ta největší z celého mého života, je ta z letošního roku, kdy se mi tady v Ostravě narodil syn. Takže celý jeho život a jeho pas, bude vypadat jako: Luca Bukarts Oscar, Ostrava, Česká republika. Takže to je moje největší vzpomínka z České republiky."

Ve Zlíně se bratři Bukartsové potkali také s krajanem Ralfsem Freibergsem (vlevo). Profimedia

Na letošním mistroství zastává Roberts roli asistenta. Tu si vysloužil zejména díky své bohaté kariéře. "Zkušenosti vždy budou mým dobrým spoluhráčem v kabině. Můžu díky nim ukázat týmového ducha, ukázat cestu. Samozřejmě jsou ale i body důležité, takže skórovat je moje role a pokud bych ji nenaplňoval, tak jsem tady zbytečný. Takže to je to, co ode mě trenér chce," okomentoval své působení v týmu reprezentant.

Je ale pozoruhodné, že zmínění bratři nehrají spolu v jedné formaci, a to i přesto, že spolu hrají v jednom klubu. "Já jsem jenom hráč. Nejsem trenér. Ten rozhoduje, takže je to jeho rozhodnutí. Zkouší nějaké nové věci. Zjevně to funguje, Roberts dal dva góly v řadě, takže si myslím, že je to tak v pořádku," nastínil fungování v týmu mladší z bratrů.

V českém hokejovém rybníku hraje nespočet i dalších Lotyšů. Jmenovitě lze vypíchnout například Kristapse Zileho a Janise Jakse, kteří oba oblékají barvy Litvínova. Dále pak Ralfse Freibergse, jenž působí v Hradci Králové. Tomu navíc bude od příští sezony po ruce jeho nový spoluhráč Oskars Batna. Co je důvodem takto bohatého působením lotyšských hráčů v extralize? "Myslím si, že jsme zkrátka dobří," odvětil jednoduše Rihards Bukarts.